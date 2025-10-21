2025. október 21. kedd Orsolya
10 °C Budapest
Tűzoltó csapat tart tűzoltó tűzoltó ház támad a lángok ellen
Otthon

Itt a rémálom vége Százhalombattán: most közölte a MOL, eloltották a tüzet

Pénzcentrum
2025. október 21. 15:59

A MOL délután bejelentette, hogy sikerült megfékezni a Dunai Finomító AV3 üzemében keletkezett tüzet, és a termelés fokozatosan újraindul. A vállalat kijelentette azt is, hogy Magyarország üzemanyagellátása zavartalan marad - számolt be a Portfolio.

A Mol közleménye szerint sikeresen eloltották a tüzet a Dunai Finomító AV3 üzemében. Az olajvállalat tájékoztatása alapján a termelés fokozatosan visszaáll majd a normális szintre, és az ország üzemanyagellátása továbbra is biztosított.

A finomítóban hétfő éjjel keletkezett tűzeset során személyi sérülés nem történt - hangsúlyozta a vállalat. A közlemény kiemelte, hogy sem a tűz kialakulásakor, sem az oltási munkálatok alatt nem sérült meg senki.

A sikeres tűzoltás pozitív hatással volt a Mol részvényeinek árfolyamára is. Bár a papírok továbbra is negatív tartományban mozognak, a korábbi 2 százalékos esés 1 százalékra mérséklődött a hír hatására.

 
Címlapkép: Getty Images
