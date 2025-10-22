Óriási változás élesedett a Telekomnál: minden ügyfelet érint, ezt kell keresni

A Telekom megújította hálózati karbantartási rendszerét, hogy ügyfelei könnyebben követhessék a tervezett munkálatokat.

A Telekom átalakította a hálózati karbantartások nyomon követésére szolgáló rendszerét, így az ügyfelek mostantól jóval egyszerűbben tájékozódhatnak a tervezett munkálatokról. Az eddigi hosszú, nehezen átlátható listák helyett egy letisztult, felhasználóbarát felületet vezettek be.

A szolgáltató továbbra is előre jelzi a karbantartásokat, amelyekről a Telekom fiókban és alkalmazásban legfeljebb 15 nappal korábban érhető el információ. A munkálatokat jellemzően az éjszakai órákban végzik, és az érintett időszakokra korlátlan mobilnetet biztosítanak. Hibabejelentésre továbbra is van lehetőség az appban, weben és chaten keresztül.