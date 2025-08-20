Rendkívüli bejelentés érkezett: Magyarország kőolajszállítását érinti, itt vannak a részletek

Helyreállt a kőolajszállítás Magyarországra a Barátság II. vezetéken, miután az ukrán területen történt támadás okozta károkat elhárították.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd este a Facebook-on közölte, hogy újraindult a kőolajszállítás a Barátság II. kőolajvezetéken Magyarország felé. A vezeték helyreállítását gyorsan sikerült elvégezni az ukrán területen történt támadás után.

A miniszter személyesen egyeztetett Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel a helyreállítási munkálatokról. Szijjártó hétfőn jelentette be, hogy az éjszaka folyamán támadás érte a vezeték egy szakaszát Ukrajna területén, ami miatt átmenetileg leállt a Magyarország felé irányuló szállítás.

A Barátság-vezeték a közép-európai országok egyik legfontosabb kőolaj-ellátási útvonala, amelyen keresztül Magyarország kőolajimportjának jelentős része érkezik Oroszországból.