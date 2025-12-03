Rég nem látott erőben a forint: meglepő számok érkeztek

Szerdán alig mozdult el a forint a főbb devizákhoz képest. Este hat órakor az eurót 380,60 forinton jegyezték, ami gyakorlatilag megegyezik a reggeli szinttel.

A dollár árfolyama enyhén csökkent 326,40 forintra, a svájci frank viszont 407,80 forintra emelkedett.

A hétfői nyitástól számítva a forint kisebb erősödést mutat. Az euróval szemben 0,3, a dollárral szemben 0,8, a svájci frankkal szemben pedig 0,4 százalékos pluszban áll.

Az év elejéhez viszonyítva ennél is látványosabb a kép. A forint 7,5 százalékkal erősebb az euróhoz képest, csaknem 18 százalékkal erősebb a dollárhoz képest, és közel 7 százalékkal erősebb a frankhoz képest.