Brutális veszteség: milliárdos bukás előtt állhat a Coca-Cola, nem erre számítottak

A Coca-Cola fontolgatja a Costa Coffee eladását, amit 2018-ban 3,9 milliárd fontért vásároltak meg, ugyanakkor szakértők szerint ez nagy veszteség lehet a Coca-Colának, mivel a kávézóláncot most körülbelül 2 milliárd fontért lehet értékesíteni, számolt be a The Guardian.

Az amerikai üdítőital-gyártó már tárgyalásokat folytat potenciális vevőkkel a Costa Coffee eladásáról, és banki szakértőkkel dolgozik a brit kávézólánc jövőjének felülvizsgálatán.

A Coca-Cola vezérigazgatója, James Quincey nemrég befektetőknek elismerte, hogy a Costa "nem teljesített megfelelően" és "nem ott tart, ahol a befektetési hipotézis szempontjából szerették volna". Hozzátette, hogy a vállalat most átgondolja a kávé kategóriában való növekedés új lehetőségeit.

Piaci elemzők szerint a Costa eladása akár többmilliárd fontos veszteséget is jelenthet a Coca-Colának. Egy szakértő a Sky Newsnak nyilatkozva úgy vélte, hogy a lánc mindössze 2 milliárd fontot érhet, ami közel fele annak, amit a cég fizetett érte.

A jelentések szerint a Coca-Cola a Lazard befektetési bank segítségével vizsgálja a lehetőségeket és méri fel a potenciális vevők érdeklődését. Az előzetes ajánlatokat várhatóan kora ősszel nyújtják be, bár az üdítőital-gyártó dönthet úgy is, hogy nem folytatja az értékesítést.

A Costa több mint 2000 üzlettel rendelkezik az Egyesült Királyságban és közel 18 000 alkalmazottat foglalkoztat. A lánc a növekvő költségek mellett olyan prémium versenytársakkal is szembesül, mint a Pret a Manger és a Gail's.

A 2023-as pénzügyi évben a Costa 1,2 milliárd font forgalmat bonyolított, ami 9%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Ugyanakkor 9,6 millió font adózás előtti veszteséget jelentett, szemben az előző évi 245,9 millió fontos nyereséggel. A veszteséget az inflációs nyomással és egyes befektetések értékcsökkenésével magyarázták.

Az 1971-ben olasz testvérek által alapított Costát 1995-ben a Whitbread vásárolta meg 19 millió fontért, majd 2018-ban a Coca-Cola vette meg 3,9 milliárd fontért. Bár a Costa pénzügyi teljesítménye vegyes képet mutat, tavaly 85 millió font osztalékot fizetett tulajdonosának.

Címlapi kép: Jorge Zapata, MTI/MTVA