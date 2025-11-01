Komoly számok érkeztek a gazdaságról: elképesztő növekedés volt a harmadik negyedévben

A vártnál gyorsabban nőtt a harmadik negyedévben a cseh gazdaság, a Cseh Statisztikai Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott becslés szerint az éves szintű növekedés 2,7 százalékos, a negyedéves pedig 0,7 százalékos volt.

A statisztikusok rámutattak: a cseh gazdasági növekedés - bár még csak becslésről van szó - 2022 második negyedéve óta most a legmagasabb és Európában is kiemelkedőnek számít.

Az éves szintű erősödést elsősorban a háztartások növekvő kiadásai, valamint az állótőkefelhalmozás befolyásolta. "A negyedéves erősödéshez a növekvő külföldi kereslet is jelentősen hozzájárult" - szögezte le Vladimír Kermiet, a statisztikai hivatal szakigazgatója.A CTK hírügynökség által megszólított elemzők meglepetésnek minősítették a gazdasági eredményeket, általános a vélemény, hogy e mögött az emelkedő háztartási kiadásokat kell keresni.

"A negyedéves növekedés kellemes meglepetés. Ezt a cseh gazdaság sikerének minősíthetjük, mégpedig olyan körülmények között, amikor Németországnak rosszabbul megy és az Egyesült Államok új behozatali vámjai is kezdik éreztetni hatásukat" - mondta Pavel Sobísek, az Unicredit Bank gazdasági elemzője. A cseh GDP több mint kétszázalékos éves növekedése már harmadik negyedéve tart. Ez gyorsabb, mint az Európai Unióban és a közép-európai régióban - mutatott rá.

A statisztikai hivatal honlapján megjelent kimutatások szerint a GDP növekedést a cseh építőipar, kereskedelem, közlekedés, a vendéglátás és általában a szolgáltatások jó eredményei is támogatják. A foglalkoztatottság éves összehasonlításban a harmadik negyedévben 0,9 százalékkal nőtt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A második negyedévben a végleges adatok alapján éves összehasonlításban a cseh gazdaság 2,6 százalékkal, negyedévesben pedig 0,5 százalékkal növekedett.