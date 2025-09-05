A hatályos jogszabályok szerint jövő januártól a 2025 júliusában mért infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal emelkedne az üzemanyagok, az alkohol vagy épp a dohánytermékek ára.
Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül
A nyugdíjtörvény szerint, ha az év eleji nyugdíjemelés mértékét a várható éves infláció meghaladja, akkor kompenzálni kell a nyugdíjasokat. Ha a különbség nagyobb, mint 1 százalék, akkor kiegészítő nyugdíjemelést hajtanak végre és novembertől emelkedik a nyugdíj, ha kisebb, akkor csak az egyösszegű kompenzáció jár. Úgy tűnik, nyugdíjkorrekció 2025-ben is lesz, a novemberi nyugdíjemelés várható mértéke 1,5 százalék lesz. Mutatjuk, mit is jelent ez forintban.
A kormány július végén emelte meg az idei inflációs előrejelzését 4,5%-ról 4,7%-ra, ami azt jelenti, hogy a nyugdíjasok a korábban bejelentett 1,3% helyett 1,5%-os nyugdíjkorrekcióban részesülnek novemberben. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint a novemberi nyugdíjkorrekció átlagosan 42 600 forintos juttatást jelent a nyugdíjasok számára, ami a költségvetésnek 105 milliárd forintos többletkiadást okoz. Azonban az tényleges összeg attól függ majd, kinek mennyi a nyugdíja jelenleg.
Ahogy beköszönt az ősz, már lehet várni a hivatalos bejelentést, mekkora nyugdíjkorrekció és nyugdíjprémium érkezik novemberben. Utóbbira keresztet vethetnek idén a nyugdíjasok: a prémium akkor jár, ha az adott évi GDP várhatóan meghaladja a 3,5 százalékot, erre azonban idén esély sincs.
Korrekció pedig akkor jár, ha az év eleji nyugdíjemelés, mely idén 3,2% volt, kisebbnek bizonyul, mint a várható éves infláció. Merthogy az év eleji nyugdíjemelést mindig az határozza meg, mekkora inflációra számít a kormány az adott évre, idén 3,2 százalékos pénzromlással kalkuláltak. Elvileg ezt kompenzálja előre a nyugdíjemelés, csakhogy az utóbbi években a kormány becslése gyakran pontatlan volt: tavaly felülbecsülték az inflációt (6% emelést adtak év elején), de az éves infláció végül nem volt annyi. Előtte, 2023-ban pedig jóval alulbecsülték az inflációt, így elég nagy, 3,1%-os kompenzációt kaptak a nyugdíjasok novemberben. Idén is úgy tűnik, alábecsülték a pénzromlás várható mértékét év elején, így várható, hogy érkezzen nyugdíjkorrekció 2025 novemberében.
A korábbi évek - leginkább a pandémia előtti "boldog békeidők" - gyakorlata az volt, hogy az első nyolc havi, vagyis a januártól augusztusig tartó időszak inflációja alapján történt a nyugdíjkorrekció, ha szükséges volt. Azonban az utóbbi öt évben többször volt példa rendkívüli, évközi emelésre, illetve olyan mértékű korrekcióra, mely eltért az első nyolc hónapra vetített inflációs adat és az év eleji emelés különbözetétől. Így nem lehet kijelenteni, hogy a nyugdíjkorrekció várhatóan megegyezne azzal az értékben, mely a jövő hét folyamán derülhet ki.
Amit jelenleg tudunk, hogy a 2025. január-július időszakban a 4,7% volt a fogyasztói árak emelkedésének mértéke és 4,8% a "nyugdíjas infláció", melyet kifejezetten a nyugdíjasok fogyasztói kosara alapján számol a KSH. (A korábbi gyakorlat szerint mindig a magasabb értéket vették figyelembe a nyugdíjkorrekció számításakor.) Ez 1,6 százalékponttal tér el az év eleji nyugdíjemelés mértékétől (3,2%). A kormány korábban idézett bejelentése alapján viszont a teljes évre 4,7%-kal kalkulál, vagyis további csökkenésre számítanak év végéig a pénzromlás ütemét tekintve. A Portfolio által megkérdezett elemzők utolsó friss konszenzusa 4,6% (a teljes fogyasztói palettán, nem kizárólag a nyugdíjasok körében).
Egy összegű visszamenőleges és beépülő nyugdíjemelés várható
A nyugdíjkorrekció esetében az a szabály, ha a különbözet az év eleji nyugdíjemelés és a várható infláció között és az ez alapján rendeletben meghatározott novemberi kompenzáció mértéke 1%-nál kisebb, akkor az egy összegben fog érkezni, anélkül, hogy a nyugdíjakat megemelnék. Azonban ha az 1%-ot meghaladja, akkor a visszamenőleges egyösszegű kompenzáció mellett nyugdíjemelést is végrehajtanak, mely már novemberben érvényesül, tehát magasabb összeg fog érkezni. A következő, 2026-os évi emelés pedig már erre a magasabb összegre fog vonatkozni.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Utóbbi forgatókönyv várható idén is: ha teljesül Nagy Márton ígérete, 1,5 százalékos emelés is lesz novembertől. A KSH utolsó friss adatai szerint az öregségi nyugdíjak átlagos mértéke 244 990 Ft/hó volt júliusban. Novemberben így átlagosan 40425 forint érkezhet egy összegben (a megelőző 10 hónapra+a 13. havi nyugdíjra számolva), plusz november és december hónapra 3675 forint emelés lesz átlagosan. Az természetesen, hogy pontosan kinek mekkora összeg jár majd novemberben, attól függ, hogy mennyi a nyugdíja.
A saját nyugdíj összegét megszorozva 0,015-tel kiszámolható, hogy egy hónapra mennyi jár. Ebből egyösszegben 11 havi érkezik majd + egy hónapnyi a 13. havi nyugdíjra számolva. Decemberben pedig már ezzel az összeggel növelt nyugdíj érkezik majd várhatóan.
Természetesen addig biztosat nem lehet mondani, amíg meg nem jelenik a hivatalos rendelet a novemberi nyugdíjemelés mértékéről. A hivatalos rendeletre általában ősz közepéig várni kell. Ez a döntés - ahogy említettük - a jövő évi nyugdíjak emelésénél is számít majd. Az MNB utolsó inflációs előrejelzése szerint 2026-ban 3,7 százalék lesz az infláció, a kormány is erre számít, miközben az elemzői konszenzus magasabb, 4,1 százalékos emelkedést prognosztizál. Az még kérdéses, hogy a jövő évi nyugdíjemelés ezek alapján milyen mértékű lehet.
Az élettársi kapcsolatban élők számára sokszor kevéssé ismert, hogy milyen feltételek mellett jogosultak özvegyi nyugdíjra partnerük halála esetén.
Mától kézbesíti a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Posta. A küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen.
Mi a hosszú, egészséges élet titka? A 101 éves nagymama, Anita néni szerint a válasz egyszerűbb, mint gondolnánk.
Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat: kik kapják, hol és mire lehet felhasználni az utalványt. Mutatjuk a részleteket, hogy ne maradj le semmiről!
Nincs mese, lehet, csak ez mentheti meg a magyar nyugdíjrendszert: jöhet a 13. havi nyugdíjkorlátozás?
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében a 2026-os választások után sürgős reformokra lesz szükség.
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága akár már egy szűk évtized múlva is komoly veszélybe kerülhet, ha nem vezetnek be érdemi reformokat.
Nyugdíjkatasztrófa szélén táncol Magyarország? Ez lehet az időskori szegénység elleni recept, egyre többen használják
A pályakezdés nemcsak a munka világába való belépést jelenti, hanem egy új fejezetet is a pénzügyi tudatosságban.
A Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent a 1321/2025. (VIII. 21.) kormányhatározat, amely rögzíti, hogy a Gondosóra program a következő évben is működni fog.
Nyugdíj utalás 2025 szeptember: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 szeptemberében is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Az ügyfélfogadási szünet alatt a Kincstár Call Centerében is csak az általános tájékoztatók lesznek elérhetők.
Tizennégy évvel a magánnyugdíjpénztári rendszer átalakítása után a nyugdíjcélú megtakarítások ismét elérték a 3000 milliárd forintot.
Az egész nyugati világban növekvő probléma a demográfiai válság. Hazánkban viszont különösen nagy a baj, hiszen nagy kérdés, meddig bírja el ezt a gazdaság.
Az európai nyugdíjrendszerek fenntarthatósága egyre nagyobb kihívást jelent a társadalmak elöregedése miatt.
A 2025-ös évben Magyarországon a 65 éves és idősebb népesség száma meghaladta az 1,97 millió főt, ami a teljes lakosság körülbelül 20,6%-át teszi ki. De...
Nagyjából 7,5 egészséges évre számíthatnak még a magyarok, ha elérik a 65 éves életkort.
Mára minden nyolcadik 65-74 éves magyar még aktív a munkaerőpiacon, a 75 év felettieknek pedig közel 2 százaléka.
Farkas András emlékeztetett: a számításnál korábban figyelmen kívül kellett hagyni azokat a napokat, amikor nem volt járulékalapot képező kereset.
Sokkoló körülmények között élhet rengeteg idős magyar: nekik már nincs innen kiút, rendszerszintű a probléma
Jelenleg körülbelül 40 ezer idős ember vár férőhelyre valamilyen otthonba, a várakozási idő 1,5 év is lehet. Ez táptalajt ad az engedély nélkül működő otthonok...
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!