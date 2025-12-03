2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
6 °C Budapest
néhány magyar forint bankjegy és érme
Gazdaság

Rég nem látott erőben a forint: meglepő számok érkeztek

Pénzcentrum
2025. december 3. 19:46

Szerdán alig mozdult el a forint a főbb devizákhoz képest. Este hat órakor az eurót 380,60 forinton jegyezték, ami gyakorlatilag megegyezik a reggeli szinttel.

A dollár árfolyama enyhén csökkent 326,40 forintra, a svájci frank viszont 407,80 forintra emelkedett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hétfői nyitástól számítva a forint kisebb erősödést mutat. Az euróval szemben 0,3, a dollárral szemben 0,8, a svájci frankkal szemben pedig 0,4 százalékos pluszban áll.

Az év elejéhez viszonyítva ennél is látványosabb a kép. A forint 7,5 százalékkal erősebb az euróhoz képest, csaknem 18 százalékkal erősebb a dollárhoz képest, és közel 7 százalékkal erősebb a frankhoz képest.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

