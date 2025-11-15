Trump megint meghúzta a váratlant: ez most az élelmiszerpiacot rengetheti meg

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump pénteken felfüggesztette a vámokat több mint kétszáz élelmiszeripari termékre, köztük a kávéra, marhahúsra, banánra, narancslére és paradicsomra.

Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva kijelentette: "Bizonyos esetekben [a vámok] emelhetik az árakat", de összességében "szinte nincs infláció az Egyesült Államokban". Hozzátette, "a kávé ára kissé magas volt, most hamarosan alacsony lesz".

Arra a kérdésre, hogy további változásokra lehet-e számítani, Trump újságíróknak azt válaszolta: "Nem hiszem, hogy erre szükség lesz." "Csak egy kis visszalépést tettünk" - mondta.

Az elnök emellett 2000 dolláros juttatást ígért az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiaknak, amelyet a vámbevételekből finanszíroznak, mondván: "A vámok lehetővé teszik, hogy osztalékot fizessünk, ha akarjuk. Most ezt fogjuk megtenni, miközben csökkentjük az adósságot."

A csütörtök éjféltől hatályos intézkedés éles fordulatot jelent Trump korábbi politikájában.

A szeptemberi fogyasztói árindexadatok szerint a darált marhahús ára közel 13 százalékkal, a steaké pedig majdnem 17 százalékkal nőtt éves bázison - a legnagyobb mértékben több mint három éve, elődje, Joe Biden idején mért csúcsok óta. A banán ára körülbelül 7 százalékkal magasabb, a paradicsomé pedig 1 százalékkal; lakossági élelmiszerárak összességében 2,7 százalékkal emelkedtek.

A Fehér Ház szerint az enyhítést a kereskedelmi tárgyalások sikerei indokolják, beleértve a keretmegállapodásokat Argentínával, Ecuadorral, Guatemalával és El Salvadorral, amelyek a vámok eltörlését célozzák bizonyos termékekre.

A Fehér Ház közölte: a vámmentesség olyan termékekre vonatkozik, amelyet az Egyesült Államokban nem termesztenek vagy dolgoznak fel, és további kereskedelmi megállapodásokat terveznek az év végéig.

Leslie Sarasin, a FMI-Food Industry Association elnöke üdvözölte az intézkedést, mondván: "Ez segíteni fogja a fogyasztókat, akiknek remélhetőleg megfizethetőbbé válik a reggeli kávéja, valamint az amerikai gyártókat, amelyek sok ilyen terméket használnak fel."

Ezzel szemben Chris Swonger, a Distilled Spirits Council elnöke csalódottságának adott hangot amiatt, hogy az EU-ból és Nagy-Britanniából származó szeszes italok kimaradnak az enyhítésekből: "Ez újabb csapás az amerikai vendéglátóiparra a kritikus ünnepi szezon kezdetén; ezek értéknövelt mezőgazdasági termékek, amelyeket nem lehet az Egyesült Államokban előállítani."

