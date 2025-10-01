Mikor lehet vége a gazdasági vesszőfutásnak? Elképesztő jóslat érkezett Magyarországról

Az OTP Bank elemzői szerint a magyar gazdaság idén mindössze 0,6%-kal bővülhet, elsősorban a fogyasztás hajtóerejének köszönhetően. A beruházások zsinórban harmadik éve csökkennek, az export pedig a gyenge európai kereslet miatt marad visszafogott.

2026-ban viszont a fogyasztás és a választás előtti költekezés miatt akár 3%-os növekedés is várható, amely rövidtávon átmeneti fellendülést hozhat. Az ingatlanpiaci beruházások is magukhoz térhetnek, és az export is javulhat, ha az európai gazdaság élénkül. Az OTP elemzői azonban figyelmeztetnek, hogy a fellendülés átmeneti lehet, és a költségvetés rendezése 2027-ben visszafoghatja a növekedést.

A szakértők szerint a forint még mindig kissé alulértékelt, a jelenlegi fundamentumok alapján az árfolyam 370–375 forint körül lenne reális az euróhoz képest. Az elmúlt hónapok erősödését a gyenge dollár, az ukrajnai tűzszünet reményei és az MNB türelmes monetáris politikája támogatta.

Az OTP előrejelzése szerint a forint decemberig erős maradhat, utána azonban könnyen gyengülhet, különösen a tavaszi hitelminősítési körök és a geopolitikai kockázatok hatására. Az elemzők arra is számítanak, hogy az MNB hosszabb ideig fenntartja a 6,5%-os alapkamatot, amely továbbra is stabilizáló hatással van a magyar devizára.

Az infláció továbbra is „ragadós”: az OTP előrejelzése szerint az év végéig 4,5% körül alakulhat, majd 2026 elején a bázishatás miatt akár 3% alá is csökkenhet. A magas kamatszint fennmaradása pedig a forint erejét is biztosítja.

Befektetési kilátások

Az OTP elemzői szerint az amerikai részvénypiac rövidtávon átmeneti korrekcióval szembesülhet, míg a technológiai és mesterséges intelligencia szektor hosszú távon kedvező lehetőségeket kínál. A feltörekvő piacok számára a gyengülő dollár előnyt jelenthet, különösen a kelet-közép-európai és latin-amerikai régióban. Az európai részvénypiac mutat biztató jeleket, de a tartós felülteljesítéshez a vállalati profitdinamika javulása szükséges.

Sándor Dávid, az OTP Global Markets Multi Asset Elemzési Osztály vezetője szerint a régiós piacok továbbra is olcsónak számítanak nemzetközi összevetésben, és bár a kockázatok nőhetnek a költségvetési hiányok miatt, érdemes lehet esetlegesen felülsúlyozni a kelet-közép-európai részvényeket.