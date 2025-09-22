Németország egyes részein 20 fokkal van hidegebb, mint itthon, de mi sem ússzuk már meg sokáig.
Figyelem, fontos változások jönnek a budapesti fürdőkben: nézd meg, mielőtt elindulnál lazítani
A Gellért fürdő október elsejétől átmenetileg bezár a felújítási munkálatok miatt, ami változásokat hoz a főváros többi gyógyfürdőjének működésében is - közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tájékoztatása szerint a Gellért fürdő október elsejétől felújítás miatt ideiglenesen bezárja kapuit. A társaság a többi budapesti fürdőben megnövekedett forgalomra számít, ami különösen a Széchenyi Gyógyfürdő működésében eredményez változásokat.
A bezárás egy átfogó fejlesztési program része, amelyet a főváros dolgozott ki négy történelmi fürdőjére. A program érinti az 1918-ban megnyitott Gellért mellett a Lukács, a Rudas és a Széchenyi fürdőket is.
A szolgáltató várakozásai szerint a Gellért vendégei elsősorban a Rudas fürdőt választják majd alternatívaként, ezért itt is módosul a nyitvatartási rend. Október elsejétől a Rudas minden nap délelőtt 11 órától zárásig koedukált rendszerben működik. A hétköznapokon 6 és 11 óra között továbbra is megmarad a törökfürdőben a nemek szerinti elkülönített fürdőzés lehetősége: hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken a férfiak, kedden pedig a nők vehetik igénybe a szolgáltatásokat.
A Rudas fürdő jelenleg is nyitva tart, miközben folyamatban vannak a felújítási munkálatok. A szaunavilág rendbetétele szeptember végén fejeződik be, ezt követően a törökfürdő kupolájának felújítása kezdődik meg. Az üzemeltető hangsúlyozta a munkálatok folyamatosságát: "a Rudasban minden éjjel dolgozik egy kolléga, részenként halad végig, és amint körbeért a fürdőben, kezdi is újra elölről".
Október 1-jétől jelentős változások lépnek életbe a hulladékgazdálkodásban, miután a MOHU módosította az általános szerződési feltételeit.
Már ma lehet számítani növekvő felhőkre az ország egyes részein, kedden és szerdán pedig egyre több helyen kell a lehűlés mellett csapadékra is számítani.
Idén nyáron változatlanul átlagosan 5,8%-os alku volt jellemző a lakáspiacon országosan – derül ki egy friss elemzésből.
Kimondták az igazságot az Otthon Startól: fölösleges a pánikkeltés, vagy tényleg fájdalmas drágulás jön?
A Cashtag legújabb adásában szakértőket kérdeztük arról, hogy az Otthon Start Program milyen hatással lesz az ingatlanpiacra.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia záró panelbeszélgetése látványosan mutatta meg, hogyan fonódik össze technológia, stílus és bizalom az értékesítés új világában.
Az Otthon Start program bejelentése óta a legkisebb, 25 négyzetméter alatti lakások iránt is nagyot nőtt a kereslet
A kontinens nagyvárosaiban a lakosok jövedelmük felét költik lakbérre, a lakástulajdon megszerzése pedig sokak számára elérhetetlen álom.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
Most megmutatjuk, hol találhatók ilyen lehetőségek Óbudán és Újbudán, ha valaki az Otthonr Start programmal szeretne újépítésű lakást venni.
A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent kormányhatározat jelentős költségvetési átcsoportosításról rendelkezik.
A GKI felmérése szerint a felnőttek 8,2%-a tervezi, hogy a következő fél évben részt vesz az Otthon Start Programban, ami akár 135–205 ezer háztartást is...
Az egyik legnagyobb hazai ingatlanhálózat adatai szerint az Otthon Start program bejelentése után augusztusban több mint felével nőtt az ingatlanmegtekintések száma.
Egy kaposvári gázszerelőt minősített csalás és más bűncselekmények miatt állít bíróság elé az ügyészség, miután több millió forinttal károsította meg megrendelőit.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia egyik panelbeszélgetése az ingatlanos reality-műsorok hatásait boncolgatta.
Bár csökkent a kontárkárosultak aránya, a bizalom nem mozdul: a szakemberek teljesítményét továbbra is átlagosan 3,6 csillagra értékeli a lakosság.
Kiderült, ennyibe kerül egy hónapra takarítót fogadni Budapesten: egyre többen mondanak nemet a házimunkára
Míg korábban kevesen engedhették meg maguknak, mára egyre inkább a mindennapok részévé vált takarítót hívni a háztartásokba.
Jellinek Dániel: Az Otthon Start program jelentős lendületet adott a hazai ingatlanpiacnak, miközben a vásárlói igények a fenntarthatóság és energiahatékonyság irányába tolódnak.
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
Még a kerítésünk is meglepően sok mindent elárulhat rólunk. A magyarok számára elsősorban a biztonságot, a magánélet védelmét és emellett a rendezettséget jelenti.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciójában a közvetítői szakma jövője került fókuszba.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.