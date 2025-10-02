2025. október 2. csütörtök Petra
12 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up shot of a woman hands squeezing liquid gel laundry detergent from a plastic bottle into a small container, with a washing machine in the background
Gazdaság

Családi mosóporbizniszt lepleztek le a pénzügyőrök: milliós bírság lesz a vége

Pénzcentrum
2025. október 2. 12:30

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint 500 liter hamis tisztítószert foglaltak le egy családi ház garázsában.

Egyszerű próbavásárlásból többszörös jogsértés lett: a NAV Komárom-Esztergom vármegye adóellenőrei egy közösségi online térben találtak egy értékesítőt, aki különféle márkajelzésű tisztítószereket kínált eladásra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A revizorok megrendelték, kifizették és személyesen át is vették a termékeket – de sem számlát, sem nyugtát nem kaptak. Miután felfedték kilétüket, értesítették a NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőreit, akik az értékesítőt egészen hazáig kísérték. Kiderült, hogy 515 liter mosó- és tisztítószer várt még eladásra. A tisztítószerek védjegytulajdonosainak képviselői is alaposan szemügyre vették az árut, és megállapították, hogy azok egytől-egyig silány minőségű hamisítványok.

A pénzügyőrök a közel egymillió forint értékű termékeket lefoglalták, majd iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt eljárást indítottak. Az elkövetőnek azonban a nyugta- és számlaadási kötelezettség miatt is felelnie kell, amiért akár milliós bírságra is számíthat.

A hamis tisztítószerek egészségi kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára, hiszen összetételük ismeretlen, illetve hátrányos helyzetbe hozzák a jogkövető kereskedőket és károsítják a költségvetést is.
Címlapkép: Getty Images
#csalás #NAV #adóellenőrzés #bírság #adócsalás #gazdaság #fogyasztóvédelem #hamisítvány #tisztítószer

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:48
13:34
13:13
13:01
12:47
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2025. október 1. 21:17
Az élet akkor kezdődik, amikor kiszámíthatatlanná válik - Interjú Mogács Dániellel, a Bolondok hajója kapitányával (Media1, 2025.09.01.)  
Portfolio Checklist
2025. október 1. 16:45
A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán  
Bankmonitor  |  2025. október 2. 11:48
Mennyivel emelkedik a háromgyermekes édesanyák jövedelme októbertől? Mire érdemes elkölteni ezt a pénzt?
Október elsejétől SZJA mentessé válnak a háromgyermekes édesanyák. De hogyan lehet ezt igénybe venni...
MEDIA1  |  2025. október 2. 09:37
A magyar Forbes alapítói új márkát hoznak be, jön az MIT SMR
Idén novemberben Magyarországon is megjelenik az MIT Sloan Management Review (MIT SMR), a Massachuse...
Holdblog  |  2025. október 2. 08:57
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralá...
Kasza Elliott-tal  |  2025. október 1. 16:32
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont ali...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 2.
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
2025. október 1.
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
2025. október 2.
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
2025. október 2.
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
2025. október 1.
Hatalmas pofon várja a magyar családokat a boltok kasszáinál: még nincs vége a megpróbáltatásaiknak
NAPTÁR
Tovább
2025. október 2. csütörtök
Petra
40. hét
Október 2.
A mosoly világnapja
Október 2.
Az erőszakmentesség világnapja
Október 2.
A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
Október 2.
A sztómások világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Beszakadt a forint, estére padlóra került a magyar fizetőeszköz
2
4 napja
Már rengeteg magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez már bűncselekmény
3
1 hete
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
4
1 hete
Itt a bejelentés: felbontanák az orosz gázszerződést, indulhat a leválás?
5
2 napja
Tovább dúl a harc Magyarország és Szlovákia között: mi lesz ennek az egésznek a vége?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Számított adó
az adó mértékének figyelembe vételével az adó alapjából meghatározott adó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 13:34
Most érkezett! Megduplázták az Otthon Start-jóváírás összegét: ennyit lehet igényelni
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 13:01
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
Agrárszektor  |  2025. október 2. 13:31
Itt a csúf igazság: riasztó, mikkel van tele már a Balaton is