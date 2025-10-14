Brutális visszaesés a magyar autógyárakban: egyre nagyobb bajban az ipar, ebből nem lesz könnyű kimászni

2025 augusztusában látványosan megtorpant az ipar teljesítménye Magyarországon: az ipari termelés volumene 7,3%-kal maradt el az előző év azonos időszakától, munkanaphatással korrigálva pedig 4,6%-os csökkenést mért a statisztika. Az előző hónaphoz képest sem jött enyhülés, a szezonálisan kiigazított adatok 2,3%-os visszaesést mutatnak - derült ki a KSH adataiból.

Az ipari export is gyengélkedett: 9,5%-kal alacsonyabb volument értek el, mint tavaly augusztusban. A feldolgozóipar húzóágazatának számító járműgyártás exportja 17,7%-os zuhanást produkált, miközben a számítógép, elektronikai és optikai termékek kivitele 10,5%-kal nőtt – ez volt az egyetlen komolyabb pozitív meglepetés.

A belföldi értékesítés sem mentette meg az ipart: az ágazat hazai eladásai 7,6%-kal estek vissza, a feldolgozóiparban 4,5%-os volt a mínusz.

A feldolgozóipar – amely az iparon belüli teljesítmény 95%-át adja – összességében 7,4%-kal zsugorodott, a bányászat 9,2%-kal, az energiaipar pedig 8,9%-kal maradt el a tavalyi szinttől.

A legnagyobb sokkot a járműgyártás kapta: az ágazat termelése 20%-kal esett vissza, ezen belül a közúti gépjárművek gyártása drámai, 35%-os mínusszal zárt. A közúti járműalkatrész-gyártás 11,5%-kal zsugorodott.

Ezzel szemben a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása 17,4%-os növekedést produkált – ezen belül a számítógép- és perifériagyártás kiugró, 62%-os bővülést ért el.

Az akkumulátoripar sem hozta a korábbi lendületet: a villamos berendezésgyártás 9,4%-kal esett vissza, ezen belül az akkumulátorok és szárazelemek gyártása 10,1%-os mínuszban zárt.

Az élelmiszer-, ital- és dohányipar sem tudott érdemi növekedést felmutatni – az ágazat összességében 3,3%-kal zsugorodott, a húsipar 2,6%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Volt azonban néhány kivétel: a dohánytermék-gyártás kifejezetten erős hónapot zárt, 34%-os növekedéssel.

Januártól augusztusig összességében 3,9%-os ipari visszaesést regisztráltak. A 64%-os súlyú külpiaci értékesítés 2,4%-kal csökkent, míg a hazai piacra termelő szegmens 4,1%-kal maradt el a tavalyi szinttől.

