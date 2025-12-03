Nem hozott jó napot a magyar tőzsde: ez történhetet a háttérben

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 580,09 pontos, 0,53 százalékos csökkenéssel, 109 235,96 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: pozitív kezdés után a délutáni órákban mínuszba fordult a BUX, a magyar részvényindex alulteljesített a legtöbb vezető európai indexhez képest.

Nem érkezett ugyanakkor olyan piacmozgató hír, amely a hazai csökkenést indokolta volna, a szakértő szerint nemzetközi befektetők végezhettek nagyobb eladást.

A Mol árfolyama 32 forinttal, 1,08 százalékkal 2918 forintra csökkent, 2,8 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 10 forinttal, 0,03 százalékkal 34 400 forintra erősödött, forgalmuk 13,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 0,45 százalékkal 1752 forintra esett, forgalma 398,9 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 85 forinttal, 0,88 százalékkal 9615 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 262,20 ponton zárt szerdán, ez 78,89 pontos, 0,76 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.