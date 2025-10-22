2025. október 22. szerda Előd
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő benzint pumpál a benzinkúton a járműbe. Pisztolyt vagy fúvókás szivattyút tartó kéz felkészül az autó benzintankolására.
Gazdaság

Az autósok nyöghetik igazán a százhalombattai katasztrófát: komoly benzinárdrágulás is jöhet

Pénzcentrum
2025. október 22. 09:11

A százhalombattai Dunai Finomítóban keletkezett tűz miatt a Mol termelése átmenetileg csökkent, ami bár a belföldi üzemanyagellátást nem veszélyezteti, az árakra hatással lehet - írja a Népszava egy névtelen forrásra hivatkozva.

Fokozatosan újraindul a termelés a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában (Dufi), miután kedden sikerült eloltani a hétfő este keletkezett tüzet. A vállalat közleménye szerint a következő időszakban a belföldi ellátásra összpontosítanak, és mérlegelik az országos stratégiai készletek felhasználásának szükségességét is, de hangsúlyozzák, hogy a belföldi üzemanyagellátás biztosított. Orbán Viktor miniszterelnök a legszigorúbb vizsgálatot ígérte az ügyben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Erste Befektetési Zrt. gyorselemzése szerint az olajfinomító AV3-as egységének sérülése komolyan befolyásolhatja a magyar és a térségi ellátást. A felvételek alapján a finomító lepárlóképességének 40 százaléka hónapokig kieshet, ezért a Mol kénytelen lesz több üzemanyagot vásárolni magyarországi és más piacaira.

Szakértők szerint a mostani eset enyhébb, mint a három évvel ezelőtti tűzesetek az OMV schwechati finomítójában és a Dufi százhalombattai egységében. Fontos különbség, hogy most senki sem sérült meg, ami gyorsíthatja a helyreállítást.

A Dufiban három különálló desztilláló (AV1, AV2 és AV3) fogadja a nyersolajat, és az AV3 kiesésével a finomító feldolgozóképességének papíron a felét vesztette el, bár a valós érték ennél kevesebb lehet, mivel a megmaradó egységek teljesítménye fokozható.

Rejtélyes részletek a százhalombattai olajfinomító robbanása kapcsán: erre kevesen gondolhattak
EZ IS ÉRDEKELHET
Rejtélyes részletek a százhalombattai olajfinomító robbanása kapcsán: erre kevesen gondolhattak
A magyarországi esetet megelőzően Romániában is történt egy hasonló incidens.

Pulay Krisztián, a Mol Csoport ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy nem találtak külső behatásra utaló nyomot a tűz kialakulásában. Cáfolta a robbanásról szóló híreket, és hangsúlyozta, hogy a tűz által érintett egység fontos, de a finomító egészét tekintve nem nélkülözhetetlen.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Szakértők szerint a Mol várhatóan nem mond le belföldi üzemanyag-megrendeléseket, és szükség esetén a pozsonyi finomító szállítási irányait is módosíthatja. Ugyanakkor a helyreállítás és a kieső termelés pótlása többletköltségeket okoz a vállalatnak, amit egy forrás szerint részben vagy egészben átháríthatnak a fogyasztókra, ami növelheti a magyarországi üzemanyagárakat.

Az Erste elemzése szerint az eset Szerbia üzemanyagellátását veszélyeztetheti a leginkább, mivel október 8-án életbe léptek a pancevói olajfinomítót üzemeltető NIS orosz irányítása miatti amerikai kereskedelmi korlátozások. Emiatt a cég nem jut nyersolajhoz, és egy-másfél hónapon belül leállhat az üzem.
Címlapkép: Getty Images
#benzin #üzemanyag #mol #gázolaj #tűz #gazdaság #termelés #orbán viktor #üzemanyagár #százhalombatta #olajfinomító

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:22
10:14
10:00
09:52
09:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 21. 16:42
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?  
Media1
2025. október 13. 15:26
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa kulisszatitkairól | Media1  
Bankmonitor  |  2025. október 22. 00:35
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos rés...
MEDIA1  |  2025. október 21. 14:59
Ganxsta Zolee, Marsalkó Dávid és Mautner Zsófi is szerepel a KAPóra új évadában a VIASAT3-on
Október 30-án visszatér Kovács András Péter talkshowja, a KAPóra. Az új évadban ismert vendégek - kö...
Holdblog  |  2025. október 21. 09:45
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A ny...
Kasza Elliott-tal  |  2025. október 19. 19:32
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 22.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
2025. október 21.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
2025. október 22.
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
2025. október 21.
Ezek a legbarátságosabb országok Európában 2025-ben: Magyarország a fasorban sincs
2025. október 21.
Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok
NAPTÁR
Tovább
2025. október 22. szerda
Előd
43. hét
Október 22.
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja
Október 22.
cAPS lOCK vILÁGNAP
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
2
7 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
3
2 hete
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
4
1 hete
Meghátrált a kormány: visszavonták a sokakat térdre kényszerítő rendeletet, elképesztő baj lett volna belőle
5
2 hete
Megcsúszott a forint: estére már ennyit kellett fizetni az euróért és a dollárért
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lehetséges legnagyobb kár (MPL)
az az elvileg legrosszabb eset, amelyhez az objektum megsemmisülése mellett az összes még adódó költségeket (bontás, jogi védelem stb.) is figyelembe veszik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 10:00
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 06:28
Legendás karácsonyi terméket akcióz le a Penny: ezzel most beelőzik a Lidlt, egy botlban lehet csak 3 darab lesz egy nap
Agrárszektor  |  2025. október 22. 09:03
Elindult a megsemmisítés: több ezer hektárt vizsgáltak át Magyarországon