Rendkívüli bejelentésre készül Orbán Viktor: eldőlhetett a 2026-os minimálbér emelés mértéke?

A miniszterelnök két, a munkaerőpiacon jelentősen érdekelt szövetség elnökével ír alá egy nyilatkozatot, de nem közölték, pontosan mi lesz az.

Csütörötk 10 órára hirdetett meg egy sajtótájékoztatót a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a meghívó szerint Orbán Viktor kormányfő részvételével.

Hogy pontosan mi lesz a bejelentés, egyelőre nem részletezték. Beszédes azonban, hogy a sajtótájékoztatón részt vesz Zs. Szőke Zoltán, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségének elnöke, valamint Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke. Mint a meghívóból kiderül, a tájékoztató után a miniszterelnök közös nyilatkozatot ír alá a két elnökkel.

Ennek alapján óvatosan feltételezhető, hogy a miniszterelnök és a két másik résztvevő a 2026-os minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegét jelentik be az eseményen.

címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA