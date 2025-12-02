Stabilan állt a földön ma a forint: ilyen egy igazi keményfiú

Alig változott a főbb devizákkal szemben a forint árfolyama kedden a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót este hat órakor 380,82 forinton jegyezték a kora reggeli 380,92 forint után, a dollár 328,23 forinton áll 328,10 után, a svájci frank pedig 408,07 forinton 407,81 után.

Kedd esti jegyzésén a forint 7,5 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 17,5 százalékkal erősebben a dollárral és 6,9 százalékkal erősebben a svájci frankkal