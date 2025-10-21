2025. október 21. kedd Orsolya
10 °C Budapest
Gazdaság

Orbán Viktor is megszólalt a a százhalombattai olajfinomítóban történt tűz kapcsán: ezt üzente

Pénzcentrum
2025. október 21. 09:54

Orbán Viktor miniszterelnök kedden reggel közösségi oldalán reagált a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesetre. A MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel folytatott egyeztetés után közölte: Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van, a tűzeset körülményeit pedig a lehető legszigorúbban kivizsgálják.

Kedden reggel megszólalt Orbán Viktor a hétfő éjszaka történt százhalombattai tűzeset kapcsán. A MOL Dunai Finomítójában keletkezett lángokat hajnalra sikerült körülhatárolni, a katasztrófavédelem és a MOL szakemberei jelenleg is dolgoznak a kárelhárításon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta:

Ma reggel egyeztettem a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk.”

A tűzeset során személyi sérülés nem történt, az érintett üzemegységben keletkezett károk mértékét még vizsgálják. A hatóságok és a MOL szakemberei folyamatosan monitorozzák a helyzetet, a hivatalos tájékoztatás szerint az ellátás zavartalan marad.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Dunai Finomító az ország egyik legfontosabb üzemanyag-ellátó létesítménye, így a kormányzati megnyugtatás kulcsfontosságú volt a piaci szereplők és a lakosság számára egyaránt.

Kapcsolódó cikkeink:

 
Címlapkép: Getty Images
#facebook #üzemanyag #mol #tűz #gazdaság #katasztrófavédelem #belügyminisztérium #miniszterelnök #orbán viktor #tűzeset #százhalombatta #olajfinomító

