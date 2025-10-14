2025. október 14. kedd Helén
Légifelvétel közvetlenül egy daru vagy mechanikus kotrógép fölött, amely egy dömperkocsit rakodik földdel és talajjal az építőiparban, egy barnamezős telephelyen, másolati térrel.
Gazdaság

Európa és Németország már dübörög, Magyarország tovább csúszik lefelé: vészjósló adatok érkeztek, erre rámehet a gazdaság

Pénzcentrum
2025. október 14. 06:58

2025 júliusában az ipari termelés 1,8%-kal emelkedett az Európai Unióban az előző év azonos időszakához képest. Németország, amely az európai ipar húzóerejének számít, idén először májusban mutatott növekedést, júliusban pedig már 2,2%-os bővülést ért el. Ez különösen fontos Magyarország szempontjából, hiszen a hazai ipar erősen kötődik a német beszállítói láncokhoz és az exportpiacok jelentős része is közös - világít rá a GKI friss elemzése.

Ezzel szemben a magyar ipar továbbra is gyengélkedik: 2025 júliusában 1,3%-kal csökkent a termelés volumene, ami a hetedik legnagyobb visszaesés az EU-ban. Az év első nyolc hónapjában összességében 7,3%-os volt a visszaesés (szezonálisan kiigazítva 2,3%). Az exportértékesítés volumene 1,3%-kal esett, míg a belföldi értékesítés ennél jóval erősebben, 5,3%-kal zsugorodott.

A legnagyobb visszaesés a koksz- és kőolajiparban (-20%), a vegyiparban (-14,4%) és a textiliparban (-11,2%) volt. Csökkent a bányászat (-8,5%) és a villamosgépgyártás (-8,3%) teljesítménye is – ez utóbbiban az akkumulátorgyártás is szerepel. A 15 vizsgált feldolgozóipari ágazatból kilencben visszaesést mért a KSH. A járműgyártás – amely a magyar ipar egyik legfontosabb motorja – gyakorlatilag stagnál. Közben a hazai autógyárakból műszakcsökkentésekről és elbocsátásokról érkeznek hírek, és a folyamatban lévő nagyberuházások (például BMW, BYD, CATL) hatása idén még nem lesz érezhető.

A pozitívumok között említhető, hogy az elektronikai ipar 8,2%-kal tudta növelni kibocsátását, és szerény bővülést mutatott a fa-, papír- és nyomdaipar (3,1%), illetve a villamosenergia-ipar (1,9%).

A termeléscsökkenés mögött elsősorban a gyenge kereslet áll – ezt a GKI üzleti felmérései és a KSH adatai is megerősítik. 2025 júliusában az iparág rendelésállománya 7%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Közben az ipari cégek beruházási kedve történelmi mélypontra süllyedt: 2025 első félévében 17,4%-kal zuhantak a feldolgozóipari beruházások. A vállalatok jelentős része már a meglévő kapacitások szinten tartásához szükséges fejlesztéseket sem hajtja végre, új piaci belépésről vagy termelésbővítésről pedig alig van szó.

A munkaerőpiacon sem rózsás a helyzet: 2024-ben 1,5%-kal, 2025 első három negyedévében újabb 3%-kal csökkent az iparban foglalkoztatottak száma. A GKI szerint már nem mennyiségi, hanem minőségi munkaerőhiány jelent problémát. Bár a kapacitáskihasználtság tartósan 80% alatt van, kérdés, hogy ezek a tartalékok mennyire mozgósíthatók, ha hirtelen megindul a konjunktúra.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Címlapkép: Getty Images
