Meglepő adatok az építőiparból: megugrott a termelés, mégis csökkennek a szerződések

2025 szeptemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 17,6, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 15,2%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbi, alacsony bázisnál. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 18,3, az egyéb építményeké 17,1%-kal bővült. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 16,4%-kal meghaladta a 2025. augusztusit. 2025 III. negyedévében az építőipar termelői árai 5,5%-kal magasabbak voltak, mint az előző év azonos időszakában.

2025 szeptemberében az előző év azonos hónapjához képest:

Mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 18,3, az egyéb építményeké 17,1%-kal.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 38,5, az egyéb építmények építése 27,3%-kal nőtt az előző évi, alacsony bázishoz képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 2,7%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

A megkötött új szerződések volumene 4,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 4,1, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 5,3%-kal alacsonyabb volt.

Az építőipari vállalkozások szeptember végi szerződésállományának volumene 40,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 15,9%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 75,0%-kal nagyobb volt a 2024. szeptemberinél. Szeptember tárgyhónapban ütemezett adatrevíziót hajtottunk végre, amelynek során adatszolgáltatói adatjavítás miatt 2025. januárig visszamenőleg emelkedett a tárgyhónap végi szerződések volumene.

2025 első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene 1,7%-kal bővült.

Építőipari termelői árak: