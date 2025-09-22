Figyelem, fontos változások jönnek a budapesti fürdőkben: nézd meg, mielőtt elindulnál lazítani

A Gellért fürdő október elsejétől átmenetileg bezár a felújítási munkálatok miatt, ami változásokat hoz a főváros többi gyógyfürdőjének működésében is - közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tájékoztatása szerint a Gellért fürdő október elsejétől felújítás miatt ideiglenesen bezárja kapuit. A társaság a többi budapesti fürdőben megnövekedett forgalomra számít, ami különösen a Széchenyi Gyógyfürdő működésében eredményez változásokat.

A bezárás egy átfogó fejlesztési program része, amelyet a főváros dolgozott ki négy történelmi fürdőjére. A program érinti az 1918-ban megnyitott Gellért mellett a Lukács, a Rudas és a Széchenyi fürdőket is.

A szolgáltató várakozásai szerint a Gellért vendégei elsősorban a Rudas fürdőt választják majd alternatívaként, ezért itt is módosul a nyitvatartási rend. Október elsejétől a Rudas minden nap délelőtt 11 órától zárásig koedukált rendszerben működik. A hétköznapokon 6 és 11 óra között továbbra is megmarad a törökfürdőben a nemek szerinti elkülönített fürdőzés lehetősége: hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken a férfiak, kedden pedig a nők vehetik igénybe a szolgáltatásokat.

A Rudas fürdő jelenleg is nyitva tart, miközben folyamatban vannak a felújítási munkálatok. A szaunavilág rendbetétele szeptember végén fejeződik be, ezt követően a törökfürdő kupolájának felújítása kezdődik meg. Az üzemeltető hangsúlyozta a munkálatok folyamatosságát: "a Rudasban minden éjjel dolgozik egy kolléga, részenként halad végig, és amint körbeért a fürdőben, kezdi is újra elölről".