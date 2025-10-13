2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
Elderly woman in glasses thoughtfully looking out the window.
Nyugdíj

Hatalmas csavar a nyugdíjemelésnél: kevés idős ismeri ezt a szabályt, elúszhat a pénz

Pénzcentrum
2025. október 13. 08:44

Sokan tartanak attól, hogy a novemberi nyugdíjkorrekció összege elveszik azok után, akik év közben hunytak el. Kevesen tudják, az elhunyt nyugdíjasokat is megilleti az emelés időarányos része.

A nyugdíjak minden év elején az előre tervezett infláció mértékével emelkednek, ám ha az év közben magasabb drágulás tapasztalható, a kormány novemberben nyugdíjkorrekciót rendelhet el. A januári 3,2 százalékos emelés után idén további 1,6 százalékos korrekció várható.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egy olvasó arra hívta fel a figyelmet, hogy azok a nyugdíjasok, akik év közben elhunynak, már nem kapják meg ezt az emelést, míg a rendes nyugdíjra az örökösök igényt tarthatnak - írta a 24.hu.

Kapcsolódó cikkeink:

A szabályok szerint a nyugdíjat a nyugdíjas halálának hónapjáig folyósítják. Az örökösök – illetve a hozzátartozók – az elhalálozást követően egy éven belül kérhetik a jogosan járó összeget (öröklés esetén a hagyatéki eljárás lezárása után). A novemberi, januárig visszamenőleges nyugdíjemelés, vagyis az 1,6 százalékos korrekció pedig időarányosan megilleti azokat is, akik a kifizetés előtt hunytak el – magyarázta Farkas András nyugdíjszakértő.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly mintegy 74 ezer 65 év feletti magyar állampolgár hunyt el október végéig.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #kormány #nyugdíjemelés #infláció #elhunyt #idősek #nyugdíjkorrekció #központi statisztikai hivatal #farkas andrás

