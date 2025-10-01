2025 első nyolc hónapjának gazdasági teljesítménye több kulcsfontosságú ágazatban is stabil növekedést mutat.
Mikor lehet vége a gazdasági vesszőfutásnak? Elképesztő jóslat érkezett Magyarországról
Az OTP Bank elemzői szerint a magyar gazdaság idén mindössze 0,6%-kal bővülhet, elsősorban a fogyasztás hajtóerejének köszönhetően. A beruházások zsinórban harmadik éve csökkennek, az export pedig a gyenge európai kereslet miatt marad visszafogott.
2026-ban viszont a fogyasztás és a választás előtti költekezés miatt akár 3%-os növekedés is várható, amely rövidtávon átmeneti fellendülést hozhat. Az ingatlanpiaci beruházások is magukhoz térhetnek, és az export is javulhat, ha az európai gazdaság élénkül. Az OTP elemzői azonban figyelmeztetnek, hogy a fellendülés átmeneti lehet, és a költségvetés rendezése 2027-ben visszafoghatja a növekedést.
A szakértők szerint a forint még mindig kissé alulértékelt, a jelenlegi fundamentumok alapján az árfolyam 370–375 forint körül lenne reális az euróhoz képest. Az elmúlt hónapok erősödését a gyenge dollár, az ukrajnai tűzszünet reményei és az MNB türelmes monetáris politikája támogatta.
Az OTP előrejelzése szerint a forint decemberig erős maradhat, utána azonban könnyen gyengülhet, különösen a tavaszi hitelminősítési körök és a geopolitikai kockázatok hatására. Az elemzők arra is számítanak, hogy az MNB hosszabb ideig fenntartja a 6,5%-os alapkamatot, amely továbbra is stabilizáló hatással van a magyar devizára.
Az infláció továbbra is „ragadós”: az OTP előrejelzése szerint az év végéig 4,5% körül alakulhat, majd 2026 elején a bázishatás miatt akár 3% alá is csökkenhet. A magas kamatszint fennmaradása pedig a forint erejét is biztosítja.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Befektetési kilátások
Az OTP elemzői szerint az amerikai részvénypiac rövidtávon átmeneti korrekcióval szembesülhet, míg a technológiai és mesterséges intelligencia szektor hosszú távon kedvező lehetőségeket kínál. A feltörekvő piacok számára a gyengülő dollár előnyt jelenthet, különösen a kelet-közép-európai és latin-amerikai régióban. Az európai részvénypiac mutat biztató jeleket, de a tartós felülteljesítéshez a vállalati profitdinamika javulása szükséges.
Sándor Dávid, az OTP Global Markets Multi Asset Elemzési Osztály vezetője szerint a régiós piacok továbbra is olcsónak számítanak nemzetközi összevetésben, és bár a kockázatok nőhetnek a költségvetési hiányok miatt, érdemes lehet esetlegesen felülsúlyozni a kelet-közép-európai részvényeket.
Hiába csökkent az infláció, a magyar pénztárcákon még mindig érezni a drágulást. Mi húzza felfelé az árakat? Most kiderül!
A KSH előzetes adatai szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor hiánya 2025 első félévében.
A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint a politikai mozgástér mostanra gyakorlatilag elfogyott, és az USA egyértelmű nyomás alá helyezte a régió országait.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedden eséssel zárt, a BUX 385,84 pontos, azaz 0,39 százalékos gyengülés után 98 871,60 ponton fejezte be a napot.
Mi minden változott október 1-től? Új szabályok élesedtek az adózásban, orvosi rendelőkben és a buszokon is
Október elsejétől több területen is új szabályok léptek életbe Magyarországon. Emellett bezárt a Szent Gellért Gyógyfürdő, 2028-ban nyithat újra a felújítás után.
Vegyesen teljesített a forint szerda reggel a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben.
Az eurót délután hat órakor 389,83 forinton jegyezték a reggel hét órai 391,40 forint után.
Az EA olyan népszerű játéksorozatok kiadója, mint például az EA FC (korábban FIFA), a The Sims és a Mass Effect.
A bősi erőmű üzembe helyezése óta eltelt 33 év ellenére Magyarország és Szlovákia továbbra sem tudta rendezni a vízlépcső körüli vitát.
Bod Péter Ákos: Magyarország gazdasági helyzetét továbbra is súlyosbítja a fiskális alkoholizmus jelensége.
Az amerikai elnök 10 százalékos importvámot vet ki a fűrészárura és 25 százalékosat a bútorokra
Minimálisan gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
A Központi Statisztikai Hivatal elismerte, hogy éveken át pontatlanul közölte a magyarországi szegénységi adatokat.
Alig indult el az OSP, itt az újabb otthonteremtési támogatás: 1 milliót kaphatnak 2026-tól kiválasztottak
A kormány január 1-jétől várhatóan új lakhatási programot fog indítani a közszolgálatban dolgozók támogatására.
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok esetén a bírságok nagysága már a kartellügyekben kiszabott bírságokéval vetekszik.
Vegyesen mozgott hétfőn a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben – derül ki a nemzetközi devizapiaci adatokból.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn mindössze 49,65 ponttal, azaz 0,05 százalékkal került feljebb, így 99 257,44 ponton zárt.
Az MNB alelnöke szerint az idő előtti kamatcsökkentés több kockázatot rejt, mint előnyt, és kiemelte a stabil forintárfolyam jelentőségét az inflációs célok elérésében.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.