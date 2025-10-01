A Pénzcentrum 2025. október 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Mi minden változott október 1-től? Új szabályok élesedtek az adózásban, orvosi rendelőkben és a buszokon is
Október elsejétől több területen is új szabályok léptek életbe Magyarországon. Változott az szja-mentesség rendszere, átalakult a szakorvosi időpontfoglalás, szigorodtak a hulladékszállítás feltételei, módosultak a közlekedési díjak és menetrendek, valamint új állampapírok és reklámszabályok jelentek meg. Emellett bezárt a Szent Gellért Gyógyfürdő, amely 2028-ban nyithat újra a felújítás után.
Október elsejével több fontos változás lépett életbe Magyarországon, amelyek a mindennapi élet számos területét érintik. A jogszabály- és szabálymódosítások hatással vannak a családok pénzügyeire, az egészségügyi ellátásra, a hulladékszállítás rendjére, valamint a közlekedési lehetőségekre is. Emellett átalakultak egyes pénzügyi termékek, szigorodtak a politikai hirdetésekre vonatkozó előírások, és bezárt egy ikonikus budapesti fürdő is felújítás miatt.
A változások közös jellemzője, hogy széles társadalmi rétegeket érintenek: több százezer szülő, betegek, autósok, tömegközlekedési utasok, befektetők és a közösségi médiát használók is közvetlen hatásukat érzik. Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb, október 1-jétől életbe lépő intézkedéseket.
Adózás: Október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák jövedelme szja-mentes, 2026. januártól a kétgyermekes édesanyákra is kiterjesztik a kedvezményt. Jelenleg 250 ezer, jövő évtől egymillió édesanyát érint, átlagosan havi 109 ezer forinttal növelve a családok jövedelmét.
Egészségügy: A szakorvos által kontrollra visszarendelt betegek közvetlenül a szakorvostól kapják a beutalót, így nem kell újra háziorvoshoz menniük. Időpontfoglalás az EgészségAblakon vagy a 1812-es telefonszámon történhet, akár más intézménybe is. A betegek konkrét időpontot kapnak, nem kell sorban állni.
Hulladékszállítás: A MOHU új szabályai szerint a vegyes hulladékgyűjtőbe nem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék vagy elektronikai hulladék. A kuka fedelének zártnak kell lennie, a túlcsorduló szemét külön szolgáltatás keretében szállítható el. Új elem a mobil hulladékgyűjtő udvar bevezetése.
Közlekedés:
- Szerdától a Budapest-, Pest vármegye- és országbérlettel rendelkezők 1000 forintos kiegészítő jeggyel használhatják a 100E repülőtéri buszt, míg a normál jegy ára 2200-ról 2500 forintra nő. A 14 év alattiak és a 65 év felettiek továbbra is ingyen utazhatnak.
- A balatoni hajók októberben is közlekednek a személy- és sétajáratokkal együtt, a komp Tihany és Szántód között egész évben jár.
Pénzügy: Megújult a lakossági állampapír-portfólió, a FixMÁP és a MÁP Plusz fix kamatozású konstrukciókat kínál hosszú távú, kiszámítható hozammal.
Szórakozás: A Szent Gellért Gyógyfürdő mától bezárt a Danubius Hotel Gellért felújításával párhuzamos korszerűsítés miatt. A fürdő 2028-ban nyithat újra.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedden eséssel zárt, a BUX 385,84 pontos, azaz 0,39 százalékos gyengülés után 98 871,60 ponton fejezte be a napot.
Az eurót délután hat órakor 389,83 forinton jegyezték a reggel hét órai 391,40 forint után.
Az EA olyan népszerű játéksorozatok kiadója, mint például az EA FC (korábban FIFA), a The Sims és a Mass Effect.
A bősi erőmű üzembe helyezése óta eltelt 33 év ellenére Magyarország és Szlovákia továbbra sem tudta rendezni a vízlépcső körüli vitát.
Bod Péter Ákos: Magyarország gazdasági helyzetét továbbra is súlyosbítja a fiskális alkoholizmus jelensége.
Az amerikai elnök 10 százalékos importvámot vet ki a fűrészárura és 25 százalékosat a bútorokra
Minimálisan gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
A Központi Statisztikai Hivatal elismerte, hogy éveken át pontatlanul közölte a magyarországi szegénységi adatokat.
Alig indult el az OSP, itt az újabb otthonteremtési támogatás: 1 milliót kaphatnak 2026-tól kiválasztottak
A kormány január 1-jétől várhatóan új lakhatási programot fog indítani a közszolgálatban dolgozók támogatására.
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok esetén a bírságok nagysága már a kartellügyekben kiszabott bírságokéval vetekszik.
Vegyesen mozgott hétfőn a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben – derül ki a nemzetközi devizapiaci adatokból.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn mindössze 49,65 ponttal, azaz 0,05 százalékkal került feljebb, így 99 257,44 ponton zárt.
Az MNB alelnöke szerint az idő előtti kamatcsökkentés több kockázatot rejt, mint előnyt, és kiemelte a stabil forintárfolyam jelentőségét az inflációs célok elérésében.
A GDP nő, de vele a szennyezés is!? Magyarország rosszul áll a zöld átállásban – meglepő adatok és tanulságok a CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában!
Nagy Márton pénzügyminiszter szerint a munkavállalói érdekképviseletek 12-13 százalékos emelést kérhetnek, míg a munkáltatók 9-10 százalékot tartanának reálisnak.
A magyar háztartások pénzügyi vagyona 13,9 százalékkal bővült 2024-ben, ami a 2008-as globális pénzügyi válság óta a leggyorsabb ütemnek számít.
A magyar gazdaság továbbra is bizonytalan pályán mozog, a fogyasztásra alapozott növekedés akadályokba ütközik,
Súlyos válságba került a magyar szőlőtermesztés az aranyszínű sárgaság fitoplazma terjedése miatt.
