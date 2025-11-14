Az euró hét órakor 384,45 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 383,92 forintnál.
Meglepő adatok az építőiparból: megugrott a termelés, mégis csökkennek a szerződések
2025 szeptemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 17,6, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 15,2%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbi, alacsony bázisnál. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 18,3, az egyéb építményeké 17,1%-kal bővült. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 16,4%-kal meghaladta a 2025. augusztusit. 2025 III. negyedévében az építőipar termelői árai 5,5%-kal magasabbak voltak, mint az előző év azonos időszakában.
2025 szeptemberében az előző év azonos hónapjához képest:
Mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 18,3, az egyéb építményeké 17,1%-kal.
Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 38,5, az egyéb építmények építése 27,3%-kal nőtt az előző évi, alacsony bázishoz képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 2,7%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.
A megkötött új szerződések volumene 4,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 4,1, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 5,3%-kal alacsonyabb volt.
Az építőipari vállalkozások szeptember végi szerződésállományának volumene 40,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 15,9%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 75,0%-kal nagyobb volt a 2024. szeptemberinél. Szeptember tárgyhónapban ütemezett adatrevíziót hajtottunk végre, amelynek során adatszolgáltatói adatjavítás miatt 2025. januárig visszamenőleg emelkedett a tárgyhónap végi szerződések volumene.
2025 első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene 1,7%-kal bővült.
Építőipari termelői árak:
- Az építőipar ágazatain belül 2025 III. negyedévében a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek leginkább (6,3%-kal) az árak, az egyéb építmények építésében 5,0, az épületek építése vonatkozásában 4,6% volt a drágulás mértéke 2024 III. negyedévéhez mérten.
- Az építőipar termelői árai átlagosan 0,7%-kal haladták meg a 2025. II. negyedévi értékeket.
A vezető részvények közül az OTP grafikonján továbbra is 31 865 forintnál húzódik támasz, míg 33 316 forintnál ellenállás.
A Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb havi jelentése szerint gyorsabb ütemben nőhet a globális olajkínálat az idei és a jövő évi időszakban, mint azt korábban várták.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter tisztázta, hogy Magyarország csak egyéves mentességet kapott az orosz olaj- és gázimportra vonatkozó szankciók alól.
Közel lehet a megoldás a szerb olajcég, a NIS körül kialakult hónapok óta tartó bizonytalanságra.
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adat alapján az ipari kibocsátás 1,3 százalékkal nőtt az augusztusi szinthez képest.
Kevéssé mozdult el a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX szerdán új történelmi rekordot ért el.
Az Erste Bank negyedéves eredményeiről szervezett sajtóbeszélgetés fókuszát teljesen megváltoztatta Nagy Márton miniszter előző esti bejelentése.
Október végétől csak azok a szolgáltatók működhetnek, akik megfelelnek a pénzügyi szektorhoz hasonlóan szigorú engedélyezési feltételeknek.
A forint jelentős erősödését a dollár gyengülése, a hazai gazdaságpolitikai fordulat és a magas kamatszint együttesen támogatotta.
Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban jelentette be, hogy a kormány meghosszabbítja a december 31-én lejáró kamatstopot.
Az orosz olajvállalat az Egyesült Államok szankcióinak célpontjává vált, amelyek november 21-én lépnek hatályba.
2025 novemberében azoknak az önkormányzatoknak kell befizetniük, ahol a helyi iparűzési adóbevétel meghaladta a meghatározott szintet.
Vegyesen alakult, kevéssé változott szerda reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A horvát Janaf kőolajvezeték-hálózat üzemeltetője, valamint a Mol-csoport képviselői kedden áttekintették az aktuális helyzetet.
Egy Csongrád-Csanád vármegyei hízópulykákat tartó gazdaságban magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nébih.
