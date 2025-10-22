Az autósok nyöghetik igazán a százhalombattai katasztrófát: komoly benzinárdrágulás is jöhet

A százhalombattai Dunai Finomítóban keletkezett tűz miatt a Mol termelése átmenetileg csökkent, ami bár a belföldi üzemanyagellátást nem veszélyezteti, az árakra hatással lehet - írja a Népszava egy névtelen forrásra hivatkozva.

Fokozatosan újraindul a termelés a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában (Dufi), miután kedden sikerült eloltani a hétfő este keletkezett tüzet. A vállalat közleménye szerint a következő időszakban a belföldi ellátásra összpontosítanak, és mérlegelik az országos stratégiai készletek felhasználásának szükségességét is, de hangsúlyozzák, hogy a belföldi üzemanyagellátás biztosított. Orbán Viktor miniszterelnök a legszigorúbb vizsgálatot ígérte az ügyben.

Az Erste Befektetési Zrt. gyorselemzése szerint az olajfinomító AV3-as egységének sérülése komolyan befolyásolhatja a magyar és a térségi ellátást. A felvételek alapján a finomító lepárlóképességének 40 százaléka hónapokig kieshet, ezért a Mol kénytelen lesz több üzemanyagot vásárolni magyarországi és más piacaira.

Szakértők szerint a mostani eset enyhébb, mint a három évvel ezelőtti tűzesetek az OMV schwechati finomítójában és a Dufi százhalombattai egységében. Fontos különbség, hogy most senki sem sérült meg, ami gyorsíthatja a helyreállítást.

A Dufiban három különálló desztilláló (AV1, AV2 és AV3) fogadja a nyersolajat, és az AV3 kiesésével a finomító feldolgozóképességének papíron a felét vesztette el, bár a valós érték ennél kevesebb lehet, mivel a megmaradó egységek teljesítménye fokozható.

EZ IS ÉRDEKELHET Rejtélyes részletek a százhalombattai olajfinomító robbanása kapcsán: erre kevesen gondolhattak A magyarországi esetet megelőzően Romániában is történt egy hasonló incidens.

Pulay Krisztián, a Mol Csoport ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy nem találtak külső behatásra utaló nyomot a tűz kialakulásában. Cáfolta a robbanásról szóló híreket, és hangsúlyozta, hogy a tűz által érintett egység fontos, de a finomító egészét tekintve nem nélkülözhetetlen.

Szakértők szerint a Mol várhatóan nem mond le belföldi üzemanyag-megrendeléseket, és szükség esetén a pozsonyi finomító szállítási irányait is módosíthatja. Ugyanakkor a helyreállítás és a kieső termelés pótlása többletköltségeket okoz a vállalatnak, amit egy forrás szerint részben vagy egészben átháríthatnak a fogyasztókra, ami növelheti a magyarországi üzemanyagárakat.

Az Erste elemzése szerint az eset Szerbia üzemanyagellátását veszélyeztetheti a leginkább, mivel október 8-án életbe léptek a pancevói olajfinomítót üzemeltető NIS orosz irányítása miatti amerikai kereskedelmi korlátozások. Emiatt a cég nem jut nyersolajhoz, és egy-másfél hónapon belül leállhat az üzem.