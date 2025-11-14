2025. november 14. péntek Aliz
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Építőipari toronydaru a kék égbolton
Gazdaság

Meglepő adatok az építőiparból: megugrott a termelés, mégis csökkennek a szerződések

Pénzcentrum
2025. november 14. 08:50

2025 szeptemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 17,6, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 15,2%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbi, alacsony bázisnál. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 18,3, az egyéb építményeké 17,1%-kal bővült. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 16,4%-kal meghaladta a 2025. augusztusit. 2025 III. negyedévében az építőipar termelői árai 5,5%-kal magasabbak voltak, mint az előző év azonos időszakában.

2025 szeptemberében az előző év azonos hónapjához képest:

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 18,3, az egyéb építményeké 17,1%-kal.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 38,5, az egyéb építmények építése 27,3%-kal nőtt az előző évi, alacsony bázishoz képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 2,7%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

A megkötött új szerződések volumene 4,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 4,1, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 5,3%-kal alacsonyabb volt.

Az építőipari vállalkozások szeptember végi szerződésállományának volumene 40,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 15,9%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 75,0%-kal nagyobb volt a 2024. szeptemberinél. Szeptember tárgyhónapban ütemezett adatrevíziót hajtottunk végre, amelynek során adatszolgáltatói adatjavítás miatt 2025. januárig visszamenőleg emelkedett a tárgyhónap végi szerződések volumene.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2025 első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene 1,7%-kal bővült.

Kapcsolódó cikkeink:

Építőipari termelői árak:

  • Az építőipar ágazatain belül 2025 III. negyedévében a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek leginkább (6,3%-kal) az árak, az egyéb építmények építésében 5,0, az épületek építése vonatkozásában 4,6% volt a drágulás mértéke 2024 III. negyedévéhez mérten.
  • Az építőipar termelői árai átlagosan 0,7%-kal haladták meg a 2025. II. negyedévi értékeket.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #árak #építőipar #beruházás #építkezés #építőanyag #ksh #gazdaság #termelés #építés #árdrágulás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:46
09:33
09:26
09:19
09:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 13. 16:50
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
Holdblog  |  2025. november 14. 08:16
Az űrprogram, az komoly dolog (feat. Zsiday)
E heti vendégünk Szabó Dávid és Zsiday Viktor. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After...
MEDIA1  |  2025. november 14. 08:07
Rendkívüli közlemény: veszélybe került az Első Pesti Egyetemi Rádió független működése - indul a SZER
Az EPER Rádió szerkesztősége rendkívüli közleményben jelezte: szerintük nincs biztosítva a független...
KonyhaKontrolling  |  2025. november 14. 07:45
Már minden szerencsejáték?
Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle...
Bankmonitor  |  2025. november 13. 13:47
Könnyített Otthon Start: minden, ami november 15-től változik a támogatott hitelben
Az Otthon Start program bejelentése óta számos ponton módosult, legutóbb az éjszaka megjelent kormán...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 14.
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak
2025. november 13.
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
2025. november 14.
Megszólalt a magyar sztárborász: teljes vakvágányon van számtalan magyar borkészítő, ezeket a tételeket egyszerűen nincs értelme gyártani
2025. november 13.
Itt a megoldás a brutális energiaár-drágulásra? Minden megváltozik, ha ez tényleg bejön
2025. november 13.
Havonta több streaming előfizetésed is van? Ezzel a módszerrel brutálisan csökkentheted a költségeket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 14. péntek
Aliz
46. hét
November 14.
A cukorbetegek világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Összeomlott az OTP, vele bukott a BUX is – ez áll a háttérben
2
2 hete
Elbukott egy adónem Magyarországon, ki kell vezetni? Itt az uniós bírósági döntés: a helyzet egyértelmű
3
3 napja
Adóemelést jelentett be Nagy Márton: ez sokaknak fog fájni, elszáll a költségvetési hiány
4
3 napja
Örökre vége lehet a filléres kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról rendelni?
5
5 napja
Ez az, ami most tényleg aranyat ér a munkaerőpiacon: a diploma már a múlté?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betegségbiztosítás
biztosítási szerződés, amelyben a biztosító azt vállalja, hogy a biztosított megbetegedése esetén meghatározott szolgáltatásokat teljesít

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 14. 09:26
Küszöbön a világméretű háború? Már az amerikai partoknál is orosz hajó bukkant fel, azonnal reagáltak
Pénzcentrum  |  2025. november 14. 06:02
Dúl a szaloncukor-háború a magyar boltokban: egymásra licitál a Tesco, Spar, Aldi - indul a roham, mindenki ezeket keresi
Agrárszektor  |  2025. november 14. 09:04
Fontos változás jön a magyar boltokban december 1-től: ezt jó tudni