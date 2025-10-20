A kínai gazdaság növekedése 4,8%-ra lassult a július-szeptemberi negyedévben, ami az elmúlt egy év legalacsonyabb üteme.
Ezért robbant a 4iG árfolyama hétfőn: a befektetők örülhetnek!
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) indexe, a BUX hétfőn 103 789,82 ponton zárt, ami 821,15 pontos, azaz 0,8 százalékos emelkedést jelent a pénteki záráshoz képest.
A részvénypiac forgalma 13,9 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető papírok vegyesen teljesítettek. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a globális tőkepiacokon tapasztalható kedvező hangulat húzta magával a budapesti börzét is. Vállalatspecifikus hír nem érkezett, de a múlt heti rali után a 4iG részvényei hétfőn is meredeken emelkedtek, közel 5 milliárd forintos forgalomban. Az árfolyam 4135 forintig kúszott, ami 10,9 százalékos ugrást jelent a pénteki értékhez képest.
- A Mol papírjai 26 forinttal, 0,95 százalékkal erősödtek, és 2770 forinton zártak, forgalmuk 799,3 millió forintot tett ki.
- Az OTP 320 forinttal, 1,06 százalékkal emelkedett, így az árfolyam 30 650 forinton állt, a forgalom pedig 5,1 milliárd forintot ért el.
- Ezzel szemben a Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,78 százalékkal csökkent, és 1772 forinton zárt, a részvények forgalma 611,5 millió forint volt.
- A Richter papírjai 10 350 forinton álltak, ami 10 forintos, 0,1 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz képest, a részvényforgalom pedig 1,6 milliárd forintot tett ki.
A BUMIX index 10 014,22 ponton zárt hétfőn, ami 159,64 pontos, 1,62 százalékos emelkedést jelent.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a nemzetközi devizapiacon.
A Nemzeti Energia- és Klímaterv hangsúlyozza, hogy az orosz energiafüggőség csökkentése és a diverzifikáció nemcsak Magyarország, hanem az egész régió stratégiai érdeke.
Az amerikai elnök szerint Kolumbia nem harcol a kábítószerek ellen, hanem maga állítja elő azokat.
A Magyar Nemzeti Bank várhatóan nem változtat a 6,5%-os alapkamaton a keddi kamatdöntő ülésen, annak ellenére sem, hogy a kormány nyíltan kamatcsökkentést sürgetett.
Erősödött a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2025. 42. hetéből.
Nagy erőkkel kutatja át a hivatal a magyar szőlőket: ezt keresik - Sok helyen már ráakadtak, nem voltak boldogok
Több mint 200 szemlecsoport keresi a szőlőültetvényeken a betegségre utaló jeleket, a hét végéig átvizsgáltak több mint 8 ezer hektár szőlőt.
Úgy veszik most az aranyat, ezüstöt a befektetők, mintha nem lenne holnap - Mégis, mitől ijedtek meg ennyire?
A keresletet az Egyesült Államok és Kína között eszkalálódó vámvitából, valamint a geopolitikai kockázatokból fakadó befektetői bizonytalanság hajtja.
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
A világjárvány idején sokan a globalizáció végét vizionálták, ám a számok mást mutatnak: a nemzetközi kereskedelem soha nem volt ilyen élénk.
Több százezren még mindig nem újították meg postai meghatalmazásukat – a Posta most új határidőt szabott, de nem érdemes halogatni.
Az euróövezet éves inflációs rátája szeptemberben 2,2 százalékra emelkedett az augusztusi 2,0 százalékról.
A gödi Samsung üzem körül kialakult jogi ügy már a koreai kormányt is mozgósította – diplomáciai lépésekre is szükség lehet a megoldáshoz.
Sokkoló forgatókönyv látott napvilágot: ez történne, ha nem tartanák meg a Sziget Fesztivált 2026-ban
A GKI Gazdaságkutató Zrt. gyorselemzése a Sziget Fesztivál potenciális 2026-os elmaradásának többdimenziós gazdasági kockázatait vizsgálja.
A BUX csütörtökön még 249,49 pontos, 0,24 százalékos emelkedéssel 103 065,51 ponton zárt 14,0 milliárd forintos forgalom mellett.
2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt.
Az euró hét órakor 389,89 forinton állt, magasabban a szerda esti 389,52 forintnál.
A fogyasztói árindex a 2022-23-ra jellemző nagyon magas szintről 2024 elejére 5% alá süllyedt és azóta is mindössze 2 hónapra emelkedett ideiglenesen e szint fölé.
