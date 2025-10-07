Szépen kaszált ma az, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1424,35 pontos, 1,43 százalékos emelkedéssel 101 345,95 ponton zárt kedden. Az árfolyamok aktuális alakulása a a Pénzcentrum árfolyam oldalán is figyelemmel követhető.

A részvénypiac forgalma 12,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint kedvezően alakult a hangulat a belföldi részvénypiacon, ezzel magyarázható az emelkedés. Takács András hozzátette, hogy az OTP erősödését egy újabb céláremelés segítette, a bevételüket külföldi pénznemben denomináló cégek a forint gyengüléséből profitáltak.

Az árfolyam azt követően kezdett változni, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter délelőtt túl magasnak nevezte az alapkamatot.