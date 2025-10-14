Európa és Németország már dübörög, Magyarország tovább csúszik lefelé: vészjósló adatok érkeztek, erre rámehet a gazdaság

Vegyes teljesítményt mutatott a forint árfolyama hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizapiacon.
2025 júliusában az ipari termelés 1,8%-kal emelkedett az Európai Unióban az előző év azonos időszakához képest. Németország, amely az európai ipar húzóerejének számít, idén először májusban mutatott növekedést, júliusban pedig már 2,2%-os bővülést ért el. Ez különösen fontos Magyarország szempontjából, hiszen a hazai ipar erősen kötődik a német beszállítói láncokhoz és az exportpiacok jelentős része is közös - világít rá a GKI friss elemzése.
Ezzel szemben a magyar ipar továbbra is gyengélkedik: 2025 júliusában 1,3%-kal csökkent a termelés volumene, ami a hetedik legnagyobb visszaesés az EU-ban. Az év első nyolc hónapjában összességében 7,3%-os volt a visszaesés (szezonálisan kiigazítva 2,3%). Az exportértékesítés volumene 1,3%-kal esett, míg a belföldi értékesítés ennél jóval erősebben, 5,3%-kal zsugorodott.
A legnagyobb visszaesés a koksz- és kőolajiparban (-20%), a vegyiparban (-14,4%) és a textiliparban (-11,2%) volt. Csökkent a bányászat (-8,5%) és a villamosgépgyártás (-8,3%) teljesítménye is – ez utóbbiban az akkumulátorgyártás is szerepel. A 15 vizsgált feldolgozóipari ágazatból kilencben visszaesést mért a KSH. A járműgyártás – amely a magyar ipar egyik legfontosabb motorja – gyakorlatilag stagnál. Közben a hazai autógyárakból műszakcsökkentésekről és elbocsátásokról érkeznek hírek, és a folyamatban lévő nagyberuházások (például BMW, BYD, CATL) hatása idén még nem lesz érezhető.
A pozitívumok között említhető, hogy az elektronikai ipar 8,2%-kal tudta növelni kibocsátását, és szerény bővülést mutatott a fa-, papír- és nyomdaipar (3,1%), illetve a villamosenergia-ipar (1,9%).
A termeléscsökkenés mögött elsősorban a gyenge kereslet áll – ezt a GKI üzleti felmérései és a KSH adatai is megerősítik. 2025 júliusában az iparág rendelésállománya 7%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Közben az ipari cégek beruházási kedve történelmi mélypontra süllyedt: 2025 első félévében 17,4%-kal zuhantak a feldolgozóipari beruházások. A vállalatok jelentős része már a meglévő kapacitások szinten tartásához szükséges fejlesztéseket sem hajtja végre, új piaci belépésről vagy termelésbővítésről pedig alig van szó.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
A munkaerőpiacon sem rózsás a helyzet: 2024-ben 1,5%-kal, 2025 első három negyedévében újabb 3%-kal csökkent az iparban foglalkoztatottak száma. A GKI szerint már nem mennyiségi, hanem minőségi munkaerőhiány jelent problémát. Bár a kapacitáskihasználtság tartósan 80% alatt van, kérdés, hogy ezek a tartalékok mennyire mozgósíthatók, ha hirtelen megindul a konjunktúra.
Vegyes képet mutat a forint teljesítménye kedd reggelre a főbb devizákkal szemben: az euró kissé erősödött, a dollár gyengült, míg a svájci frank tovább drágult.
A Standard & Poor's pénteken megerősítette Magyarország BBB mínusz besorolását negatív kilátással.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 604,28 pontos, 0,6 százalékos emelkedéssel, 101 990,76 ponton zárt pénteken.
A magyar gyümölcstermesztők kapták az egyik legnagyobb uniós mentőcsomagot, és a pénzt akár meg is duplázhatja is a kormány.
Az eurót péntek reggel 391,04 forinton jegyezték az előző délutáni 391,24 forint után.
Az áremelkedést elsősorban a fokozódó politikai és gazdasági bizonytalanságok táplálják.
A horvát kormányfő hangsúlyozta, hogy bár a Mollal továbbra is jó kereskedelmi kapcsolatokat, kedvező árakat és stabil olajellátást kívánnak fenntartani.
A kormány benyújtotta első adócsomagját, amely főként technikai módosításokat és kisebb könnyítéseket tartalmaz.
A védekezés két alappillére a fertőzött tőkék felderítése és azonnali megsemmisítése, valamint a terjesztő rovar elleni hatékony növényvédelem.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 393,35 forintról 391,75 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A csütörtök ugyan majdhogynem állandó, ám az időpont megválasztása kicsit szokatlan. Lehet, hogy valami rendkívülit fogunk hallani?
A központi költségvetés szeptemberben 303 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami minden idők második legmagasabb deficitje a kérdéses hónapban.
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
