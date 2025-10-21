Az állampapírpiacról átáramló tőke, majd az Otthon Start program bejelentése látványosan felpörgette az ingatlanpiacot.
Itt a rémálom vége Százhalombattán: most közölte a MOL, eloltották a tüzet
A MOL délután bejelentette, hogy sikerült megfékezni a Dunai Finomító AV3 üzemében keletkezett tüzet, és a termelés fokozatosan újraindul. A vállalat kijelentette azt is, hogy Magyarország üzemanyagellátása zavartalan marad - számolt be a Portfolio.
A Mol közleménye szerint sikeresen eloltották a tüzet a Dunai Finomító AV3 üzemében. Az olajvállalat tájékoztatása alapján a termelés fokozatosan visszaáll majd a normális szintre, és az ország üzemanyagellátása továbbra is biztosított.
A finomítóban hétfő éjjel keletkezett tűzeset során személyi sérülés nem történt - hangsúlyozta a vállalat. A közlemény kiemelte, hogy sem a tűz kialakulásakor, sem az oltási munkálatok alatt nem sérült meg senki.
A sikeres tűzoltás pozitív hatással volt a Mol részvényeinek árfolyamára is. Bár a papírok továbbra is negatív tartományban mozognak, a korábbi 2 százalékos esés 1 százalékra mérséklődött a hír hatására.
A klímaváltozás következtében egyre súlyosbodó aszály miatt már most is kritikus helyzetben vannak Magyarország vízkészletei.
Megjelent a rendelettervezet, amely kiemelt beruházássá minősítené az Otthon Start Programhoz kapcsolódó lakásépítéseket.
Kiadták a vészjelzést, brutál szélvihar csaphat le Magyarországra: október 23-án lehetnek a legnagyobb lökések
A kellemes idő csütörtök estétől véget ér, amikor csapadékos, szeles időjárás veszi át a napsütés helyét.
1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe, a lyukas zászló a forradalom jelképe.
Lassan végéhez ér idén a budapesti lomtalanítás. A 9. kerület kerül sorra utoljára, itt november 23. és 27 között viszik a lomokat.
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
Új lehetőség nyílhat az újépítésű lakások piacán: a még csak tervezőasztalon lévő ingatlanokra is felvehetővé válhat hitel, így az Otthon Start is.
MVM klíma támogatás 2025: a mai naptól indul az akció, két hét van regisztrálni - Erről nem érdemes lemaradni
Az MVM klíma akció október 20-án indul és november 2-ig tart, a lakossági ügyfelek akár 50% kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas klímaberendezésekhez.
Kedden hajnalra záporeső, néhol fagyok is várhatóak, ma azonban még nem valószínű a csapadék.
Esernyős nemzeti ünnepet jósolnak a meteorológusok: ez lesz egész jövő héten - Csak néha süt ki a nap
Csütörtökön, az október 23-ai nemzeti ünnepen a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
A bepárásodó ablak nemcsak bosszantó, hanem komolyabb gondok előjele is lehet: a tartós nedvesség penészedést, egészségügyi problémákat és épületkárokat okozhat.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
Ahogy szinte minden szakmában el lehet érni csúcsfizetéseket, van ingatlanos, aki milliókat tesz zsebre havonta, azonban nem ez az általános.
Szombaton hidegfront haladt át az ország felett, annak hatására hidegebb és szárazabb léghullámok érkeztek.
Augusztus 25. és szeptember 30. között 387 település területén lehet áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint.
Milyen levest főzzek egy őszi hétköznapra, milyen őszi leves receptek vannak? Ezek a legjobb őszi levesek: mutatjuk, milyen őszi receptek segítenek átmelegedni a hidegben.
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
Október 26-án lesz az őszi óraátállítás 2025-ben. Mutatjuk, mit érdemes ennek kapcsán tudni.
Az MVM két hétig tartó akciót hirdet, amelynek keretében a lakossági ügyfelek akár 50% kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas klímaberendezésekhez.
Úgy tűnik, kitart a roham, és az előttünk álló hónapokban is nagyon sokan fognak lakást vásárolni az Otthon Start programmal.
Kiderült az utolsó előtti lomtalanítási dátum Budapesten: ez a kerület még november végéig sorra kerül
Lassan végéhez ér idén a budapesti lomtalanítás, a 7. kerület területén november 21. és 22 között viszik a lomokat. A nem a megjelölt időpontban kitett...
