Európa és Németország már dübörög, Magyarország tovább csúszik lefelé: vészjósló adatok érkeztek, erre rámehet a gazdaság

2025 júliusában az ipari termelés 1,8%-kal emelkedett az Európai Unióban az előző év azonos időszakához képest. Németország, amely az európai ipar húzóerejének számít, idén először májusban mutatott növekedést, júliusban pedig már 2,2%-os bővülést ért el. Ez különösen fontos Magyarország szempontjából, hiszen a hazai ipar erősen kötődik a német beszállítói láncokhoz és az exportpiacok jelentős része is közös - világít rá a GKI friss elemzése.

Ezzel szemben a magyar ipar továbbra is gyengélkedik: 2025 júliusában 1,3%-kal csökkent a termelés volumene, ami a hetedik legnagyobb visszaesés az EU-ban. Az év első nyolc hónapjában összességében 7,3%-os volt a visszaesés (szezonálisan kiigazítva 2,3%). Az exportértékesítés volumene 1,3%-kal esett, míg a belföldi értékesítés ennél jóval erősebben, 5,3%-kal zsugorodott.

A legnagyobb visszaesés a koksz- és kőolajiparban (-20%), a vegyiparban (-14,4%) és a textiliparban (-11,2%) volt. Csökkent a bányászat (-8,5%) és a villamosgépgyártás (-8,3%) teljesítménye is – ez utóbbiban az akkumulátorgyártás is szerepel. A 15 vizsgált feldolgozóipari ágazatból kilencben visszaesést mért a KSH. A járműgyártás – amely a magyar ipar egyik legfontosabb motorja – gyakorlatilag stagnál. Közben a hazai autógyárakból műszakcsökkentésekről és elbocsátásokról érkeznek hírek, és a folyamatban lévő nagyberuházások (például BMW, BYD, CATL) hatása idén még nem lesz érezhető.

A pozitívumok között említhető, hogy az elektronikai ipar 8,2%-kal tudta növelni kibocsátását, és szerény bővülést mutatott a fa-, papír- és nyomdaipar (3,1%), illetve a villamosenergia-ipar (1,9%).

A termeléscsökkenés mögött elsősorban a gyenge kereslet áll – ezt a GKI üzleti felmérései és a KSH adatai is megerősítik. 2025 júliusában az iparág rendelésállománya 7%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Közben az ipari cégek beruházási kedve történelmi mélypontra süllyedt: 2025 első félévében 17,4%-kal zuhantak a feldolgozóipari beruházások. A vállalatok jelentős része már a meglévő kapacitások szinten tartásához szükséges fejlesztéseket sem hajtja végre, új piaci belépésről vagy termelésbővítésről pedig alig van szó.

A munkaerőpiacon sem rózsás a helyzet: 2024-ben 1,5%-kal, 2025 első három negyedévében újabb 3%-kal csökkent az iparban foglalkoztatottak száma. A GKI szerint már nem mennyiségi, hanem minőségi munkaerőhiány jelent problémát. Bár a kapacitáskihasználtság tartósan 80% alatt van, kérdés, hogy ezek a tartalékok mennyire mozgósíthatók, ha hirtelen megindul a konjunktúra.

