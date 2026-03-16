Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Maldives
Oktatás

A brutális munkaerőhiány miatt luxusnyaralással csábítanak tanárt – száz jelentkezőből már csak hárman maradtak versenyben

Pénzcentrum
2026. március 16. 09:52

Március végén derül ki, ki kapja meg a babóti általános iskola első és második osztályának tanítói állását. A pozícióhoz egy Maldív-szigeteki nyaralás és bérkiegészítés is jár. Az extrákkal kecsegtető lehetőségre közel százan jelentkeztek, de közülük már csak hárman maradtak versenyben - írta a HVG.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei település polgármestere, Nyikos Gábor korábban a közösségi médiában tette közzé a különleges felhívást. A hirdetésre hatalmas volt az érdeklődés, közel százan jelentkeztek is, közülük hetvenen már az első héten. A kiválasztási folyamat mostanra a végső szakaszába ért. A legjobbnak ítélt három jelölt egy-egy próbaórát tart a babóti diákoknak, a nyertes személyét pedig a hónap végén jelentik be hivatalosan.

A babóti iskola jelenleg a Kapuvár Térségi Általános Iskola tagintézményeként működik, amelyet alacsony tanulói létszám és családias környezet jellemez. A kiválasztott pedagógus a garantált trópusi üdülés mellett a hivatalos pedagógus-bértáblán felül további tízszázalékos bérkiegészítésre is számíthat. Ezt a plusz összeget a polgármester és a helyi képviselők a saját tiszteletdíjuk terhére biztosítják a leendő tanítónak. Emellett az önkormányzat vállalja az útiköltség finanszírozását, vagy igény esetén szolgálati lakást biztosít az új kollégának.
#nyaralás #iskola #oktatás #tanár #pedagógus #álláshirdetés #polgármester #állás #bérek #munkaerőhiány

