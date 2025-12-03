Brutálisan erős a forint: ilyen árfolyamot évek óta nem láttunk!

A forint jelentős erősödést mutat a főbb devizákkal szemben, megközelítve a többéves csúcsokat mind az euró, mind a dollár ellenében. A nemzetközi devizapiacokon is fontos mozgások várhatók a mai makrogazdasági adatok és kormányzati bejelentések hatására - írta meg a Portfolio.

Az euró-forint árfolyam ma reggel egészen 380,25-ig süllyedt, ami közel kétéves mélypontot jelent a hazai fizetőeszköz számára. A magyar deviza ilyen erős pozíciót utoljára 2022-ben tudhatott magáénak az európai közös valutával szemben - az árfolyamokról ma reggel itt számoltunk be.

A dollárral szemben még jelentősebb a forint erősödése: a 326,4-es árfolyamszint 2022 februárja óta nem látott erőt mutat. Ez azt jelenti, hogy több mint két és fél éve nem volt ilyen kedvező helyzetben a forint az amerikai fizetőeszközzel szemben.

A nemzetközi devizapiacokon szintén izgalmas helyzet alakult ki. Mind az euró-dollár, mind a jen-dollár keresztárfolyamokban jelentős elmozdulások várhatók a mai napon nyilvánosságra kerülő makrogazdasági adatok és várható kormányzati bejelentések következtében.