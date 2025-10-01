Mi minden változott október 1-től? Új szabályok élesedtek az adózásban, orvosi rendelőkben és a buszokon is

Október elsejétől több területen is új szabályok léptek életbe Magyarországon. Változott az szja-mentesség rendszere, átalakult a szakorvosi időpontfoglalás, szigorodtak a hulladékszállítás feltételei, módosultak a közlekedési díjak és menetrendek, valamint új állampapírok és reklámszabályok jelentek meg. Emellett bezárt a Szent Gellért Gyógyfürdő, amely 2028-ban nyithat újra a felújítás után.

Október elsejével több fontos változás lépett életbe Magyarországon, amelyek a mindennapi élet számos területét érintik. A jogszabály- és szabálymódosítások hatással vannak a családok pénzügyeire, az egészségügyi ellátásra, a hulladékszállítás rendjére, valamint a közlekedési lehetőségekre is. Emellett átalakultak egyes pénzügyi termékek, szigorodtak a politikai hirdetésekre vonatkozó előírások, és bezárt egy ikonikus budapesti fürdő is felújítás miatt.

A változások közös jellemzője, hogy széles társadalmi rétegeket érintenek: több százezer szülő, betegek, autósok, tömegközlekedési utasok, befektetők és a közösségi médiát használók is közvetlen hatásukat érzik. Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb, október 1-jétől életbe lépő intézkedéseket.

Adózás: Október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák jövedelme szja-mentes, 2026. januártól a kétgyermekes édesanyákra is kiterjesztik a kedvezményt. Jelenleg 250 ezer, jövő évtől egymillió édesanyát érint, átlagosan havi 109 ezer forinttal növelve a családok jövedelmét.

Egészségügy: A szakorvos által kontrollra visszarendelt betegek közvetlenül a szakorvostól kapják a beutalót, így nem kell újra háziorvoshoz menniük. Időpontfoglalás az EgészségAblakon vagy a 1812-es telefonszámon történhet, akár más intézménybe is. A betegek konkrét időpontot kapnak, nem kell sorban állni.

Hulladékszállítás: A MOHU új szabályai szerint a vegyes hulladékgyűjtőbe nem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék vagy elektronikai hulladék. A kuka fedelének zártnak kell lennie, a túlcsorduló szemét külön szolgáltatás keretében szállítható el. Új elem a mobil hulladékgyűjtő udvar bevezetése.

Közlekedés:

Szerdától a Budapest-, Pest vármegye- és országbérlettel rendelkezők 1000 forintos kiegészítő jeggyel használhatják a 100E repülőtéri buszt , míg a normál jegy ára 2200-ról 2500 forintra nő. A 14 év alattiak és a 65 év felettiek továbbra is ingyen utazhatnak.

, míg a normál jegy ára 2200-ról 2500 forintra nő. A 14 év alattiak és a 65 év felettiek továbbra is ingyen utazhatnak. A balatoni hajók októberben is közlekednek a személy- és sétajáratokkal együtt, a komp Tihany és Szántód között egész évben jár.

Pénzügy: Megújult a lakossági állampapír-portfólió, a FixMÁP és a MÁP Plusz fix kamatozású konstrukciókat kínál hosszú távú, kiszámítható hozammal.

Szórakozás: A Szent Gellért Gyógyfürdő mától bezárt a Danubius Hotel Gellért felújításával párhuzamos korszerűsítés miatt. A fürdő 2028-ban nyithat újra.