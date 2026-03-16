Éles a harc az angol bajnokságban: ki megy, ki marad májusban a PL-ben?

Négy csapat küzd két bennmaradást érő helyért a Premier League-ben, miután a Wolves és a Burnley gyakorlatilag már búcsút intett az élvonalnak. A 30. fordulót követően a West Ham, a Nottingham Forest, a Tottenham és a Leeds United között rendkívül szoros a verseny. Ráadásul a hétvégi forduló sem hozott érdemi változást, mivel mind a négy együttes döntetlent játszott - jegyzi meg cikkében a BBC Sport.

Jelenleg a West Ham áll a kiesést jelentő 18. helyen 29 ponttal. A londoniakat csak a gólkülönbség választja el a szintén 29 pontos Nottingham Foresttől, míg a Tottenham 30, a Leeds pedig 32 pontot gyűjtött eddig. A West Ham a januári mélypont óta kilenc meccsből 15 pontot szerzett. Ekkor még hét pontra voltak a biztonságos zónától, így a négyesből jelenleg ők vannak a legjobb formában. Nuno Espírito Santo együttese szombaton a bajnoki címre hajtó Manchester City ellen harcolt ki 1-1-es döntetlent.

A Nottingham Forest a Fulham elleni gól nélküli döntetlennel folytatta visszafogott támadójátékát. A szezon 30 bajnoki mérkőzéséből immár 14 alkalommal maradtak gólképtelenek. A lehetőségek ezúttal sem hiányoztak, hiszen Ola Aina a kapufát találta el, Dan Ndoye pedig les miatt kétszer sem ünnepelhetett. A csapat azonban továbbra sem tudja gólra váltani a helyzeteit. Vitor Pereira vezetőedző a március 22-i, Tottenham elleni rangadót "rendkívül fontosnak" nevezte, és hozzátette, hogy azon a mérkőzésen a három pontért kell küzdeniük.

A Tottenham Hotspur 2026-ban továbbra sem nyert bajnokit, de az Anfielden kiharcolt 1-1-es döntetlen komoly lélektani erőt adhat Igor Tudor csapatának. A Spurs a 90. percben Richarlison góljával egyenlített a bajnoki címvédő Liverpool ellen. A csapat ráadásul rendkívül szűk kerettel utazott a mérkőzésre: Tudor elmondása szerint mindössze 12 bevethető játékosuk volt. A horvát edző az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-vereség után hatalmas nyomás alá került, miután Antonín Kinskýt sorozatos hibái miatt már 17 perc után lecserélte.

A Leeds United szintén gól nélküli döntetlennel távozott a Crystal Palace otthonából. Daniel Farke csapata Dominic Calvert-Lewin kihagyott büntetőjével már az első félidőben elszalasztotta a vezetés lehetőségét. Ezt követően Gabriel Gudmundsson kiállítása miatt a teljes második játékrészben emberhátrányban kellett védekezniük. A megszerzett pont így is értékesnek mondható, amellyel a Leeds megőrizte minimális előnyét az alatta álló csapatokkal szemben.

A szezon hajrájában több kiesési rangadó is vár az érintettekre. A Forest március 22-én a Tottenhamhez látogat, a West Ham pedig az utolsó fordulóban a Leedset fogadja. Ez az utóbbi találkozó akár egy mindent eldöntő összecsapás is lehet a bennmaradás szempontjából.