Drezda, Németország - 2013. október 24: A Deutsche Telekom AG (angolul: German Telecom) egy német távközlési vállalat, amelynek székhelye Bonnban van, és amely Európa egyik legnagyobbja. a vállalat műszaki hálózatokkal (ISDN, DSL, Sate
Tech

Óriási változás élesedett a Telekomnál: minden ügyfelet érint, ezt kell keresni

Pénzcentrum
2025. október 22. 09:03

A Telekom megújította hálózati karbantartási rendszerét, hogy ügyfelei könnyebben követhessék a tervezett munkálatokat.

A Telekom átalakította a hálózati karbantartások nyomon követésére szolgáló rendszerét, így az ügyfelek mostantól jóval egyszerűbben tájékozódhatnak a tervezett munkálatokról. Az eddigi hosszú, nehezen átlátható listák helyett egy letisztult, felhasználóbarát felületet vezettek be.

A szolgáltató továbbra is előre jelzi a karbantartásokat, amelyekről a Telekom fiókban és alkalmazásban legfeljebb 15 nappal korábban érhető el információ. A munkálatokat jellemzően az éjszakai órákban végzik, és az érintett időszakokra korlátlan mobilnetet biztosítanak. Hibabejelentésre továbbra is van lehetőség az appban, weben és chaten keresztül.

Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #mobilnet #tech #telekom #karbantartás #szolgáltató #hálózat #alkalmazás #tájékoztatás #ügyfelek

