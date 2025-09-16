2025. szeptember 16. kedd Edit
15 °C Budapest
Emelkedő tőzsdei grafikon egy kereskedési táblán háttérben.
Gazdaság

Tőzsdei pánik előszelét hozta a keddi kereskedés Budapesten

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 21:35

Kedden lejtőre került a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe: a BUX 762,74 ponttal, azaz 0,76 százalékkal esett vissza, és 99 877,82 ponton fejezte be a kereskedést.

A forgalom 17,1 milliárd forintot tett ki, a vezető részvények közül egyedül az OTP tudott erősödni. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint nem érkeztek olyan vállalati hírek, amelyek magyaráznák a mozgást, a visszaesés inkább a nemzetközi hangulat romlásának köszönhető. A befektetők a Fed következő előrejelzésétől tartanak, amely kedvezőtlenebb gazdasági kilátásokat vetíthet előre, így az európai piacokon is további esések jöhetnek.

A vezető papírok közül a Mol árfolyama 12 forinttal (0,43%) 2800 forintra esett, 2,4 milliárd forintos forgalom mellett. A Magyar Telekom részvényei 36 forinttal (1,9%) gyengültek, így 1860 forinton zártak, 334,7 millió forintos forgalommal. A Richter-papírok 245 forintot (2,42%) estek, árfolyamuk 9895 forintra került, forgalmuk 2,3 milliárd forint volt.

Az OTP ugyanakkor tartotta magát: a bankpapírok árfolyama 10 forinttal, 0,03 százalékkal 29 010 forintra kúszott fel, 10,7 milliárd forintos forgalommal.

A kisebb és közepes kapitalizációjú részvényeket tömörítő BUMIX index is negatív napot zárt: 9167,45 ponton fejezte be a kereskedést, ami 125,8 pontos, 1,35 százalékos visszaesést jelent.
Címlapkép: Getty Images
