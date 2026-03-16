A közel-keleti feszültségek fokozódása miatt a brit turisták egyre inkább elkerülik Ciprust, Törökországot és Egyiptomot. I
Súlyos dokumentumok szivárogtak ki a TikTok és Meta működéséről: óriási botrány robbant, sok felhasználó kiakadt
Kiszivárogtatók és belső dokumentumok szerint a legnagyobb közösségimédia-platformok, mint a TikTok és a Meta, tudatosan háttérbe szorították a felhasználók biztonságát. A profit és a felhasználói elköteleződés növelése érdekében szándékosan terjesztettek káros tartalmakat. A BBC-nek nyilatkozó volt alkalmazottak szerint az algoritmusokat kifejezetten a felháborodás kiváltására hangolták, a piaci verseny miatt pedig még a gyermekeket érintő súlyos visszaélések felett is szemet hunytak - számolt be a BBC.
Több mint egy tucat volt dolgozó számolt be arról, hogyan kockáztatták a vállalatok a felhasználók biztonságát a figyelemért folytatott küzdelemben. A probléma gyökerét a TikTok robbanásszerű növekedése és rendkívül addiktív algoritmusa jelentette, amely lépéskényszerbe hozta a riválisokat.
A verseny hevében a Facebookot és az Instagramot tulajdonló Meta vezetősége arra utasította mérnökeit, hogy engedjenek át több úgynevezett "határesetnek" számító, káros tartalmat. Ide tartoztak például a nőgyűlölő vagy az összeesküvés-elméleteket terjesztő posztok. Egy volt mérnök szerint a döntést nyíltan a csökkenő részvényárfolyamokkal indokolták.
Amikor a Meta elindította a TikTok-klónnak szánt Instagram Reelst, a funkciót megfelelő biztonsági szűrők nélkül tették elérhetővé. Egy volt vezető kutató elmondása szerint a Reels fejlesztésére hétszáz új embert vettek fel.
Ezzel egy időben azonban a gyermekvédelmi és a választási integritásért felelős biztonsági csapatok minimális létszámbővítési kérelmeit elutasították. A belső kutatások már ekkor kimutatták, hogy az algoritmusok a közönség jólétének kárára maximalizálják a profitot. A rendszer a felháborodást kiváltó bejegyzéseket részesítette előnyben, mivel ezek generálták a legnagyobb elköteleződést.
Hasonlóan súlyos problémákról számoltak be a TikTok esetében is. A cég egyik biztonsági munkatársa engedett betekintést a belső rendszerekbe. Ebből kiderült, hogy a moderátoroknak sokszor a politikusokat érintő, viszonylag jelentéktelen ügyeket kellett előrevenniük. Például azt, amikor egy közszereplőt csirkéhez hasonlítottak. Eközben a súlyos, fiatalokat érintő esetek, mint a szexuális zsarolás vagy a kiberzaklatás, hátrasorolódtak.
A dolgozó szerint a cég vezetése a szabályozások és a tiltások elkerülése érdekében fontosabbnak tartja a politikusokkal való jó viszony ápolását a gyermekek védelménél. A leépítések és a részben mesterséges intelligenciára bízott moderálás miatt a terrorizmussal, valamint a fizikai és szexuális erőszakkal kapcsolatos tartalmak egyre nagyobb teret nyernek a platformon. A kiszivárogtató egyértelmű tanácsa a szülőknek, hogy töröljék az alkalmazást, és tartsák tőle minél távolabb a gyermekeiket.
A technikai háttér is problémás. A TikTok ajánlórendszerén dolgozó egyik volt mérnök szerint az algoritmusok működése egy "fekete doboz", amelyet maguk a fejlesztők sem tudnak teljes mértékben kontrollálni. A tartalomra egyáltalán nem figyelnek, csupán adatokat látnak. A káros posztok kiszűrését a túlterhelt biztonsági csapatoktól várják, miközben a piaci részesedés növelése érdekében folyamatosan finomítják a rendszert.
Ennek a gyakorlatnak súlyos, a valóságban is érezhető következményei vannak. Fiatalok tömegei találkoznak nap mint nap erőszakos és gyűlöletkeltő posztokkal, az algoritmusok pedig célzottan radikalizálhatják a sebezhetőbb felhasználókat. A terrorelhárítási szakemberek is megerősítették, hogy a szélsőséges, antiszemita, erőszakos és szélsőjobboldali tartalmak egyre inkább mindennapossá válnak a közösségi médiában. Ennek hatására az emberek kezdenek érzéketlenné válni a valódi erőszakkal szemben.
A vádakra reagálva mind a Meta, mind a TikTok határozottan tagadta a kiszivárogtatók állításait. A Meta szerint téves az a feltételezés, hogy anyagi haszonszerzés céljából felerősítik a káros tartalmakat. Emellett hangsúlyozták az elmúlt évtizedben a platform biztonságára fordított erőforrásaik jelentőségét. A TikTok szintén visszautasította, hogy a politikai bejegyzéseket a fiatalok biztonsága elé helyeznék. A vádakat kitalációnak nevezték, és kiemelték azokat az automatizált biztonsági funkciókat, amelyeket kifejezetten a kiskorúak védelmére hoztak létre.
Szinte elpusztíthatatlan zombihálózatot építettek kiberbűnözők: kódolva van a katasztrófa az interneten is?
A feltört routerek tulajdonosai szinte semmit sem vesznek észre a behatolásból.
Elképesztő hibát vétett a magyar nő: pillanatok alatt több mint 3 millió forintot emeltek le a számlájáról
A csalók egy korábbi befektetés hozamára hivatkoztak, majd banki adatokat kértek a nőtől.
A mesterségesintelligencia-szoftverek többsége túlságosan együttműködő az esetleges támadókkal a megfelelő fegyver kiválasztásában.
Csütörtökön ismét változékony időre számíthatunk: a napsütés mellett erős gomolyfelhő-képződés, záporok és zivatarok is kialakulhatnak, több vármegyére pedig elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet.
A telefonszolgáltatók már 2025 októbere óta ellenőrzik a külföldről a hálózatukba érkező hívásokat.
A rendőrség az adathalászat veszélyére figyelmeztetett, de a közleményben kattintható formában szerepelt a csalók weboldala is.
Elkerülhetetlennek tűnik a klímakatasztrófa: sokkoló adatokat közölt a klímakutató - ezt hogy fogjuk legyűrni?
Európa kétszer gyorsabban melegszik, mint a világ, miközben a világ is kétszer gyorsabban melegszik, mint két évtizede.
Mégsem tiltják ki a tizenéveseket a közösségi médiáról: váratlan döntés született, ami milliókat érinthet
A kormány nevében Olivia Bailey oktatási miniszter arra kérte a képviselőket, hogy a teljes tiltás helyett támogassák a rugalmasabb korlátozási keretrendszert.
A Microsoft Xbox-részlege megerősítette, hogy Project Helix kódnéven egy új generációs konzolon dolgozik.
Kemény döntésre készül Mark Zuckerberg: fizetős funkciókat vezetnek be, ezek a dolgok már csak prémiummal lesznek elérhetők
A Meta a tervek szerint idővel fokozatosan bővítené a prémium funkciók körét, így az előfizetők egyre több extrához jutnának.
Rohamosan terjed a "brushing" átverés: rengeteg magyart húznak le a csomagküldős csalók - mutatjuk a módszert!
A brushing scam csaláskor egy eladónak tűnő bűnöző egy alacsony értékű terméket küld egy valós, mit sem sejtő címzettnek.
Durva csalássorozat áldozata lett sok magyar: idegenek rendeltek a nevükben, most mindenkit lépésre kötelez a szolgáltató
A csalók drágább csomagokra váltottak vagy streaming-előfizetéseket rendeltek az ügyfelek nevében a feltört fiókokkal.
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
Újabb SMS-csalási hullám érte el a magyar mobilhasználókat, amely alattomos módszerrel próbálja kicsalni az emberek pénzét.
A század közepére a mai kis gleccserek akár egyharmada eltűnhet, új, meredek és instabil felszíneket hagyva maga után.
Az elmúlt hetekben egyre többen számolnak be arról, hogy olyan csomagot kaptak, melyet nem is rendeltek meg.
Borzasztó gazdagok lehetnek a következő Nobel-díjasok: elképesztő összeget ajánlott fel nekik egy milliárdos
A támogatás egy 60 millió fontos tőkealap létrehozását célzó kampány nyitánya.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Dróntámadások érték az Amazon közel-keleti adatközpontjait az amerikai–iráni konfliktus következtében.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.