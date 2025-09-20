Hihetetlen, mi kiderült a SZÉP-kártyákról: erről mindenkinek tudnia kell, aki erre is kap pénzt

Kedden nyugaton már eső is lehet, míg keleten még kitart a kánikula: ott akár 32 fokot is mérhetünk.
A SZÉP-kártyával fizető vendégek körében eddig idén a legkeresettebb úti cél Siófok, de Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula is kiemelkedik a népszerűségi listán. A SZÉP-kártyás fizetést választóknál a hotel a legvonzóbb szállástípus a foglalások 40 százalékával, és szállásfoglalásaik 82 százaléka 1-3 éjszakára szól. Az idei online fizetések összértékének 27 százalékát a SZÉP-kártyások adták.
Hosszabb időre foglalnak a SZÉP-kártyát használó vendégek – derült ki a Szallas.hu adataiból. Az idei éves összehasonlításban SZÉP kártyától függetlenül is az 1–2 éjszakás utak dominálnak, de a SZÉP-kártyát használóknál 31,4%-kal kevesebb az egynapos foglalások aránya, mint a SZÉP-kártyát nem használók körében. „A 3 éjszakás tartózkodások aránya azonban 23,5%-kal magasabb a SZÉP-kártyásoknál" – mondta Kelemen Lili, a cég sajtószóvivője.
Nyárra és őszre a legtöbb SZÉP-kártyás 2-3 éjszakára foglal, míg télre és tavaszra a 2 éjszakásból és az 1 éjszakás foglalásból van a legtöbb. Ezzel szemben a SZÉP-kártyát nem használók esetében az őszi időszakot leszámítva mindig az egyéjszakás foglalás aránya a legtöbb, amit a kétéjszakás követ. Ősszel a kétéjszakás foglalások átveszik a vezetést az egyéjszakásoktól.
A sajtószóvivő azt is hozzátette, a kártyabirtokosokra továbbá az is igaz, hogy a szállástípusok közül nagyobb arányban választják a hoteleket, mint a SZÉP-kártyát nem használók. A SZÉP-kártyásoknál még a nyári időszakra is a hotel a legkeresettebb szálláskategória, amikor a SZÉP-kártyát nem használóknál az apartmanok kereslete kiugró. Mindezekből az következik, hogy a SZÉP-kártyások kosárértéke magasabb, szemben a SZÉP-kártyát nem használókkal. A 170 ezer forint feletti értékű foglalások aránya a SZÉP-kártyások körében 17 százalék, a SZÉP-kártyát nem használóknál 13%.
Eddig idén a SZÉP-kártyás foglalások 53 százaléka kétfős utazás. A SZÉP-kártyás foglalások további 30 százalékánál gyermek is volt a vendégek között. A kártyabirtokosok szeptember 15-ig megtett foglalásai alapján a legnépszerűbb város Siófok, amit Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula követ. Az adatok szerint a kártyabirtokosok egyértelműen a vízparti vagy a fürdővárosokat keresik. A régiók versenyében idén a Balaton térsége a befutó a SZÉP-kártyások körében, amit Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl követ a dobogón.
Az idei online fizetések összértékének 27 százalékát a SZÉP-kártyások adták. Mindez különösen aktuális most, hiszen a 2024. március 20. és szeptember 20. között jóváírt, még fel nem használt SZÉP-egyenlegekre a kártyaszolgáltató egyszeri 15% díjat számíthat fel, ezért ezeket 2025. szeptember 20-ig érdemes elkölteni.
A cég oldalán SZÉP-kártyás fizetést választó vendégek idei kedvenc úti céljai belföldön, az idén megtett foglalások száma alapján:
- Siófok
- Eger
- Budapest
- Balatonfüred
- Gyula
- Hévíz
- Miskolc
- Hajdúszoboszló
- Nyíregyháza
- Zalakaros
A hajnalok frissítőek lesznek és éjszaka pára- és ködfoltok képződhetnek, de ezek feloszlása után jellemzően napos, száraz, nyárias idő várható a hétvégén.
