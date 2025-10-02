A Budapesti Értéktőzsde részvénye is helyet kapott a BUMIX indexkosárban 2025. október 1-től.
Családi mosóporbizniszt lepleztek le a pénzügyőrök: milliós bírság lesz a vége
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint 500 liter hamis tisztítószert foglaltak le egy családi ház garázsában.
Egyszerű próbavásárlásból többszörös jogsértés lett: a NAV Komárom-Esztergom vármegye adóellenőrei egy közösségi online térben találtak egy értékesítőt, aki különféle márkajelzésű tisztítószereket kínált eladásra.
A revizorok megrendelték, kifizették és személyesen át is vették a termékeket – de sem számlát, sem nyugtát nem kaptak. Miután felfedték kilétüket, értesítették a NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőreit, akik az értékesítőt egészen hazáig kísérték. Kiderült, hogy 515 liter mosó- és tisztítószer várt még eladásra. A tisztítószerek védjegytulajdonosainak képviselői is alaposan szemügyre vették az árut, és megállapították, hogy azok egytől-egyig silány minőségű hamisítványok.
A pénzügyőrök a közel egymillió forint értékű termékeket lefoglalták, majd iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt eljárást indítottak. Az elkövetőnek azonban a nyugta- és számlaadási kötelezettség miatt is felelnie kell, amiért akár milliós bírságra is számíthat.
A hamis tisztítószerek egészségi kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára, hiszen összetételük ismeretlen, illetve hátrányos helyzetbe hozzák a jogkövető kereskedőket és károsítják a költségvetést is.
A Győri Fellebbviteli Főügyészség indítványozására súlyosították két kábítószerrel üzletelő férfi büntetését, így mindkettőjük fegyházideje másfél évvel nőtt.
Hiába csökkent az infláció, a magyar pénztárcákon még mindig érezni a drágulást. Mi húzza felfelé az árakat? Most kiderül!
Az OTP Bank elemzői szerint a magyar gazdaság idén mindössze 0,6%-kal bővülhet, elsősorban a fogyasztás hajtóerejének köszönhetően.
2025 első nyolc hónapjának gazdasági teljesítménye több kulcsfontosságú ágazatban is stabil növekedést mutat.
A KSH előzetes adatai szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor hiánya 2025 első félévében.
A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint a politikai mozgástér mostanra gyakorlatilag elfogyott, és az USA egyértelmű nyomás alá helyezte a régió országait.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedden eséssel zárt, a BUX 385,84 pontos, azaz 0,39 százalékos gyengülés után 98 871,60 ponton fejezte be a napot.
Mi minden változott október 1-től? Új szabályok élesedtek az adózásban, orvosi rendelőkben és a buszokon is
Október elsejétől több területen is új szabályok léptek életbe Magyarországon. Emellett bezárt a Szent Gellért Gyógyfürdő, 2028-ban nyithat újra a felújítás után.
Vegyesen teljesített a forint szerda reggel a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben.
Az eurót délután hat órakor 389,83 forinton jegyezték a reggel hét órai 391,40 forint után.
Az EA olyan népszerű játéksorozatok kiadója, mint például az EA FC (korábban FIFA), a The Sims és a Mass Effect.
A bősi erőmű üzembe helyezése óta eltelt 33 év ellenére Magyarország és Szlovákia továbbra sem tudta rendezni a vízlépcső körüli vitát.
Bod Péter Ákos: Magyarország gazdasági helyzetét továbbra is súlyosbítja a fiskális alkoholizmus jelensége.
Az amerikai elnök 10 százalékos importvámot vet ki a fűrészárura és 25 százalékosat a bútorokra
Minimálisan gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
A Központi Statisztikai Hivatal elismerte, hogy éveken át pontatlanul közölte a magyarországi szegénységi adatokat.
Alig indult el az OSP, itt az újabb otthonteremtési támogatás: 1 milliót kaphatnak 2026-tól kiválasztottak
A kormány január 1-jétől várhatóan új lakhatási programot fog indítani a közszolgálatban dolgozók támogatására.
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok esetén a bírságok nagysága már a kartellügyekben kiszabott bírságokéval vetekszik.
