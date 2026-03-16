Mutatjuk 2026. 11. hetének legfontosabb, legérdekesebb, vagy éppen legelgondolkodtatóbb híreit, eseményeit Magyarországról és a nagyvilágból.
A brutális munkaerőhiány miatt luxusnyaralással csábítanak tanárt – száz jelentkezőből már csak hárman maradtak versenyben
Március végén derül ki, ki kapja meg a babóti általános iskola első és második osztályának tanítói állását. A pozícióhoz egy Maldív-szigeteki nyaralás és bérkiegészítés is jár. Az extrákkal kecsegtető lehetőségre közel százan jelentkeztek, de közülük már csak hárman maradtak versenyben - írta a HVG.
A Győr-Moson-Sopron vármegyei település polgármestere, Nyikos Gábor korábban a közösségi médiában tette közzé a különleges felhívást. A hirdetésre hatalmas volt az érdeklődés, közel százan jelentkeztek is, közülük hetvenen már az első héten. A kiválasztási folyamat mostanra a végső szakaszába ért. A legjobbnak ítélt három jelölt egy-egy próbaórát tart a babóti diákoknak, a nyertes személyét pedig a hónap végén jelentik be hivatalosan.
A babóti iskola jelenleg a Kapuvár Térségi Általános Iskola tagintézményeként működik, amelyet alacsony tanulói létszám és családias környezet jellemez. A kiválasztott pedagógus a garantált trópusi üdülés mellett a hivatalos pedagógus-bértáblán felül további tízszázalékos bérkiegészítésre is számíthat. Ezt a plusz összeget a polgármester és a helyi képviselők a saját tiszteletdíjuk terhére biztosítják a leendő tanítónak. Emellett az önkormányzat vállalja az útiköltség finanszírozását, vagy igény esetén szolgálati lakást biztosít az új kollégának.
Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség
Bár az elmúlt években az iskolaőrség bevezetésével próbálták kezelni az intézményekben megjelenő agresszió problémáját, a konfliktusok továbbra is jelen vannak az intézményekben.
Csendben átírták a kényelmetlen statisztikát: döbbenetes, hány magyar tanár dolgozik ingyen túlórában
Hét év alatt csaknem megháromszorozódott a túlórázó pedagógusok száma a Köznevelési Információs Rendszer (KIR) adatai szerint - a PDSZ úgy véli, a valóság ennél is...
Bőven egymillió felett vihetnek haza ezek a magyar dolgozók: kiderült a titkuk, amivel érinthetetlenek a leépítési hullámban
Bár egyre többen tartanak attól, hogy a mesterséges intelligencia feleslegessé teszi a diplomát, a hazai adatok épp az ellenkezőjét bizonyítják.
A rendelet egy másik változást is hoz: szeptembertől megszűnnek az iskolai törzslapok, mert a kormány szerint a digitalizáció pontosabb adatkezelést tesz lehetővé.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
Javulás vagy tartós válság? A 2026-os PISA eldöntheti, megállt-e a magyar diákok lejtmenete.
Komoly baj lehet abból, ahogyan a magyar iskolák felkészítik a gyerekeket az életre: sokan nem látják, mekkora kárt okoz ez később
A magyar közoktatás helyzetéről, a digitális átállás kihívásairól és a pedagógusok túlterheltségéről is beszélt a Pénzcentrumnak Mester Márk, a Jójegy társalapítója.
Egy diák szerint tíz perc egyéni magyarázat többet érhet, mint egy teljes tantermi óra.
A kormány szerdai ülésén döntött a pedagógusoknak járó egyszeri, 150 ezer forintos juttatásról.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
A mobiltelefonok iskolai kitiltása csak a kezdet, a valódi probléma a digitális szocializáció mélyrétegeiben húzódik.
Hétfő kora délután kiürítették a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumot.
Bejelentette a köznevelési államtitkár: rendkívüli juttatást kapnak a pedagógusok - itt vannak a részletek
Az államtitkár felidézte a korábbi megállapodást, amelynek értelmében a pedagógusok bérezését a diplomás átlagkeresethez igazítják.
A középiskola-választás és a továbbtanulás előtt állók közül egyre többen veszik igénybe a pályaválasztási tanácsadók segítségét.
Ez az igazi árulás Magyarország jövője ellen: lenne kiktől tanulni ezen a téren, rengeteg pénz múlik rajta
Szingapúr diákjai messze a világ előtt járnak természettudományból, miközben Magyarország eredménye alig haladja meg az OECD-átlagot.
A duális partnerek bevonása, a digitális fejlesztések és a reális pályakép kialakítása ma fontosabb, mint valaha.
Érik a tudás tragédiája, így pusztulhat ki a legendás magyar gógyi: drasztikus reform kellene az iskolákban
Magyarország az OECD-átlag alatt teljesített a diákok kreatív gondolkodását vizsgáló PISA-felmérésben, ami fontos figyelmeztetés az oktatás és a gazdaság jövője szempontjából.
Ki nem találod, ezen a szakon tanul tovább a második magyar űrhajós, Kapu Tibor: ez ám a sztárszakma!
Egy ilyen háttérrel rendelkező mérnök komoly előnnyel indulhat az űriparban.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
A középiskola-választás komoly szorongást okozhat a gyerekeknek és a szülőknek is – pszichológussal jártuk körbe a témát.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.