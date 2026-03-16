2026. március 16. hétfő Henrietta
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. augusztus 28.A Puskás Aréna 2025. augusztus 28-án. A Puskás Arénában lezajlott a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026. május 30-i budapesti döntõjének elõkészületeit beindító elsõ munkaértekezlet.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Vége a hosszas várakozásnak: ne késlekedj, ha megnéznéd a budapesti BL-döntőt, itt vannak a jegyek árai

Pénzcentrum
2026. március 16. 17:22

Megkezdődött a nagyközönség számára a jegyértékesítés a 2026-os európai kupadöntőkre - és ebbe beletartozik a budapesti Puskás Arénában megrendezendő Bajnokok Ligája-döntő is. A belépők kizárólag az UEFA hivatalos felületén vásárolhatók meg - jelentette az európai szövetség hivatalos honlapja.

Az Európa-liga döntőjét május 20-án Isztambulban tartják. A női Bajnokok Ligája döntőjét május 23-án Oslóban, míg a Konferencialiga fináléját május 27-én Lipcsében rendezik meg. A sorozat csúcspontját jelentő férfi Bajnokok Ligája-döntőnek pedig május 30-án Budapest ad otthont. A jelentkezési határidők döntőnként eltérnek, a budapesti BL-döntőre például március 19-ig lehet pályázni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A belépőket nem érkezési sorrendben értékesítik. A jelentkezési időszak lezárása után sorsolás útján osztják ki azokat. A budapesti BL-döntőn a Puskás Aréna 61 400 férőhelyéből 39 000 belépő jut közvetlenül a szurkolóknak és a nagyközönségnek. A két döntős csapat egyenként 17 200 jegyet kap, a fennmaradó belépőket pedig az UEFA világszerte értékesíti. Egy sikeres pályázó legfeljebb két jegyet vásárolhat.

A jegyárak 70 eurótól (átszámítva kb. 27 300 forint) egészen 950 euróig (371 ezer forint) terjednek. Az akadálymentesített belépők ára 70 euró, amelyekhez kérésre egy ingyenes kísérőjegy is igényelhető.

Nemzetközi  |  2025-2026
UEFA Bajnokok Ligája
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
24
2.
Bayern München
21
3.
Liverpool
18
4.
Tottenham Hotspur
17
5.
FC Barcelona
16
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Kylian Mbappé
(Real Madrid)
13
2.
Anthony Gordon
(Newcastle United)
10
3.
Harry Kane
(Bayern München)
8
4.
Erling Haaland
(Manchester City)
7
5.
Julián Álvarez
(Atletico Madrid)
7
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.03.16.

Az oslói női BL-döntőre a 24 700 belépőből 20 ezret értékesítenek közvetlenül. Itt a legolcsóbb jegy mindössze 20 euróba kerül, a belépők több mint 60 százalékát pedig 40 euró alatti áron kínálják. Az Európa-liga isztambuli fináléjára a 37 500 jegyből 27 500-at biztosítanak a szurkolóknak, ahol a legkedvezőbb ár 40 euró. A lipcsei Konferencialiga-döntő esetében a 39 700 jegyből 33 200-at osztanak szét a szurkolók és a nagyközönség között. Itt a jegyárak 25 eurótól indulnak.

A feketepiaci jegyüzérkedés visszaszorítása érdekében az UEFA új intézkedéseket vezet be a férfi kupadöntőkön. A sorsoláson nyertes pályázóknak le kell tölteniük az UEFA Mobile Tickets alkalmazást, és regisztrálniuk kell azt a mobiltelefont is, amellyel a stadionba kívánnak belépni. A megvásárolt belépők nem ruházhatók át.

Aki mégsem tud részt venni a mérkőzésen, az az UEFA hivatalos viszonteladói platformján névértéken adhatja tovább jegyét, méghozzá eladói tranzakciós díj nélkül. Ezeket a másodlagos piacon kínált jegyeket kizárólag azok a szurkolók vásárolhatják meg, akik a korábbi sorsoláson nem jártak sikerrel.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#Budapest #jegyárak #jegy #sport #online vásárlás #labdarúgás #jegyvásárlás #puskás aréna #bl #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:01
17:45
17:43
17:30
17:22
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 16. hétfő
Henrietta
12. hét
Március 16.
A magyar zászló és címer napja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjelőírás
a naptári évben fizetendő biztosítási díj összege. Alacsonyabb, mint az állománydíj), mert az év közben megkötött szerződések díjelőírásaiban csak annyi havi díj szerepel, amennyi a megkötéstől az év végéig még hátravan.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
