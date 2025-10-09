Zátonyra futott a MOL áhított üzlete: "Az Adria-kőolajvezeték nem eladó. Horvát volt, és az is marad!"

A horvát kormány határozottan elutasította a Janaf kőolajvezeték-üzemeltető vállalat esetleges eladását, miután sajtóhírek szerint a Mol érdeklődést mutatott a cégben való részesedésszerzés iránt - írja a Portfolio.

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök a kabinet ülésén egyértelműen fogalmazott: "Az Adria-kőolajvezeték nem eladó. Horvát volt, és az is marad." Kijelentése válasz volt azokra a hírekre, amelyek szerint a Mol-csoport részesedést szeretne vásárolni a horvát vállalatban.

A Mol korábban közleményben javasolta a Janafnak, hogy tanulmányozza a nyugat-európai szállítási vállalatok tulajdonosi struktúráit, ahol a kőolajat felhasználók tulajdonosi jelenléte biztosítja a méltányos árazást és a folyamatos rendelkezésre állást.

A horvát kormányfő hangsúlyozta, hogy bár a Mollal továbbra is jó kereskedelmi kapcsolatokat, kedvező árakat és stabil olajellátást kívánnak fenntartani, a tulajdonkérdés "nincs napirenden". Plenkovic azt is megerősítette, hogy a Janaf készen áll elegendő mennyiségű kőolajat szállítani a Mol magyarországi és szlovákiai finomítóinak teljes kapacitáskihasználásához.

A zágrábi székhelyű Janaf az 1974 és 1979 között épült Adria-kőolajvezeték horvátországi szakaszát üzemelteti, amely hazai és külföldi felhasználók számára teszi lehetővé a nyersolaj szállítását. A vállalat tevékenységei között szerepel még az olaj és olajszármazékok raktározása, valamint a folyékony rakomány átrakodása is. A cég tagja a mediterrán olajipari csoportnak (MOIG).