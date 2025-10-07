A megállapodás értelmében az OpenAI a következő öt évben 6 gigawatt teljesítményű, csúcskategóriás AMD AI processzort vásárol.
Szépen kaszált ma az, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1424,35 pontos, 1,43 százalékos emelkedéssel 101 345,95 ponton zárt kedden. Az árfolyamok aktuális alakulása a a Pénzcentrum árfolyam oldalán is figyelemmel követhető.
A részvénypiac forgalma 12,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint kedvezően alakult a hangulat a belföldi részvénypiacon, ezzel magyarázható az emelkedés. Takács András hozzátette, hogy az OTP erősödését egy újabb céláremelés segítette, a bevételüket külföldi pénznemben denomináló cégek a forint gyengüléséből profitáltak.
Az árfolyam azt követően kezdett változni, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter délelőtt túl magasnak nevezte az alapkamatot.
- A Mol 26 forinttal, 0,94 százalékkal 2780 forintra erősödött 993,4 millió forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 700 forinttal, 2,42 százalékkal 29 650 forintra nőtt, forgalmuk 8,5 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 18 forinttal, 0,99 százalékkal 1802 forintra csökkent, forgalma 497,3 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,19 százalékkal 10 240 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.
- A BUMIX 9460,86 ponton zárt kedden, ez 23,2 pontos, 0,25 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.
