Sokkoló bejelentés, teljesen elzárták az orosz olajcsapot: most egy csepp sem érkezik a vezetéken

A Barátság kőolajvezeték hétfői támadás miatti leállása után folyamatban van a helyreállítás, a Mol közlése szerint az incidens nem veszélyezteti a térség energiaellátását - írta meg a Portfolio.

A Magyarországot is kiszolgáló Barátság kőolajvezetéket hétfőn újabb támadás érte, ami miatt a szállítást ideiglenesen fel kellett függeszteni. A Mol a Portfolio megkeresésére megerősítette, hogy a műszaki helyreállítási munkálatok jelenleg is zajlanak, és ezek befejezését követően a nyersolajszállítás ismét megindulhat.

Az ukrajnai háború kezdete óta ez nem az első ilyen incidens a stratégiai fontosságú vezetéken. A Mol közleményében hangsúlyozta: "A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált", így a vezeték átmeneti működésképtelensége nem okoz ellátási zavarokat a térségben.