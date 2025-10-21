Itt van minden, amit tudni lehet eddig a százhalombattai finomítóban keletkezett tűzről +videó

Lokalizálták a Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tüzet - közölte az olajtársaság hétfő éjszaka. Vezér Mihály polgármester arról számolt be a közösségi oldalán, hogy kapcsolatban vannak a finomító veszélyelhárítást irányító operatív törzsével.

Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében; a tüzet lokalizálták a tűzoltók, és dolgoznak a területen. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

Előzőleg a katasztrófavédelem arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy egy alapanyag-feldolgozó üzem gyulladt ki. Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, nincs tudomásuk arról, hogy a tűzesetben megsérült volna valaki.

Az alapanyag-feldolgozó üzemben keletkezett tűzhöz elsőként a létesítmény tűzoltói érkeztek ki. Az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Pest és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották.

A tűzoltók hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet - tették hozzá. Vezér Mihály (Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület) polgármester valamivel éjfél előtt azt írta a Facebook-oldalán: folyamatosan kapcsolatban vannak a finomító veszélyelhárítást irányító operatív törzsével. "Az önkormányzat részéről a vezetői törzs szolgálatba lépett, és ellátja feladatát" - tette hozzá, folyamatos tájékoztatást ígérve a lakosságnak.

Szemtanúk arról számoltak be hétfő éjjel, hogy a Mol százhalombattai olajfinomítója felől kilométerekről látszanak a lángok, és füst gomolyog.