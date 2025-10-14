2025. október 14. kedd Helén
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A világ autógyártásának kétharmada ma mindössze öt ország kezében van, és közülük messze Kína áll az élen.
Gazdaság

Brutális visszaesés a magyar autógyárakban: egyre nagyobb bajban az ipar, ebből nem lesz könnyű kimászni

Pénzcentrum
2025. október 14. 08:31

2025 augusztusában látványosan megtorpant az ipar teljesítménye Magyarországon: az ipari termelés volumene 7,3%-kal maradt el az előző év azonos időszakától, munkanaphatással korrigálva pedig 4,6%-os csökkenést mért a statisztika. Az előző hónaphoz képest sem jött enyhülés, a szezonálisan kiigazított adatok 2,3%-os visszaesést mutatnak - derült ki a KSH adataiból.

Az ipari export is gyengélkedett: 9,5%-kal alacsonyabb volument értek el, mint tavaly augusztusban. A feldolgozóipar húzóágazatának számító járműgyártás exportja 17,7%-os zuhanást produkált, miközben a számítógép, elektronikai és optikai termékek kivitele 10,5%-kal nőtt – ez volt az egyetlen komolyabb pozitív meglepetés.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A belföldi értékesítés sem mentette meg az ipart: az ágazat hazai eladásai 7,6%-kal estek vissza, a feldolgozóiparban 4,5%-os volt a mínusz.

Kapcsolódó cikkeink:

A feldolgozóipar – amely az iparon belüli teljesítmény 95%-át adja – összességében 7,4%-kal zsugorodott, a bányászat 9,2%-kal, az energiaipar pedig 8,9%-kal maradt el a tavalyi szinttől.

A legnagyobb sokkot a járműgyártás kapta: az ágazat termelése 20%-kal esett vissza, ezen belül a közúti gépjárművek gyártása drámai, 35%-os mínusszal zárt. A közúti járműalkatrész-gyártás 11,5%-kal zsugorodott.

Ezzel szemben a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása 17,4%-os növekedést produkált – ezen belül a számítógép- és perifériagyártás kiugró, 62%-os bővülést ért el.

Az akkumulátoripar sem hozta a korábbi lendületet: a villamos berendezésgyártás 9,4%-kal esett vissza, ezen belül az akkumulátorok és szárazelemek gyártása 10,1%-os mínuszban zárt.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az élelmiszer-, ital- és dohányipar sem tudott érdemi növekedést felmutatni – az ágazat összességében 3,3%-kal zsugorodott, a húsipar 2,6%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Volt azonban néhány kivétel: a dohánytermék-gyártás kifejezetten erős hónapot zárt, 34%-os növekedéssel.

Januártól augusztusig összességében 3,9%-os ipari visszaesést regisztráltak. A 64%-os súlyú külpiaci értékesítés 2,4%-kal csökkent, míg a hazai piacra termelő szegmens 4,1%-kal maradt el a tavalyi szinttől.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
#ksh #gazdaság #export #statisztika #autóipar #ipar #feldolgozóipar #visszaesés #járműgyártás #ipari termelés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:44
09:38
09:30
09:22
09:16
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 13. 16:59
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?  
Media1
2025. október 13. 15:26
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa kulisszatitkairól | Media1  
MEDIA1  |  2025. október 13. 16:59
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa 4. születésnapja előtt
Ezekben a napokban lesz 4 éve, hogy Palik László társaival elindította a Palikék Világa című YouTube...
Bankmonitor  |  2025. október 13. 09:58
Otthon Start: Van amikor 10 cm-en múlik több millió Ft
Előfordulhat, hogy a négyzetméterárra vonatkotó korlát az utolsó pillanatban a hitelfelvétel során h...
Holdblog  |  2025. október 13. 08:16
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, min...
Összkép  |  2025. október 12. 02:19
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás tém...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 14.
Egyre több magyarnak kell számolgatni hó végén: te hogy érzed, kijössz a pénzedből?
2025. október 13.
Küszöbön a csirkemell-árrobbanás: jöhet a 10 ezer forintos kilóár a henteseknél, mint Svájcban?
2025. október 13.
Kevés magyar autós tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: rengeteg pénzt lehet bukni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 14. kedd
Helén
42. hét
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
2
2 hete
Már rengeteg magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez már bűncselekmény
3
1 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
4
6 napja
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
5
2 hete
Óriási NAV-razzia a Facebook-on: rengeteg magyar retteghet, ez a bűnük
PÉNZÜGYI KISOKOS
Névérték
Részvénynél a jegyzett tőkéből való részesedést, kötvénynél pedig a tartozás mértékét jelenti. A névérték az értékpapíron feltüntetett érték. Az az érték, ami rá van írva a részvényre. A tulajdonosi jogok elosztásának alapja. A névérték alapján számolják az osztalékot, lehet közgyűlésen szavazni, és esetleg végelszámoláskor (felszámoláskor) pénzhez jutni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 09:09
Botrány a Péterfy kórházban: pénzt szedtek a betegektől, aki megtagadta, repült az osztályról
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 06:32
Évente egyetlen egyszer hirdetnek ilyen akciót a magyar boltok: indul a roham a Lidlbe, Aldiba, Tescóba
Agrárszektor  |  2025. október 14. 08:16
Riasztó jóslat érkezett: ez vár a magyarokra, ha nem lesz változás