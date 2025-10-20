Ezért robbant a 4iG árfolyama hétfőn: a befektetők örülhetnek!

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) indexe, a BUX hétfőn 103 789,82 ponton zárt, ami 821,15 pontos, azaz 0,8 százalékos emelkedést jelent a pénteki záráshoz képest.

A részvénypiac forgalma 13,9 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető papírok vegyesen teljesítettek. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a globális tőkepiacokon tapasztalható kedvező hangulat húzta magával a budapesti börzét is. Vállalatspecifikus hír nem érkezett, de a múlt heti rali után a 4iG részvényei hétfőn is meredeken emelkedtek, közel 5 milliárd forintos forgalomban. Az árfolyam 4135 forintig kúszott, ami 10,9 százalékos ugrást jelent a pénteki értékhez képest.

papírjai 26 forinttal, 0,95 százalékkal erősödtek, és 2770 forinton zártak, forgalmuk 799,3 millió forintot tett ki. Az OTP 320 forinttal, 1,06 százalékkal emelkedett, így az árfolyam 30 650 forinton állt, a forgalom pedig 5,1 milliárd forintot ért el.

árfolyama 14 forinttal, 0,78 százalékkal csökkent, és 1772 forinton zárt, a részvények forgalma 611,5 millió forint volt. A Richter papírjai 10 350 forinton álltak, ami 10 forintos, 0,1 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz képest, a részvényforgalom pedig 1,6 milliárd forintot tett ki.

A BUMIX index 10 014,22 ponton zárt hétfőn, ami 159,64 pontos, 1,62 százalékos emelkedést jelent.