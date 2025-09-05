2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
Budapest
Portrait of cheerful senior woman using smartphone Photo of gray hair woman relaxing at home reading her text messages on her mobile phone with a quiet smile. Idős nő sms-t ír vagy online játékot játszik okostelefonon otthon.
Nyugdíj

Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 18:27

A nyugdíjtörvény szerint, ha az év eleji nyugdíjemelés mértékét a várható éves infláció meghaladja, akkor kompenzálni kell a nyugdíjasokat. Ha a különbség nagyobb, mint 1 százalék, akkor kiegészítő nyugdíjemelést hajtanak végre és novembertől emelkedik a nyugdíj, ha kisebb, akkor csak az egyösszegű kompenzáció jár. Úgy tűnik, nyugdíjkorrekció 2025-ben is lesz, a novemberi nyugdíjemelés várható mértéke 1,5 százalék lesz. Mutatjuk, mit is jelent ez forintban.

A kormány július végén emelte meg az idei inflációs előrejelzését 4,5%-ról 4,7%-ra, ami azt jelenti, hogy a nyugdíjasok a korábban bejelentett 1,3% helyett 1,5%-os nyugdíjkorrekcióban részesülnek novemberben. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint a novemberi nyugdíjkorrekció átlagosan 42 600 forintos juttatást jelent a nyugdíjasok számára, ami a költségvetésnek 105 milliárd forintos többletkiadást okoz. Azonban az tényleges összeg attól függ majd, kinek mennyi a nyugdíja jelenleg.

Ahogy beköszönt az ősz, már lehet várni a hivatalos bejelentést, mekkora nyugdíjkorrekció és nyugdíjprémium érkezik novemberben. Utóbbira keresztet vethetnek idén a nyugdíjasok: a prémium akkor jár, ha az adott évi GDP várhatóan meghaladja a 3,5 százalékot, erre azonban idén esély sincs.

Korrekció pedig akkor jár, ha az év eleji nyugdíjemelés, mely idén 3,2% volt, kisebbnek bizonyul, mint a várható éves infláció. Merthogy az év eleji nyugdíjemelést mindig az határozza meg, mekkora inflációra számít a kormány az adott évre, idén 3,2 százalékos pénzromlással kalkuláltak. Elvileg ezt kompenzálja előre a nyugdíjemelés, csakhogy az utóbbi években a kormány becslése gyakran pontatlan volt: tavaly felülbecsülték az inflációt (6% emelést adtak év elején), de az éves infláció végül nem volt annyi. Előtte, 2023-ban pedig jóval alulbecsülték az inflációt, így elég nagy, 3,1%-os kompenzációt kaptak a nyugdíjasok novemberben. Idén is úgy tűnik, alábecsülték a pénzromlás várható mértékét év elején, így várható, hogy érkezzen nyugdíjkorrekció 2025 novemberében. 

A korábbi évek - leginkább a pandémia előtti "boldog békeidők" - gyakorlata az volt, hogy az első nyolc havi, vagyis a januártól augusztusig tartó időszak inflációja alapján történt a nyugdíjkorrekció, ha szükséges volt. Azonban az utóbbi öt évben többször volt példa rendkívüli, évközi emelésre, illetve olyan mértékű korrekcióra, mely eltért az első nyolc hónapra vetített inflációs adat és az év eleji emelés különbözetétől. Így nem lehet kijelenteni, hogy a nyugdíjkorrekció várhatóan megegyezne azzal az értékben, mely a jövő hét folyamán derülhet ki. 

Amit jelenleg tudunk, hogy a 2025. január-július időszakban a 4,7% volt a fogyasztói árak emelkedésének mértéke és 4,8% a "nyugdíjas infláció", melyet kifejezetten a nyugdíjasok fogyasztói kosara alapján számol a KSH. (A korábbi gyakorlat szerint mindig a magasabb értéket vették figyelembe a nyugdíjkorrekció számításakor.) Ez 1,6 százalékponttal tér el az év eleji nyugdíjemelés mértékétől (3,2%). A kormány korábban idézett bejelentése alapján viszont a teljes évre 4,7%-kal kalkulál, vagyis további csökkenésre számítanak év végéig a pénzromlás ütemét tekintve. A Portfolio által megkérdezett elemzők utolsó friss konszenzusa 4,6% (a teljes fogyasztói palettán, nem kizárólag a nyugdíjasok körében).

Egy összegű visszamenőleges és beépülő nyugdíjemelés várható

A nyugdíjkorrekció esetében az a szabály, ha a különbözet az év eleji nyugdíjemelés és a várható infláció között és az ez alapján rendeletben meghatározott novemberi kompenzáció mértéke 1%-nál kisebb, akkor az egy összegben fog érkezni, anélkül, hogy a nyugdíjakat megemelnék. Azonban ha az 1%-ot meghaladja, akkor a visszamenőleges egyösszegű kompenzáció mellett nyugdíjemelést is végrehajtanak, mely már novemberben érvényesül, tehát magasabb összeg fog érkezni. A következő, 2026-os évi emelés pedig már erre a magasabb összegre fog vonatkozni.

Utóbbi forgatókönyv várható idén is: ha teljesül Nagy Márton ígérete, 1,5 százalékos emelés is lesz novembertől. A KSH utolsó friss adatai szerint az öregségi nyugdíjak átlagos mértéke 244 990 Ft/hó volt júliusban. Novemberben így átlagosan 40425 forint érkezhet egy összegben (a megelőző 10 hónapra+a 13. havi nyugdíjra számolva), plusz november és december hónapra 3675 forint emelés lesz átlagosan. Az természetesen, hogy pontosan kinek mekkora összeg jár majd novemberben, attól függ, hogy mennyi a nyugdíja. 

A saját nyugdíj összegét megszorozva 0,015-tel kiszámolható, hogy egy hónapra mennyi jár. Ebből egyösszegben 11 havi érkezik majd + egy hónapnyi a 13. havi nyugdíjra számolva. Decemberben pedig már ezzel az összeggel növelt nyugdíj érkezik majd várhatóan.

Természetesen addig biztosat nem lehet mondani, amíg meg nem jelenik a hivatalos rendelet a novemberi nyugdíjemelés mértékéről. A hivatalos rendeletre általában ősz közepéig várni kell. Ez a döntés - ahogy említettük - a jövő évi nyugdíjak emelésénél is számít majd. Az MNB utolsó inflációs előrejelzése szerint 2026-ban 3,7 százalék lesz az infláció, a kormány is erre számít, miközben az elemzői konszenzus magasabb, 4,1 százalékos emelkedést prognosztizál. Az még kérdéses, hogy a jövő évi nyugdíjemelés ezek alapján milyen mértékű lehet.
Címlapkép: Getty Images
