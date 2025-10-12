2025. október 12. vasárnap Miksa
Irodai fülke íróasztallal, székkel, telefonnal és irattartó tálcákkal.
Tech

Komoly leállás jön a Telekomnál: az egész országot érinti

Pénzcentrum
2025. október 12. 12:25

A Magyar Telekom országszerte tervezett hálózati karbantartást jelentett be, amely 2025. október 13-tól kezdődően számos településen okozhat átmeneti szolgáltatáskiesést az internet-, televízió- és telefonszolgáltatásokban.

A szolgáltató hivatalos honlapján közzétette azon települések listáját, ahol a hálózat korszerűsítése miatt rövidebb-hosszabb ideig szünetelhetnek a szolgáltatások. A karbantartási munkálatok az ország jelentős részét érintik, beleértve a főváros több kerületét is.

Október 13-tól Budapest XI. és XXII. kerületében, valamint Tekenyén, Zalaszentgróton és Nyíregyházán 30 perces, míg Perenyén és Szombathelyen október 15-ig tartó, szintén félórás kiesésekre lehet számítani. Kapuváron, Vaspörön és Zalaháshágyon négyórás leállások várhatók október 13-án éjszaka. Hosszabb, akár 180 perces kiesések érinthetik Balástya, Kistelek, Pusztaszer területét, valamint Budapest XVIII. kerületét, Esztergomot, Veresegyházat és Kartalt október 13. és 24. között.

Október 14-én éjszaka több Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen, valamint Kecskemét környékén várhatók szolgáltatáskiesések. Október 15-én hajnalban Békés megyei településeken, napközben pedig Albertirsán, Hegyeshalmon és Budapest XI. kerületében terveznek karbantartást. Október 16-án Heves megyei és számos baranyai településen, valamint Budapest II. kerületében lesznek üzemszünetek.

A Magyar Telekom felhívta ügyfelei figyelmét, hogy amennyiben a jelzett időszakokon túl is tapasztalnak szolgáltatáskiesést, és rendelkeznek digitális elosztóval, indítsák újra a készüléket, ami általában megoldja a problémát. Ha a hiba továbbra is fennáll, a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es ügyfélszolgálati számot kell tárcsázni.
Címlapkép: Getty Images
