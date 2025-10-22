A BÉT részvényindexe, a BUX 365,67 pontos, 0,35 százalékos csökkenéssel, 103 424,15 ponton zárt kedden.
Az autósok nyöghetik igazán a százhalombattai katasztrófát: komoly benzinárdrágulás is jöhet
A százhalombattai Dunai Finomítóban keletkezett tűz miatt a Mol termelése átmenetileg csökkent, ami bár a belföldi üzemanyagellátást nem veszélyezteti, az árakra hatással lehet - írja a Népszava egy névtelen forrásra hivatkozva.
Fokozatosan újraindul a termelés a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában (Dufi), miután kedden sikerült eloltani a hétfő este keletkezett tüzet. A vállalat közleménye szerint a következő időszakban a belföldi ellátásra összpontosítanak, és mérlegelik az országos stratégiai készletek felhasználásának szükségességét is, de hangsúlyozzák, hogy a belföldi üzemanyagellátás biztosított. Orbán Viktor miniszterelnök a legszigorúbb vizsgálatot ígérte az ügyben.
Az Erste Befektetési Zrt. gyorselemzése szerint az olajfinomító AV3-as egységének sérülése komolyan befolyásolhatja a magyar és a térségi ellátást. A felvételek alapján a finomító lepárlóképességének 40 százaléka hónapokig kieshet, ezért a Mol kénytelen lesz több üzemanyagot vásárolni magyarországi és más piacaira.
Szakértők szerint a mostani eset enyhébb, mint a három évvel ezelőtti tűzesetek az OMV schwechati finomítójában és a Dufi százhalombattai egységében. Fontos különbség, hogy most senki sem sérült meg, ami gyorsíthatja a helyreállítást.
A Dufiban három különálló desztilláló (AV1, AV2 és AV3) fogadja a nyersolajat, és az AV3 kiesésével a finomító feldolgozóképességének papíron a felét vesztette el, bár a valós érték ennél kevesebb lehet, mivel a megmaradó egységek teljesítménye fokozható.
Pulay Krisztián, a Mol Csoport ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy nem találtak külső behatásra utaló nyomot a tűz kialakulásában. Cáfolta a robbanásról szóló híreket, és hangsúlyozta, hogy a tűz által érintett egység fontos, de a finomító egészét tekintve nem nélkülözhetetlen.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Szakértők szerint a Mol várhatóan nem mond le belföldi üzemanyag-megrendeléseket, és szükség esetén a pozsonyi finomító szállítási irányait is módosíthatja. Ugyanakkor a helyreállítás és a kieső termelés pótlása többletköltségeket okoz a vállalatnak, amit egy forrás szerint részben vagy egészben átháríthatnak a fogyasztókra, ami növelheti a magyarországi üzemanyagárakat.
Az Erste elemzése szerint az eset Szerbia üzemanyagellátását veszélyeztetheti a leginkább, mivel október 8-án életbe léptek a pancevói olajfinomítót üzemeltető NIS orosz irányítása miatti amerikai kereskedelmi korlátozások. Emiatt a cég nem jut nyersolajhoz, és egy-másfél hónapon belül leállhat az üzem.
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
Az Európai Unióval szembeni ellenérzések visszatarthatják a beruházásokat, növelik a bizonytalanságot és elmélyítik az elégedetlenséget tápláló stagnálást.
Magyarországon az egy főre jutó átlagos vásárlóerő az európai átlag 60 százalékának felel meg.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
Egy friss kutatás szerint a magyarok 2050-re jobban élhetnek, mint az osztrákok vagy az angolok. Persze csak akkor, ha minden összejön.
A Mol Nyrt. a következő időszakban a magyarországi ellátásra fog koncentrálni, és mérlegeli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is
Itt az OTP-vezér bejelentése: új szolgáltatást vezetnek be, minden ügyfelet érint, itt vannak a részletek
Az OTP Bank sajtótájékoztatón mutatta be legújabb digitális fejlesztését, a „Sima pénzkérés” szolgáltatást.
Orbán Viktor miniszterelnök kedden reggel közösségi oldalán reagált a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesetre
Nem éri meg szabályt szegni halloween és a mindenszentek idején sem: a NAV revizorai ebben időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat.
Még dolgoznak a tűzoltók Százhalombattán az olajfinomítóban keletkezett tűz oltásán - közölte a katasztrófavédelem kedden kora reggel.
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Lokalizálták a Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tüzet - közölte az olajtársaság hétfő éjszaka.
Tűzeset történt a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában hétfő éjjel, amelyet a tűzoltók lokalizáltak. Személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a nemzetközi devizapiacon.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) indexe, a BUX hétfőn 103 789,82 ponton zárt, ami 821,15 pontos, azaz 0,8 százalékos emelkedést jelent a pénteki záráshoz képest.
A sofőr hazakísérése után kiderült, hogy otthon is volt bőven rejtegetnivaló cigaretta.
Varga Mihály a parlament gazdasági bizottsága előtt ismertette a jegybanki alapítványokkal kapcsolatos stratégiát.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei gyanús jövés-menésre lettek figyelmesek egy Heves vármegyei szeszfőzdénél.
A Nemzeti Energia- és Klímaterv hangsúlyozza, hogy az orosz energiafüggőség csökkentése és a diverzifikáció nemcsak Magyarország, hanem az egész régió stratégiai érdeke.
Az amerikai elnök szerint Kolumbia nem harcol a kábítószerek ellen, hanem maga állítja elő azokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.