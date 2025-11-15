A Pénzcentrum 2025. november 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Trump megint meghúzta a váratlant: ez most az élelmiszerpiacot rengetheti meg
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump pénteken felfüggesztette a vámokat több mint kétszáz élelmiszeripari termékre, köztük a kávéra, marhahúsra, banánra, narancslére és paradicsomra.
Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva kijelentette: "Bizonyos esetekben [a vámok] emelhetik az árakat", de összességében "szinte nincs infláció az Egyesült Államokban". Hozzátette, "a kávé ára kissé magas volt, most hamarosan alacsony lesz".
Arra a kérdésre, hogy további változásokra lehet-e számítani, Trump újságíróknak azt válaszolta: "Nem hiszem, hogy erre szükség lesz." "Csak egy kis visszalépést tettünk" - mondta.
Az elnök emellett 2000 dolláros juttatást ígért az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiaknak, amelyet a vámbevételekből finanszíroznak, mondván: "A vámok lehetővé teszik, hogy osztalékot fizessünk, ha akarjuk. Most ezt fogjuk megtenni, miközben csökkentjük az adósságot."
A csütörtök éjféltől hatályos intézkedés éles fordulatot jelent Trump korábbi politikájában.
A szeptemberi fogyasztói árindexadatok szerint a darált marhahús ára közel 13 százalékkal, a steaké pedig majdnem 17 százalékkal nőtt éves bázison - a legnagyobb mértékben több mint három éve, elődje, Joe Biden idején mért csúcsok óta. A banán ára körülbelül 7 százalékkal magasabb, a paradicsomé pedig 1 százalékkal; lakossági élelmiszerárak összességében 2,7 százalékkal emelkedtek.
A Fehér Ház szerint az enyhítést a kereskedelmi tárgyalások sikerei indokolják, beleértve a keretmegállapodásokat Argentínával, Ecuadorral, Guatemalával és El Salvadorral, amelyek a vámok eltörlését célozzák bizonyos termékekre.
A Fehér Ház közölte: a vámmentesség olyan termékekre vonatkozik, amelyet az Egyesült Államokban nem termesztenek vagy dolgoznak fel, és további kereskedelmi megállapodásokat terveznek az év végéig.
Leslie Sarasin, a FMI-Food Industry Association elnöke üdvözölte az intézkedést, mondván: "Ez segíteni fogja a fogyasztókat, akiknek remélhetőleg megfizethetőbbé válik a reggeli kávéja, valamint az amerikai gyártókat, amelyek sok ilyen terméket használnak fel."
Ezzel szemben Chris Swonger, a Distilled Spirits Council elnöke csalódottságának adott hangot amiatt, hogy az EU-ból és Nagy-Britanniából származó szeszes italok kimaradnak az enyhítésekből: "Ez újabb csapás az amerikai vendéglátóiparra a kritikus ünnepi szezon kezdetén; ezek értéknövelt mezőgazdasági termékek, amelyeket nem lehet az Egyesült Államokban előállítani."
Címlapi kép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
A kormány 12 hónapra emeli a bérgarancia támogatást és újraindítja a MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramot is.
A kormány 860 milliárd forintot csoportosít át, a banki extraprofitadó emeléséből pedig a kisvállalatok adócsökkentését finanszírozzák.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
A vezető részvények közül az OTP grafikonján továbbra is 31 865 forintnál húzódik támasz, míg 33 316 forintnál ellenállás.
Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 18,3, az egyéb építményeké 17,1%-kal bővült.
Az euró hét órakor 384,45 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 383,92 forintnál.
A kereskedők egyeztetés nélkül kapták meg a döntést, miközben a kormány szerint jelentős árcsökkenést hozott az árrésstop.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb havi jelentése szerint gyorsabb ütemben nőhet a globális olajkínálat az idei és a jövő évi időszakban, mint azt korábban várták.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter tisztázta, hogy Magyarország csak egyéves mentességet kapott az orosz olaj- és gázimportra vonatkozó szankciók alól.
Közel lehet a megoldás a szerb olajcég, a NIS körül kialakult hónapok óta tartó bizonytalanságra.
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adat alapján az ipari kibocsátás 1,3 százalékkal nőtt az augusztusi szinthez képest.
Kevéssé mozdult el a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX szerdán új történelmi rekordot ért el.
Az Erste Bank negyedéves eredményeiről szervezett sajtóbeszélgetés fókuszát teljesen megváltoztatta Nagy Márton miniszter előző esti bejelentése.
Október végétől csak azok a szolgáltatók működhetnek, akik megfelelnek a pénzügyi szektorhoz hasonlóan szigorú engedélyezési feltételeknek.
