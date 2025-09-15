2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
Alacsony szögből készült portré magabiztos és sikeres ázsiai üzletasszonyról, aki a korabeli vállalati felhőkarcolókkal szemben áll a központi üzleti negyedben, és előre néz a városban. Női vállalkozó. Karrier elérése. Üzleti lehe
Atomreaktorokkal válaszolnak a mesterséges intelligencia energiaéhségére: de jó ez nekünk?

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 21:04

Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok megállapodást készül aláírni a nukleáris energia fejlesztésének felgyorsítására, amely várhatóan több ezer munkahelyet teremt és erősíti Nagy-Britannia energiabiztonságát.

A megállapodást Donald Trump amerikai elnök állami látogatása során írják alá, és a felek reményei szerint milliárdos magánbefektetéseket szabadít fel. Sir Keir Starmer brit miniszterelnök szerint a két nemzet "a nukleáris energia aranykorát építi", amely a "globális innováció élvonalába" helyezi őket.

Az Atlantic Partnership for Advanced Nuclear Energy (Atlanti Partnerség a Fejlett Nukleáris Energiáért) néven ismert egyezmény célja, hogy felgyorsítsa az új atomerőművek építését mindkét országban. A szabályozási jóváhagyások egyszerűsítésével a nukleáris projektek engedélyezési ideje a jelenlegi akár négy évről mindössze kettőre csökkenhet.

A tervek között szerepel az amerikai X-Energy és a brit Centrica energiacég együttműködése, amelynek keretében akár 12 fejlett moduláris atomreaktort építenének Hartlepoolban. Ezek potenciálisan 1,5 millió otthont láthatnának el energiával és 2500 munkahelyet teremthetnének. A teljes program értéke elérheti a 40 milliárd fontot, amelyből 12 milliárd Anglia északkeleti részére összpontosulna - írta meg a BBC.

A Centrica vezérigazgatója, Chris O'Shea a BBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy a nukleáris energia bővítése "hosszú távon nagyon stabil árakat biztosít majd a brit fogyasztók számára", és nagyobb bizonyosságot ad az energiaköltségek tervezhetőségében.

A kis moduláris reaktorok (SMR-ek) a nagy reaktorokhoz hasonló elven működnek, de méretük kisebb, a tipikus nagy reaktorok teljesítményének akár harmadával. Moduláris jellegük miatt gyárakban, megrendelésre készülnének, majd alkatrészekként szállítva a helyszínen szerelnék össze őket.

A megállapodás további tervei között szerepel a Last Energy és a DP World együttműködése egy mikromoduláris reaktor létrehozására a London Gateway kikötőben, 80 millió font magánbefektetéssel. Emellett a Holtec, az EDF és a Tritax a nottinghamshire-i egykori Cottam szénerőművet nukleáris energiával működő adatközponttá alakítaná át, ami becslések szerint 11 milliárd fontot érhet és több ezer munkahelyet teremthet.

Az új partnerség kiterjed a fúziós energiakutatásra is, valamint célul tűzi ki, hogy 2028-ra az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok megszüntesse az orosz nukleáris anyagoktól való függőségét.

Ed Miliband energiaügyi miniszter szerint "a nukleáris energia tiszta, hazai energiával látja el otthonainkat, és a magánszektor építi Nagy-Britanniában, növekedést és jól fizetett, szakképzett munkahelyeket teremtve". Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter hozzátette, hogy a megállapodás "nukleáris reneszánszot" hoz, javítja az energiabiztonságot és kielégíti a növekvő globális energiaigényeket, különösen a mesterséges intelligencia és az adatinfrastruktúra területén.

Az 1990-es években a nukleáris energia az Egyesült Királyság villamosenergia-termelésének mintegy 25%-át adta, de ez az arány mára körülbelül 15%-ra csökkent. Novemberben az Egyesült Királyság és 30 másik ország globális kötelezettséget vállalt nukleáris kapacitásuk megháromszorozására 2050-ig.
Címlapkép: Getty Images
