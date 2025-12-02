2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
3 °C Budapest
Közelkép magyar forint.
Gazdaság

Stabilan állt a földön ma a forint: ilyen egy igazi keményfiú

MTI
2025. december 2. 18:55

Alig változott a főbb devizákkal szemben a forint árfolyama kedden a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót este hat órakor 380,82 forinton jegyezték a kora reggeli 380,92 forint után, a dollár 328,23 forinton áll 328,10 után, a svájci frank pedig 408,07 forinton 407,81 után.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kedd esti jegyzésén a forint 7,5 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 17,5 százalékkal erősebben a dollárral és 6,9 százalékkal erősebben a svájci frankkal
Címlapkép: Getty Images
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 19:01
Itt a 13. havi nyugdíj és 14. havi nyugdíj kalkulátor: mutatjuk, kinek és mekkora összeg járhat 2026-ban
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 18:12
Nem kertelt tovább, kimondta Putyin, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
Agrárszektor  |  2025. december 2. 18:29
Olyan dolog jön Magyarországon, amire idén már nem lesz példa