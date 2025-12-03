Az Európai Bizottság késleltetheti annak a javaslatnak a bemutatását, amely 2035-től tiltólistára tenné az új benzines és dízelautók értékesítését.
Döntöttek Magyarország ultimátumáról: nincs kibúvó, eddig mindenképp le kell válni az orosz gázról
Az Európai Parlament és a Tanács megállapodott az orosz fosszilis energiahordozók teljes kivezetéséről. A terv szerint 2026 végéig megszűnik az orosz LNG-import, míg a vezetékes gázszállítások legkésőbb 2027 őszéig leállnak, ami Magyarország számára is kötelező diverzifikációs tervek kidolgozását teszi szükségessé - írja a Portfolio.
Az Európai Unió intézményei kedden este politikai megegyezésre jutottak az orosz energiafüggőség felszámolásáról. A megállapodás értelmében a korábban tervezettnél gyorsabb ütemben, 2026 végéig teljesen kivezetik az orosz LNG-importot, a csővezetékes szállításokat pedig legkésőbb 2027 őszéig leállítják.
A döntés az EU energiaellátásának több mint egy évtizedes szerkezeti függőségét számolja fel. Az orosz gáz részesedése még 2025-ben is 13 százalékot tett ki az uniós importban, ami évi mintegy 15 milliárd eurós értéket jelentett.
A határidő előrehozatalát az Európai Parlament már régóta szorgalmazta, de a folyamat akkor gyorsult fel igazán, amikor Donald Trump amerikai elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptemberben találkozott az ENSZ-közgyűlés alkalmával. A sajtótájékoztatón Trump követelte az orosz energiaimportról való teljes leválást, amit von der Leyen meg is ígért.
A most elfogadott csomag a RePowerEU kezdeményezés központi eleme, amely kötelező ütemezést, engedélyezési rendszert és tagállami diverzifikációs terveket vezet be. A megállapodás szerint 2026 elejétől tilos lesz új orosz gázvásárlási szerződéseket kötni, a már meglévő szerződésekre pedig átmeneti korlátozások lépnek életbe.
A rövid távú LNG-szerződésekre vonatkozó tilalom 2026. április 25-től, a rövid távú vezetékes gázra vonatkozó pedig 2026. június 17-től lép életbe. A hosszú távú LNG-szerződéseket 2027. január 1-jétől, a hosszú távú csővezetékes szerződéseket pedig szeptember 30. és november 1. között kell lezárni, a tagállamok tárolói feltöltöttségi szintjétől függően.
A rendszert kiegészíti egy előzetes engedélyezési mechanizmus is, amelyet kifejezetten a megkerülési kísérletek kiszűrésére hoznak létre. A döntés hátterében az is áll, hogy az orosz LNG még mindig a teljes uniós LNG-behozatal mintegy 15 százalékát teszi ki, havi 500-700 millió eurós értékben.
A gyors ütemterv vállalását segíti, hogy a globális gázpiac 2025 második felében túlkínálatba fordult, ami mérsékli az ellátásbiztonsági kockázatokat – a földgáz ára jelenleg kettő-két és féléves mélypontokon áll a TTF-en. Emellett az Egyesült Államok is erősen sürgette az európai leválást: az idei EU-USA kereskedelmi megállapodás részeként az EU vállalta, hogy 2028-ig 750 milliárd dollár értékű amerikai energiahordozót vásárol.
Magyarország szempontjából különösen fontos elem a kötelező tagállami diverzifikációs terv benyújtása. Minden olyan országnak, amely továbbra is vásárol orosz gázt – Magyarország jelenleg a Török Áramlat balkáni leágazásán keresztül teszi ezt –, egyértelmű menetrendet kell bemutatnia az orosz import kivezetésére.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A magyar kormány éveken át az ellátásbiztonságra hivatkozva ellenezte a gázszankciókat, különösen a vezetékes szállítások teljes tilalmát. A mostani szabályozás azonban jogilag kötelező keretet ad a kivezetésre, és szűkíti annak lehetőségét, hogy Magyarország a hosszú távú szerződésekre hivatkozva fenntartsa az orosz importot 2027 után.
A magyar energiamixben az orosz gáz részaránya továbbra is magas – a legfrissebb uniós értékelések szerint a magyar beszerzések több mint fele orosz forrásból érkezik. Ezért a diverzifikációs tervnek konkrét alternatív útvonalakat és szerződéses átállást kell tartalmaznia. A jogszabály emellett szigorú előzetes engedélyezési rendszert vezet be: minden orosz eredetű szállítmányhoz legalább egy hónappal korábban kell adatokat benyújtani.
Az EU a gázkivezetéssel párhuzamosan tervezi az orosz olajimport teljes megszüntetését is. A tagállamoknak külön diverzifikációs tervet kell készíteniük, a Bizottság pedig legkésőbb 2027 végéig jogszabályt terjeszt elő a teljes olajtilalomra. Bár az uniós olajimport már 3 százalék alá csökkent, a gáz továbbra is kritikus sebezhetőségi pont.
Az uniós rendelet hatálybalépéséhez már csak az szükséges, hogy a politikai megállapodást előbb a Miniszterek Tanácsa formálisan jóváhagyja, majd az Európai Parlament is megszavazza. December 11-én az EP ipari és kereskedelmi szakbizottságai közös szavazással erősítik meg a tervezetet, a plenáris végszavazás pedig december 15-18. között várható.
Fontos kiemelni, hogy a szabályozás nem egyhangúságot igénylő energiapolitikai döntésként vagy szankciós lépésként, hanem belső piaci jogalapon elfogadott uniós rendeletként lép életbe, ezért minősített többséggel fogadják el a tagállamok. Ez azt jelenti, hogy egyetlen ország sem vétózhatja meg, még akkor sem, ha az energiamix tagállami hatáskör marad. A blokkoláshoz legalább négy tagállam ellenszavazata lenne szükséges, amelyek együttesen az EU népességének legalább 35 százalékát képviselik.
Durva, ami kiderült a milliókat fojtogató gazdasági válságról: ezzel nagyon kevesen számolnak, amikor beüt a krach
A tartós gazdasági növekedés önmagában áldásnak tűnik, ám minél tovább tart, annál inkább elrejti a felszín alatt gyülekező kockázatokat.
Az üres üzlethelyiségek aránya 20 százalékról 10 százalék alá csökkent három év alatt a Nagykörúton, most átfogó fejlesztésre készülnek.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Megszólalt a KSH egykori elnöke: ezért vagyunk tökutolsók az EU-ban, egyre rosszabb helyzetben Magyarország
Magyarország az Európai Unió sereghajtója az egy főre jutó egyéni fogyasztás tekintetében, miközben GDP-mutatónk valamivel kedvezőbb képet mutat.
Az euróövezetben 2,2 százalékra gyorsult az éves infláció novemberben az októberi 2,1 százalékról az uniós statisztikai hivatal.
Alig változott a főbb devizákkal szemben a forint árfolyama kedden a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Ez már a kegyetlen gazdasági válság előszele? Brutális, ami az Egyesült Államokban elindult, ebbe a világ is beleremeghet
Az Egyesült Államokban 2025 októberéig több mint 1 millió elbocsátást jelentettek be, ami ötéves csúcsot jelent.
Az elemzők szerint iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén.
Brutális mértékű uniós hitel felvételére készül a kormány: erre költenék a pénzt - de tényleg megéri?
Egyelőre nem nyilvános, hogy Magyarország pontosan milyen fejlesztésekre kérte a kedvezményes hitelt.
Magyarország bruttó hazai terméke 2025 harmadik negyedévében 0,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
Enyhén visszaesett a forint értéke kedd reggel a főbb devizákkal szemben.
A Tesla regisztrációk jelentősen visszaestek a kulcsfontosságú európai piacokon novemberben.
Az Airbus részvényei a párizsi tőzsdén a Stoxx 600 index legrosszabbul teljesítő papírjai közé kerültek.
A főváros felszólítja a kormányt, hogy tárgyaljon a főpolgármesterrel Budapest működtetése érdekében.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,67 forintról 380,70 forintra csökkent 18 órakor.
Lehet egy ország valóban modern, ha a lakosság egy része még mindig olyan körülmények között él, ahol nincs csapvíz vagy szennyvízhálózat? Megmutatjuk!
A kulcskérdés, hogy kibírja-e a magyar gazdaság ezeket a kiadásokat.
A részvénypiac forgalma 19,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.