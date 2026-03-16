Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Sport

Éles a harc az angol bajnokságban: ki megy, ki marad májusban a PL-ben?

Pénzcentrum
2026. március 16. 16:24

Négy csapat küzd két bennmaradást érő helyért a Premier League-ben, miután a Wolves és a Burnley gyakorlatilag már búcsút intett az élvonalnak. A 30. fordulót követően a West Ham, a Nottingham Forest, a Tottenham és a Leeds United között rendkívül szoros a verseny. Ráadásul a hétvégi forduló sem hozott érdemi változást, mivel mind a négy együttes döntetlent játszott - jegyzi meg cikkében a BBC Sport.

Jelenleg a West Ham áll a kiesést jelentő 18. helyen 29 ponttal. A londoniakat csak a gólkülönbség választja el a szintén 29 pontos Nottingham Foresttől, míg a Tottenham 30, a Leeds pedig 32 pontot gyűjtött eddig. A West Ham a januári mélypont óta kilenc meccsből 15 pontot szerzett. Ekkor még hét pontra voltak a biztonságos zónától, így a négyesből jelenleg ők vannak a legjobb formában. Nuno Espírito Santo együttese szombaton a bajnoki címre hajtó Manchester City ellen harcolt ki 1-1-es döntetlent.

A Nottingham Forest a Fulham elleni gól nélküli döntetlennel folytatta visszafogott támadójátékát. A szezon 30 bajnoki mérkőzéséből immár 14 alkalommal maradtak gólképtelenek. A lehetőségek ezúttal sem hiányoztak, hiszen Ola Aina a kapufát találta el, Dan Ndoye pedig les miatt kétszer sem ünnepelhetett. A csapat azonban továbbra sem tudja gólra váltani a helyzeteit. Vitor Pereira vezetőedző a március 22-i, Tottenham elleni rangadót "rendkívül fontosnak" nevezte, és hozzátette, hogy azon a mérkőzésen a három pontért kell küzdeniük.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
70
2.
Manchester City
61
3.
Manchester United
54
4.
Aston Villa
51
5.
Liverpool
49
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
22
2.
Igor Thiago
(Brentford)
18
3.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
15
4.
João Pedro
(Chelsea)
14
5.
Hugo Ekitiké
(Liverpool)
11
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.03.16.

A Tottenham Hotspur 2026-ban továbbra sem nyert bajnokit, de az Anfielden kiharcolt 1-1-es döntetlen komoly lélektani erőt adhat Igor Tudor csapatának. A Spurs a 90. percben Richarlison góljával egyenlített a bajnoki címvédő Liverpool ellen. A csapat ráadásul rendkívül szűk kerettel utazott a mérkőzésre: Tudor elmondása szerint mindössze 12 bevethető játékosuk volt. A horvát edző az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-vereség után hatalmas nyomás alá került, miután Antonín Kinskýt sorozatos hibái miatt már 17 perc után lecserélte.

A Leeds United szintén gól nélküli döntetlennel távozott a Crystal Palace otthonából. Daniel Farke csapata Dominic Calvert-Lewin kihagyott büntetőjével már az első félidőben elszalasztotta a vezetés lehetőségét. Ezt követően Gabriel Gudmundsson kiállítása miatt a teljes második játékrészben emberhátrányban kellett védekezniük. A megszerzett pont így is értékesnek mondható, amellyel a Leeds megőrizte minimális előnyét az alatta álló csapatokkal szemben.

A szezon hajrájában több kiesési rangadó is vár az érintettekre. A Forest március 22-én a Tottenhamhez látogat, a West Ham pedig az utolsó fordulóban a Leedset fogadja. Ez az utóbbi találkozó akár egy mindent eldöntő összecsapás is lehet a bennmaradás szempontjából.
