2025. szeptember 20.
29 °C Budapest
Balaton - a magyar tenger ősszel
Utazás

Hihetetlen, mi kiderült a SZÉP-kártyákról: erről mindenkinek tudnia kell, aki erre is kap pénzt

Pénzcentrum
2025. szeptember 20. 11:03

A SZÉP-kártyával fizető vendégek körében eddig idén a legkeresettebb úti cél Siófok, de Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula is kiemelkedik a népszerűségi listán. A SZÉP-kártyás fizetést választóknál a hotel a legvonzóbb szállástípus a foglalások 40 százalékával, és szállásfoglalásaik 82 százaléka 1-3 éjszakára szól. Az idei online fizetések összértékének 27 százalékát a SZÉP-kártyások adták. 

Hosszabb időre foglalnak a SZÉP-kártyát használó vendégek  – derült ki a Szallas.hu adataiból. Az idei éves összehasonlításban SZÉP kártyától függetlenül is az 1–2 éjszakás utak dominálnak, de a SZÉP-kártyát használóknál 31,4%-kal kevesebb az egynapos foglalások aránya, mint a SZÉP-kártyát nem használók körében. „A 3 éjszakás tartózkodások aránya azonban 23,5%-kal magasabb a SZÉP-kártyásoknál" – mondta Kelemen Lili, a cég sajtószóvivője.

Nyárra és őszre a legtöbb SZÉP-kártyás 2-3 éjszakára foglal, míg télre és tavaszra a 2 éjszakásból és az 1 éjszakás foglalásból van a legtöbb. Ezzel szemben a SZÉP-kártyát nem használók esetében az őszi időszakot leszámítva mindig az egyéjszakás foglalás aránya a legtöbb, amit a kétéjszakás követ. Ősszel a kétéjszakás foglalások átveszik a vezetést az egyéjszakásoktól.

A sajtószóvivő azt is hozzátette, a kártyabirtokosokra továbbá az is igaz, hogy a szállástípusok közül nagyobb arányban választják a hoteleket, mint a SZÉP-kártyát nem használók. A SZÉP-kártyásoknál még a nyári időszakra is a hotel a legkeresettebb szálláskategória, amikor a SZÉP-kártyát nem használóknál az apartmanok kereslete kiugró. Mindezekből az következik, hogy a SZÉP-kártyások kosárértéke magasabb, szemben a SZÉP-kártyát nem használókkal. A 170 ezer forint feletti értékű foglalások aránya a SZÉP-kártyások körében 17 százalék, a SZÉP-kártyát nem használóknál 13%.

Eddig idén a SZÉP-kártyás foglalások 53 százaléka kétfős utazás. A SZÉP-kártyás foglalások további 30 százalékánál gyermek is volt a vendégek között. A kártyabirtokosok szeptember 15-ig megtett foglalásai alapján a legnépszerűbb város Siófok, amit Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula követ. Az adatok szerint a kártyabirtokosok egyértelműen a vízparti vagy a fürdővárosokat keresik. A régiók versenyében idén a Balaton térsége a befutó a SZÉP-kártyások körében, amit Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl követ a dobogón.

Az idei online fizetések összértékének 27 százalékát a SZÉP-kártyások adták. Mindez különösen aktuális most, hiszen a 2024. március 20. és szeptember 20. között jóváírt, még fel nem használt SZÉP-egyenlegekre a kártyaszolgáltató egyszeri 15% díjat számíthat fel, ezért ezeket 2025. szeptember 20-ig érdemes elkölteni.

A cég oldalán SZÉP-kártyás fizetést választó vendégek idei kedvenc úti céljai belföldön, az idén megtett foglalások száma alapján:

  1. Siófok
  2. Eger
  3. Budapest
  4. Balatonfüred
  5. Gyula
  6. Hévíz
  7. Miskolc
  8. Hajdúszoboszló
  9. Nyíregyháza
  10. Zalakaros
Címlapkép: Getty Images
