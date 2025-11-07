Bulgária készül átvenni a Lukoil Burgas olajfinomítóját az amerikai szankciók miatt.
Nukleáris szövetség Amerikával – Szijjártó Péter nagy bejelentést tett Washingtonban
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval, közölte a tárcavezető pénteken Washingtonban.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az elmúlt években Magyarországon egyre több elektromos áramra van szükség, márpedig ezt az igényt hosszú távon megbízhatóan, stabilan, olcsón, a környezetet kímélő módon szerinte egyedül atomenergia révén lehet biztosítani.
"A meglévő beszállítói kapcsolatok fenntartása mellett a magyar energiatörténetben valaha először amerikai nukleáris fűtőelemeket is fogunk vásárolni. Emellett fontos, hogy az elhasznált nukleáris fűtőelemeket biztonságosan tároljuk, hogy azok ne lehessenek ártalmasak a környezetre, az egészségre. Itt az elérhető legmodernebb amerikai technológiát vesszük meg, így lehetővé válik, hogy a paksi atomerőműből ki se kelljen hozni az elhasznált fűtőelemeket és ott lehessen őket biztonságosan tárolni" - mondta Szijjártó Péter.
Illetve kitért a kétoldalú együttműködésben a kis méretű moduláris reaktorokra (SMR) is, amelyek egy-egy nagyobb iparterület vagy város energiaellátását képesek majd fedezni.
Most ez a három terület, tehát nukleáris fűtőelemek, az elhasznált fűtőelemek megfelelő tárolása és a kis nukleáris erőművek. Erről a három kérdésről megállapodtunk, és egy nagy kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást írunk alá holnap Marco Rubio külügyminiszter kollégával
- emelte ki Szijjártó Péter.
"Ez egy teljesen új dimenzióval, egy nukleáris együttműködési dimenzióval bővíti a magyar-amerikai együttműködést. Ez az egyik legfontosabb megállapodás a holnapi napon" - mutatott rá.
Szijjártó Péteri reméli, hogy a paksi bővítésre vonatkozó szankciós mentességet is meghosszabbítja az amerikai kormány.
Címlapi kép: KKM, MTI/MTVA
