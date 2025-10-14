Brutálisan lerontotta Magyarország kilátásait az IMF: csúnyán földbe állt a gazdaság 2025-ben, jövőre sem várható repülőrajt

Az IMF jelentősen rontotta Magyarország gazdasági kilátásait: az idei évre mindössze 0,6%-os, 2026-ra pedig 2,1%-os GDP-növekedést prognosztizál, ami elmarad a korábbi várakozásoktól. Az inflációs pálya ugyanakkor kedvezőbben alakulhat - számolt be a Portfolio.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) kedden közzétett World Economic Outlook jelentésében számottevően lefelé módosította Magyarország gazdasági növekedési kilátásait. A szervezet az idei évre vonatkozó előrejelzését az áprilisban becsült 1,4%-ról mindössze 0,6%-ra csökkentette, ami összhangban van a piaci elemzők várakozásaival, akik a gyenge második negyedéves teljesítmény után hasonlóan visszafogott növekedést valószínűsítenek.

A 2026-os kilátások tekintetében is pesszimistább lett a Valutaalap:

a korábban várt 2,6% helyett már csak 2,1%-os GDP-bővülést prognosztizál, ami azt jelenti, hogy Magyarország gazdasága várhatóan nem közelíti meg a 3%-os növekedési ütemet.

Ez a becslés némileg borúlátóbb az elemzői konszenzusnál, amely 2,5-3% közötti bővülést feltételez 2026-ra, elsősorban a fogyasztás élénkülésére alapozva, miközben a beruházások és az export is fokozatosan erősödhetnek.

Az inflációs kilátások ugyanakkor kedvezőbben alakulhatnak a korábbi várakozásokhoz képest. Az IMF szerint az éves átlagos infláció 2025-ben 4,5%, 2026-ban pedig 3,5% lehet. Az év végi adatokat tekintve idén decemberre 4,1%-os, jövő év végére pedig 3,1%-os áremelkedési ütemet várnak a szakértők, ami azt jelenti, hogy az infláció az idei év végén még nem éri el a jegybanki célsáv 4%-os felső határát.

A folyó fizetési mérleg egyenlege kapcsán az IMF a GDP 1,2%-ának megfelelő többletet prognosztizál 2025-re, ami 2026-ra 0,9%-ra mérséklődhet. Az áprilisi jelentéshez képest az idei adatot enyhén rontották, míg a jövő évit hasonló mértékben javították. A munkanélküliségi ráta tekintetében a Valutaalap felülvizsgálta korábbi pesszimista előrejelzéseit, és most alacsonyabb munkanélküliségi rátával számol az idei évre.

