Budapest, 2024. február 23.Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszél a hitelgarancia intézmények szerepérõl, eredményeirõl és 2024. évi céljairól tartott sajtótájékoztatón a Nemzetgazdasági Minisztériumban (NGM) 2024. február 23-
Gazdaság

Hatalmas bejelentés érkezett: változik a vállalkozásokat támogató program

Pénzcentrum
2025. október 29. 19:33

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közölte, hogy megduplázzák a vállalkozásokba befektethető tőke maximális összegét. 

200 millió forintról 400 millióra emelik a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, közölte az NGM.

A minisztérium 2025 márciusában indította el a 100 milliárd forint keretösszegű Demján Sándor Tőkeprogramot (DSTP) azzal a céllal, hogy tőkét biztosítson a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

A program megvalósítását és szakmai irányítását az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. végzi, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével és megbízásából.

A minisztérium szerint a program indulása óta már 115 pozitív befektetési döntés született, a jóváhagyott befektetések értéke pedig meghaladja a 22 milliárd forintot. A legnagyobb arányban eddig feldolgozóipari (30%), kiemelten, élelmiszeripari, továbbá építőipari technológiai és szolgáltató vállalkozások jutottak forráshoz.

Címlapi kép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
#vállalkozás #befektetés #kkv #NGM #támogatás #gazdaság #mkik #tőke #nemzetgazdasági minisztérium #demján sándor #magyar kereskedelmi és iparkamara

