Figyelem! Csalók élnek vissza a Magyar Nemzeti Bank nevével: csúnyán lehúzzák, aki bedől nekik

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett egy telefonos kibercsaló ellen, aki a jegybank nevével visszaélve kárt okozott egy ügyfélnek.

A bűnöző az MNB ügyfélszolgálati számát ideiglenesen lemásolva hívta fel az áldozatot, és kibertámadásra hivatkozva utalásra kényszerítette. A csaló számítógépes kémprogramot is letöltethetett az áldozattal, így átvéve az uralmat a számítógépe felett, majd a saját számlájára utalta az ügyfél jelentős összegű megtakarítását.

Az MNB hangsúlyozza: soha nem kérnek el telefonon vagy online bankszámla- vagy kártyaadatokat, és nem töltetnek le „vírusvédő” programokat az ügyfelekkel – ezek valójában kémprogramok. Ha ilyen hívást kapunk, a jegybank javaslata:

Tegyünk pontosító kérdéseket, és ha gyanús, szakítsuk meg a kapcsolatot.

Ellenőrizzük az információt saját bankunknál, vagy az MNB ügyfélszolgálatán.

Ha már megadtuk adatainkat, azonnal jelezzük a banknak és a rendőrségnek.

A jegybank a kiberbiztonság növelése érdekében idén júniusban öt intézkedést jelentett be, amelyek közül a Központi Visszaélésszűrő Rendszer már működik. Emellett KiberPajzs néven kampányt folytat az állami intézményekkel és a pénzpiac szereplőivel az online pénzügyi szolgáltatások biztonságáért.