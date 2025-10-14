Vegyes képet mutat a forint teljesítménye kedd reggelre a főbb devizákkal szemben: az euró kissé erősödött, a dollár gyengült, míg a svájci frank tovább drágult.
Brutális visszaesés a magyar autógyárakban: egyre nagyobb bajban az ipar, ebből nem lesz könnyű kimászni
2025 augusztusában látványosan megtorpant az ipar teljesítménye Magyarországon: az ipari termelés volumene 7,3%-kal maradt el az előző év azonos időszakától, munkanaphatással korrigálva pedig 4,6%-os csökkenést mért a statisztika. Az előző hónaphoz képest sem jött enyhülés, a szezonálisan kiigazított adatok 2,3%-os visszaesést mutatnak - derült ki a KSH adataiból.
Az ipari export is gyengélkedett: 9,5%-kal alacsonyabb volument értek el, mint tavaly augusztusban. A feldolgozóipar húzóágazatának számító járműgyártás exportja 17,7%-os zuhanást produkált, miközben a számítógép, elektronikai és optikai termékek kivitele 10,5%-kal nőtt – ez volt az egyetlen komolyabb pozitív meglepetés.
A belföldi értékesítés sem mentette meg az ipart: az ágazat hazai eladásai 7,6%-kal estek vissza, a feldolgozóiparban 4,5%-os volt a mínusz.
A feldolgozóipar – amely az iparon belüli teljesítmény 95%-át adja – összességében 7,4%-kal zsugorodott, a bányászat 9,2%-kal, az energiaipar pedig 8,9%-kal maradt el a tavalyi szinttől.
A legnagyobb sokkot a járműgyártás kapta: az ágazat termelése 20%-kal esett vissza, ezen belül a közúti gépjárművek gyártása drámai, 35%-os mínusszal zárt. A közúti járműalkatrész-gyártás 11,5%-kal zsugorodott.
Ezzel szemben a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása 17,4%-os növekedést produkált – ezen belül a számítógép- és perifériagyártás kiugró, 62%-os bővülést ért el.
Az akkumulátoripar sem hozta a korábbi lendületet: a villamos berendezésgyártás 9,4%-kal esett vissza, ezen belül az akkumulátorok és szárazelemek gyártása 10,1%-os mínuszban zárt.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az élelmiszer-, ital- és dohányipar sem tudott érdemi növekedést felmutatni – az ágazat összességében 3,3%-kal zsugorodott, a húsipar 2,6%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Volt azonban néhány kivétel: a dohánytermék-gyártás kifejezetten erős hónapot zárt, 34%-os növekedéssel.
Januártól augusztusig összességében 3,9%-os ipari visszaesést regisztráltak. A 64%-os súlyú külpiaci értékesítés 2,4%-kal csökkent, míg a hazai piacra termelő szegmens 4,1%-kal maradt el a tavalyi szinttől.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Enyhe negatív korrekcióval és inkább kiváró hangulattal indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
Megszólalt Gyárfás Tamás ügyvédje, új fejlemény a Fenyő-ügyben: ez tisztázhatja a volt úszóelnököt a vádak alól?
Gyárfás Tamás ügyvédje szerint új, perdöntő bizonyítékok állnak rendelkezésre védence ártatlanságának igazolására a Fenyő-gyilkosság ügyében.
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
A 2025. 41. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A Standard & Poor's pénteken megerősítette Magyarország BBB mínusz besorolását negatív kilátással.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 604,28 pontos, 0,6 százalékos emelkedéssel, 101 990,76 ponton zárt pénteken.
A magyar gyümölcstermesztők kapták az egyik legnagyobb uniós mentőcsomagot, és a pénzt akár meg is duplázhatja is a kormány.
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Csütörtökön a BÉT részvényindexe, a BUX 424,57 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön.
Az eurót péntek reggel 391,04 forinton jegyezték az előző délutáni 391,24 forint után.
A forint csütörtökön kora estére gyengült a vezető devizákkal szemben a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX 0,42 százalékos eséssel, 424,57 pont mínuszban, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön.
Az áremelkedést elsősorban a fokozódó politikai és gazdasági bizonytalanságok táplálják.
Zátonyra futott a MOL áhított üzlete: "Az Adria-kőolajvezeték nem eladó. Horvát volt, és az is marad!"
A horvát kormányfő hangsúlyozta, hogy bár a Mollal továbbra is jó kereskedelmi kapcsolatokat, kedvező árakat és stabil olajellátást kívánnak fenntartani.
A kormány benyújtotta első adócsomagját, amely főként technikai módosításokat és kisebb könnyítéseket tartalmaz.
A védekezés két alappillére a fertőzött tőkék felderítése és azonnali megsemmisítése, valamint a terjesztő rovar elleni hatékony növényvédelem.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 393,35 forintról 391,75 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A csütörtök ugyan majdhogynem állandó, ám az időpont megválasztása kicsit szokatlan. Lehet, hogy valami rendkívülit fogunk hallani?
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.