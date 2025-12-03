2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
3d animáció a tőzsdei információkról,tőzsdei oszlopdiagram kereskedés,statisztikák, pénzügyi piaci adatok, elemzések és jelentések,interaktív brókerek pénzügyi kimutatások
Gazdaság

Nem hozott jó napot a magyar tőzsde: ez történhetet a háttérben

Pénzcentrum
2025. december 3. 20:13

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 580,09 pontos, 0,53 százalékos csökkenéssel, 109 235,96 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: pozitív kezdés után a délutáni órákban mínuszba fordult a BUX, a magyar részvényindex alulteljesített a legtöbb vezető európai indexhez képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nem érkezett ugyanakkor olyan piacmozgató hír, amely a hazai csökkenést indokolta volna, a szakértő szerint nemzetközi befektetők végezhettek nagyobb eladást.

  • A Mol árfolyama 32 forinttal, 1,08 százalékkal 2918 forintra csökkent, 2,8 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 10 forinttal, 0,03 százalékkal 34 400 forintra erősödött, forgalmuk 13,5 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 0,45 százalékkal 1752 forintra esett, forgalma 398,9 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 85 forinttal, 0,88 százalékkal 9615 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 262,20 ponton zárt szerdán, ez 78,89 pontos, 0,76 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:44
20:30
20:22
20:13
20:00
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 3. 17:02
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 3. 10:57
Moldován András visszatér a Cápák köztbe, és egy új befektető is érkezik
9. évadával folytatódik néhány héten belül a Cápák között című üzleti reality az RTL-en. Mutatjuk az...
Bankmonitor  |  2025. december 2. 13:08
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstruk...
Holdblog  |  2025. december 2. 07:39
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Ma...
Összkép  |  2025. november 30. 20:16
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeine...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 3.
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
2025. december 3.
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
2025. december 3.
Fájó fordulópont jöhet a háborúban: mi lesz Ukrajnával Donald Trump látványos hátraarca után?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 3. szerda
Ferenc, Olívia
49. hét
December 3.
A fogyatékos emberek világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási válság közeleg, ezek az országok vannak hatalmas bajban
2
4 napja
Éjszaka döntött többmilliárd forint sorsáról a magyar kormány: ezekre megy el a pénz
3
6 napja
Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját percek alatt
4
1 hete
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
5
6 napja
Fontos bejelentés jött a 14. havi nyugdíjról: elárulta Gulyás Gergely, mire számítsanak az idősek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Private Banking
olyan szolgáltatás, melyet a bankok a jómódú ügyfeleknek nyújtanak komplex pénzügyi szolgáltatásként

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 19:01
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 18:13
Szomorú látlelet érkezett az árrésstopról: teljsen elszakadt minden a piaci logikáktól és ez nagyon sok milliárd forintba került
Agrárszektor  |  2025. december 3. 18:31
Soha nem látott mélység jöhet a magyar tejiparban