Nagyon fontos bejelentést tett Paks II.-ről Lantos Csaba: ezt mondta a miniszter az atomerőműről

Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Portfolio Energy Investment Forum 2025-ön ismertette Magyarország energiastratégiáját, kiemelve az atomenergia és a megújuló források jelentőségét, miközben kritizálta az EU túlzott zöld törekvéseit. A miniszter megerősítette Paks II. megépülését és az energiatárolás fejlesztésének szükségességét.

Az energiabiztonság nemzetbiztonsági kérdéssé vált – hangsúlyozta Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Portfolio Energy Investment Forum 2025 rendezvényen tartott előadásában. A tárcavezető szerint a jövő energiarendszereit két meghatározó trend, a digitalizáció és a zöldülés fogja alakítani, amelyek egymást kiegészítve működnek majd.

A miniszter bírálta az Európai Unió fenntarthatósági törekvéseit, amelyek szerinte túlzottan átpolitizáltak és veszélyeztetik a kontinens versenyképességét. "Az európai unió egy fantasztikus jármű lehetne, de ma sok okból szenved. Az igaz, hogy egy bonyolult gépjármű, nehéz feladat az, hogy optimálisan működtessük. De jelenleg a szakadék felé tartunk" – fogalmazott Lantos, aki a Draghi-jelentést hozta fel bizonyítékként, megjegyezve, hogy a helyzet azóta csak romlott.

A 21. század új ideológiai áramlatát "greenizmusnak" nevezte, példaként az ETS-rendszert említve, amely "bár alapvetően jó elgondolás, de nagyon rosszul van megvalósítva". Rámutatott, hogy míg más régiók továbbra is használják a szénerőműveket, Európa olyan lépéseket tesz, amelyek kiszoríthatják a világgazdaság meghatározó szereplői közül. "És ezt mindeközben úgy, hogy az unió a globális ÜHG kibocsátásban csak 6%-os súllyal szerepel" – emelte ki, hozzátéve, hogy Magyarország részesedése mindössze 0,12%.

Az EU egyedüliként vállalt kötelező kibocsátáscsökkentést (Fit for 55), ami a jelenlegi évi 1% helyett 2,6%-os csökkentési ütemet követelne meg. "Ezt nem szabad követni, mert ez tévút" – jelentette ki a miniszter, bár megjegyezte, hogy Magyarország jól teljesít, eddig 48%-os megtakarítást ért el.

Lantos büszkén említette, hogy 2015 és 2024 között Magyarországon bővült legnagyobb arányban a megújuló energiatermelő kapacitás Európában, mintegy nyolcszorosára növekedve. Az ország 16 GW-os teljes beépített kapacitásának jelentős részét a Paksi Atomerőmű (2 GW) és a naperőművek (8,1 GW) adják.

A magyar energiaszuverenitás öt alappillérét azonosította: atomenergia, napenergia, energiatárolás, gázerőművek és geotermia. Az atomenergiával kapcsolatban trendfordulót lát a szektorban, példaként említve Olaszországot, ahol a korábban bezárt atomerőművek újranyitását kezdeményezték. "Ez garantálja egy egyik legolcsóbb, legkiszámíthatóbb áramforrást, amiben ráadásul fél évszázados tapasztalatunk van. Atomenergia nélkül nincs fenntartható klímapolitika" – hangsúlyozta.

A miniszter bejelentette, hogy a Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása folyamatban van, és egyértelműen kijelentette:

Meg fog épülni Paks II.

Hozzátette, hogy a kis moduláris reaktorok (SMR) magyarországi megjelenéséről sem mondanak le.

A napenergia területén elért eredményeket is méltatta: míg 2010-ben mindössze 1,4 MW kapacitás volt az országban, ma már 8100 MW, ami nyolcezerszeres növekedést jelent. "Hatalmas eredmény, de ennek van egy árnyoldala is" – mutatott rá a miniszter, utalva arra, hogy a napelemek napközben már annyi áramot termelnek, hogy Magyarország exportra termel, de nem mindig a legkedvezőbb időszakokban.

Idén már 14 olyan nap volt, amikor Magyarország nettó áramexportőr volt, ami 5-10%-os javulást eredményezett a teljes áramimport tekintetében. A jövőre vonatkozóan kiemelte: "Ott tartunk, hogy amit megcsináltuk 15 év alatt a napelembe, azt ugyanúgy le kell másolni az energiatárolás területén. Biztosan ez lesz a következő évek legfontosabb területe" – jelentette ki, hozzátéve, hogy az állam aktívan támogatni kívánja ezt a folyamatot.

A rugalmas kapacitások biztosítására 1500 MW-nyi új gázerőművi kapacitás kiépítését tervezik, ami bár jelentősnek tűnik, de elmarad Németország 20 GW-os terveitől. A szélerőművek esetében a védőtávolság 12 km-ről 700 méterre csökkentése új lehetőségeket nyithat meg, bár Lantos szerint "szélkerekekben mindig verhetőek leszünk, ilyenek az adottságaink".

Előadása végén a miniszter kitért a biogáz kiterjedtebb felhasználásának és a geotermikus energia fenntartható hasznosításának fontosságára is.

Ne a szalmát égessük el, fermentáljuk inkább és hasznosítjuk jobban

– javasolta.

címlapkép: Jánossy Gergely, MTI/MTVA