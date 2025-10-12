Komoly leállás jön a Telekomnál: az egész országot érinti

Az elmúlt évek drámai átalakulást hoztak a hazai esküvőszervező piacon.
A Magyar Telekom országszerte tervezett hálózati karbantartást jelentett be, amely 2025. október 13-tól kezdődően számos településen okozhat átmeneti szolgáltatáskiesést az internet-, televízió- és telefonszolgáltatásokban.
A szolgáltató hivatalos honlapján közzétette azon települések listáját, ahol a hálózat korszerűsítése miatt rövidebb-hosszabb ideig szünetelhetnek a szolgáltatások. A karbantartási munkálatok az ország jelentős részét érintik, beleértve a főváros több kerületét is.
Október 13-tól Budapest XI. és XXII. kerületében, valamint Tekenyén, Zalaszentgróton és Nyíregyházán 30 perces, míg Perenyén és Szombathelyen október 15-ig tartó, szintén félórás kiesésekre lehet számítani. Kapuváron, Vaspörön és Zalaháshágyon négyórás leállások várhatók október 13-án éjszaka. Hosszabb, akár 180 perces kiesések érinthetik Balástya, Kistelek, Pusztaszer területét, valamint Budapest XVIII. kerületét, Esztergomot, Veresegyházat és Kartalt október 13. és 24. között.
Október 14-én éjszaka több Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen, valamint Kecskemét környékén várhatók szolgáltatáskiesések. Október 15-én hajnalban Békés megyei településeken, napközben pedig Albertirsán, Hegyeshalmon és Budapest XI. kerületében terveznek karbantartást. Október 16-án Heves megyei és számos baranyai településen, valamint Budapest II. kerületében lesznek üzemszünetek.
A Magyar Telekom felhívta ügyfelei figyelmét, hogy amennyiben a jelzett időszakokon túl is tapasztalnak szolgáltatáskiesést, és rendelkeznek digitális elosztóval, indítsák újra a készüléket, ami általában megoldja a problémát. Ha a hiba továbbra is fennáll, a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es ügyfélszolgálati számot kell tárcsázni.
Számos elavultnak tűnő készülék iránt továbbra is jelentős kereslet mutatkozik, mivel a nosztalgia még mindig értéket képvisel.
A bejelentés azt követően történt, hogy Dánia februárban betiltotta a mobiltelefonok használatát minden iskolában.
Egyes országokban a napenergia növekedése olyan gyors, hogy váratlan kihívásokat teremt.
A megállapodás értelmében az OpenAI a következő öt évben 6 gigawatt teljesítményű, csúcskategóriás AMD AI processzort vásárol.
Az autók ma már inkább számítógépek, mint gépek: tele vannak chipekkel, szoftverrel és kilométernyi vezetékkel.
A mesterséges intelligencia nemcsak a mindennapi élet, hanem az üzleti működés egyik legfontosabb tényezőjévé vált, kiváltképp a telekommunikációs szektorban.
Október és január között adják el a legtöbb okostelefont a magyar felhasználók.
A német sugárzásvédelmi hivatal idén is közzétette a legmagasabb rádiófrekvenciás sugárzást kibocsátó telefonok listáját.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
Tudományos, történelmi és köznapi tévhitekből válogattuk össze azokat, melyekről a legtöbb ember talán még mindig elhiszi, hogy igazak.
A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt időszakban egyre nagyobb figyelmet fordít arra, hogy felhívja a fiatal korosztály figyelmét a digitális térben előforduló veszélyekre.
Az Xbox Game Pass előfizetési díjainak jelentős emelése miatt a játékosok tömegesen mondják le előfizetéseiket,
Az elmúlt években drasztikusan megnövekedtek az emberek személyes adatait és banki hozzáféréseit célzó kibertámadások.
A korábbi rendszerben öt szívet kaptunk, amelyek csak hibázás esetén fogytak el.
Te is a Spotify-on hallgatsz zenét, podcastot? Nagy bejelentést tett a cég, ezt sokan nem látták jönni
Daniel Ek 2006-ban alapította a Spotify-t, amikor a zeneipar komoly kihívásokkal küzdött: csökkenő eladások, kalózkodás és drága letöltési szolgáltatások jellemezték a piacot.
A görög kormány által bevezetett korlátozás a Kids Wallet alkalmazáson keresztül valósul meg, amely automatikusan blokkolja a népszerű platformokat.
Az elmúlt néhány hétben felhasználóktól több bejelentés érkezett az Internet Hotline-hoz olyan tini társkereső csoportokkal kapcsolatban
A társaságok beolvadásával lezárul a 4iG Csoport távközlési üzletág átalakulásának fontos fejezete.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
