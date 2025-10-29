Hatalmas bejelentés érkezett: változik a vállalkozásokat támogató program

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közölte, hogy megduplázzák a vállalkozásokba befektethető tőke maximális összegét.

200 millió forintról 400 millióra emelik a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, közölte az NGM.

A minisztérium 2025 márciusában indította el a 100 milliárd forint keretösszegű Demján Sándor Tőkeprogramot (DSTP) azzal a céllal, hogy tőkét biztosítson a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

A program megvalósítását és szakmai irányítását az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. végzi, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével és megbízásából.

A minisztérium szerint a program indulása óta már 115 pozitív befektetési döntés született, a jóváhagyott befektetések értéke pedig meghaladja a 22 milliárd forintot. A legnagyobb arányban eddig feldolgozóipari (30%), kiemelten, élelmiszeripari, továbbá építőipari technológiai és szolgáltató vállalkozások jutottak forráshoz.

