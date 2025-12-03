Az üres üzlethelyiségek aránya 20 százalékról 10 százalék alá csökkent három év alatt a Nagykörúton, most átfogó fejlesztésre készülnek.
Brutálisan erős a forint: ilyen árfolyamot évek óta nem láttunk!
A forint jelentős erősödést mutat a főbb devizákkal szemben, megközelítve a többéves csúcsokat mind az euró, mind a dollár ellenében. A nemzetközi devizapiacokon is fontos mozgások várhatók a mai makrogazdasági adatok és kormányzati bejelentések hatására - írta meg a Portfolio.
Az euró-forint árfolyam ma reggel egészen 380,25-ig süllyedt, ami közel kétéves mélypontot jelent a hazai fizetőeszköz számára. A magyar deviza ilyen erős pozíciót utoljára 2022-ben tudhatott magáénak az európai közös valutával szemben - az árfolyamokról ma reggel itt számoltunk be.
A dollárral szemben még jelentősebb a forint erősödése: a 326,4-es árfolyamszint 2022 februárja óta nem látott erőt mutat. Ez azt jelenti, hogy több mint két és fél éve nem volt ilyen kedvező helyzetben a forint az amerikai fizetőeszközzel szemben.
A nemzetközi devizapiacokon szintén izgalmas helyzet alakult ki. Mind az euró-dollár, mind a jen-dollár keresztárfolyamokban jelentős elmozdulások várhatók a mai napon nyilvánosságra kerülő makrogazdasági adatok és várható kormányzati bejelentések következtében.
Hamarosan lejár a határidő, brutális mértékű uniós pénzt bukhat Magyarország: ezt tényleg veszni hagyjuk?
Hazánk esetében a kohéziós pénzekre vonatkozó forrásfelfüggesztés mintegy 6,3 milliárd eurót tesz ki.
Alig változott a főbb devizákkal szemben a forint árfolyama kedden a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Ez már a kegyetlen gazdasági válság előszele? Brutális, ami az Egyesült Államokban elindult, ebbe a világ is beleremeghet
Az Egyesült Államokban 2025 októberéig több mint 1 millió elbocsátást jelentettek be, ami ötéves csúcsot jelent.
Az elemzők szerint iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén.
Brutális mértékű uniós hitel felvételére készül a kormány: erre költenék a pénzt - de tényleg megéri?
Egyelőre nem nyilvános, hogy Magyarország pontosan milyen fejlesztésekre kérte a kedvezményes hitelt.
Magyarország bruttó hazai terméke 2025 harmadik negyedévében 0,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
Enyhén visszaesett a forint értéke kedd reggel a főbb devizákkal szemben.
A Tesla regisztrációk jelentősen visszaestek a kulcsfontosságú európai piacokon novemberben.
Az Airbus részvényei a párizsi tőzsdén a Stoxx 600 index legrosszabbul teljesítő papírjai közé kerültek.
A főváros felszólítja a kormányt, hogy tárgyaljon a főpolgármesterrel Budapest működtetése érdekében.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,67 forintról 380,70 forintra csökkent 18 órakor.
Lehet egy ország valóban modern, ha a lakosság egy része még mindig olyan körülmények között él, ahol nincs csapvíz vagy szennyvízhálózat? Megmutatjuk!
A kulcskérdés, hogy kibírja-e a magyar gazdaság ezeket a kiadásokat.
A részvénypiac forgalma 19,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
24 pontos javaslatcsomagot kapott a kormány: erre égető szüksége van a magyar gazdaságnak, különben nagy bajban leszünk
A szakértők szerint a költségvetési politika terén kerülni kell a „fiskális alkoholizmust”.
A miniszter bejelentette, hogy a bankoktól jövőre plusz 180 milliárd forintot szednek be, és az extraprofitadó duplázását is tervezik.
2025 III. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 1,4%-kal bővült, importja 4,1%-kal mérséklődött.
A kivitel volumene 3,1%-kal alacsonyabb, a behozatalé 1,1%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.
