Koppenhága, 2025. október 2.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án. Európai P
Gazdaság

Rendkívüli bejelentésre készül Orbán Viktor: eldőlhetett a 2026-os minimálbér emelés mértéke?

Pénzcentrum
2025. december 3. 15:20

A miniszterelnök két, a munkaerőpiacon jelentősen érdekelt szövetség elnökével ír alá egy nyilatkozatot, de nem közölték, pontosan mi lesz az.

Csütörötk 10 órára hirdetett meg egy sajtótájékoztatót a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a meghívó szerint Orbán Viktor kormányfő részvételével. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hogy pontosan mi lesz a bejelentés, egyelőre nem részletezték. Beszédes azonban, hogy a sajtótájékoztatón részt vesz Zs. Szőke Zoltán, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségének elnöke, valamint Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke. Mint a meghívóból kiderül, a tájékoztató után a miniszterelnök közös nyilatkozatot ír alá a két elnökkel.

Ennek alapján óvatosan feltételezhető, hogy a miniszterelnök és a két másik résztvevő a 2026-os minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegét jelentik be az eseményen. 

A minimálbér várható mértékéről korábban több cikket írtunk, ezeket itt olvashatod el:

Kapcsolódó cikkeink:

 

címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA 
#minimálbér #béremelés #munkavállaló #gazdaság #munkáltató #bejelentés #bérmegállapodás #garantált bérminimum #orbán viktor #sajtótájékoztató #2026

