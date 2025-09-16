Vegyes mozgást mutatott kedden a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
Tőzsdei pánik előszelét hozta a keddi kereskedés Budapesten
Kedden lejtőre került a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe: a BUX 762,74 ponttal, azaz 0,76 százalékkal esett vissza, és 99 877,82 ponton fejezte be a kereskedést.
A forgalom 17,1 milliárd forintot tett ki, a vezető részvények közül egyedül az OTP tudott erősödni. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint nem érkeztek olyan vállalati hírek, amelyek magyaráznák a mozgást, a visszaesés inkább a nemzetközi hangulat romlásának köszönhető. A befektetők a Fed következő előrejelzésétől tartanak, amely kedvezőtlenebb gazdasági kilátásokat vetíthet előre, így az európai piacokon is további esések jöhetnek.
A vezető papírok közül a Mol árfolyama 12 forinttal (0,43%) 2800 forintra esett, 2,4 milliárd forintos forgalom mellett. A Magyar Telekom részvényei 36 forinttal (1,9%) gyengültek, így 1860 forinton zártak, 334,7 millió forintos forgalommal. A Richter-papírok 245 forintot (2,42%) estek, árfolyamuk 9895 forintra került, forgalmuk 2,3 milliárd forint volt.
Az OTP ugyanakkor tartotta magát: a bankpapírok árfolyama 10 forinttal, 0,03 százalékkal 29 010 forintra kúszott fel, 10,7 milliárd forintos forgalommal.
A kisebb és közepes kapitalizációjú részvényeket tömörítő BUMIX index is negatív napot zárt: 9167,45 ponton fejezte be a kereskedést, ami 125,8 pontos, 1,35 százalékos visszaesést jelent.
Szokatlan időpontban tartja a héten a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A várható 1%-os gazdasági növekedés harmada a kormány korábbi előrejelzésének, ami miatt újratárgyalhatják a béremeléseket.
Szeptemberben kell kérni a hallgatói jogviszony igazolását, hogy a kisebb testvérek után magasabb családi pótlék járjon.
A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik után.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 559,28 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 100 640,56 ponton zárt hétfőn.
A forint tavaly július óta nem látott erősségre tört az euróval szemben.
Magyarországon már több vidéki térség is kísérletet tett arra, hogy saját, közösségi pénzzel ösztönözze a helyi gazdaságot.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest és a hetet is nyereséggel fejezte be.
A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől válnak jogosulttá egy új adókedvezményre.
A Terrorelhárítási Központ feladatköre kibővül: a jövőben külföldi titkos információkat is gyűjthet, és határon túli akciókat hajthat végre.
2025 júliusában az építőipari termelés volumene a nyers és a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 4,9%-kal magasabb volt az egy évvel azelőttinél.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest
Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője azt mondta a Pénzcentrumnak, szerinte 2030-2032 lehet a legkorábbi időpont az euró bevezetésére.
A Budapesti Értéktőzsde fő mutatója, a BUX 751 ponttal, azaz 0,74 százalékkal emelkedett csütörtökön, és 102 284 ponton zárt.
A forint csütörtökön kora estére tovább erősödött a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
A Magyar Bankszövetség több tagja az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy állapítsa meg a lakossági kamatstopként ismert szabályozás ismételt meghosszabbításának alaptörvény-ellenességét.
Több mint 10 millió forint értékű vágott fogyasztási dohányt foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy szabolcsi férfitól.
A rendszerváltás óta a legnépszerűbb otthonteremtési támogatás az Otthon Start, csak az első héten már több mint ötezer igénylést nyújtottak be - mondta Gulyás Gergely.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.