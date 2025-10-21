A magyarországi esetet megelőzően Romániában is történt egy hasonló incidens.
Orbán Viktor is megszólalt a a százhalombattai olajfinomítóban történt tűz kapcsán: ezt üzente
Orbán Viktor miniszterelnök kedden reggel közösségi oldalán reagált a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesetre. A MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel folytatott egyeztetés után közölte: Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van, a tűzeset körülményeit pedig a lehető legszigorúbban kivizsgálják.
Kedden reggel megszólalt Orbán Viktor a hétfő éjszaka történt százhalombattai tűzeset kapcsán. A MOL Dunai Finomítójában keletkezett lángokat hajnalra sikerült körülhatárolni, a katasztrófavédelem és a MOL szakemberei jelenleg is dolgoznak a kárelhárításon.
A miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta:
„Ma reggel egyeztettem a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk.”
A tűzeset során személyi sérülés nem történt, az érintett üzemegységben keletkezett károk mértékét még vizsgálják. A hatóságok és a MOL szakemberei folyamatosan monitorozzák a helyzetet, a hivatalos tájékoztatás szerint az ellátás zavartalan marad.
A Dunai Finomító az ország egyik legfontosabb üzemanyag-ellátó létesítménye, így a kormányzati megnyugtatás kulcsfontosságú volt a piaci szereplők és a lakosság számára egyaránt.
A Mol Nyrt. a következő időszakban a magyarországi ellátásra fog koncentrálni, és mérlegeli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is
