Vége a hosszas várakozásnak: ne késlekedj, ha megnéznéd a budapesti BL-döntőt, itt vannak a jegyek árai

Megkezdődött a nagyközönség számára a jegyértékesítés a 2026-os európai kupadöntőkre - és ebbe beletartozik a budapesti Puskás Arénában megrendezendő Bajnokok Ligája-döntő is. A belépők kizárólag az UEFA hivatalos felületén vásárolhatók meg - jelentette az európai szövetség hivatalos honlapja.

Az Európa-liga döntőjét május 20-án Isztambulban tartják. A női Bajnokok Ligája döntőjét május 23-án Oslóban, míg a Konferencialiga fináléját május 27-én Lipcsében rendezik meg. A sorozat csúcspontját jelentő férfi Bajnokok Ligája-döntőnek pedig május 30-án Budapest ad otthont. A jelentkezési határidők döntőnként eltérnek, a budapesti BL-döntőre például március 19-ig lehet pályázni.

A belépőket nem érkezési sorrendben értékesítik. A jelentkezési időszak lezárása után sorsolás útján osztják ki azokat. A budapesti BL-döntőn a Puskás Aréna 61 400 férőhelyéből 39 000 belépő jut közvetlenül a szurkolóknak és a nagyközönségnek. A két döntős csapat egyenként 17 200 jegyet kap, a fennmaradó belépőket pedig az UEFA világszerte értékesíti. Egy sikeres pályázó legfeljebb két jegyet vásárolhat.

A jegyárak 70 eurótól (átszámítva kb. 27 300 forint) egészen 950 euróig (371 ezer forint) terjednek. Az akadálymentesített belépők ára 70 euró, amelyekhez kérésre egy ingyenes kísérőjegy is igényelhető.

Az oslói női BL-döntőre a 24 700 belépőből 20 ezret értékesítenek közvetlenül. Itt a legolcsóbb jegy mindössze 20 euróba kerül, a belépők több mint 60 százalékát pedig 40 euró alatti áron kínálják. Az Európa-liga isztambuli fináléjára a 37 500 jegyből 27 500-at biztosítanak a szurkolóknak, ahol a legkedvezőbb ár 40 euró. A lipcsei Konferencialiga-döntő esetében a 39 700 jegyből 33 200-at osztanak szét a szurkolók és a nagyközönség között. Itt a jegyárak 25 eurótól indulnak.

A feketepiaci jegyüzérkedés visszaszorítása érdekében az UEFA új intézkedéseket vezet be a férfi kupadöntőkön. A sorsoláson nyertes pályázóknak le kell tölteniük az UEFA Mobile Tickets alkalmazást, és regisztrálniuk kell azt a mobiltelefont is, amellyel a stadionba kívánnak belépni. A megvásárolt belépők nem ruházhatók át.

Aki mégsem tud részt venni a mérkőzésen, az az UEFA hivatalos viszonteladói platformján névértéken adhatja tovább jegyét, méghozzá eladói tranzakciós díj nélkül. Ezeket a másodlagos piacon kínált jegyeket kizárólag azok a szurkolók vásárolhatják meg, akik a korábbi sorsoláson nem jártak sikerrel.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA