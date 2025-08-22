A német gazdaság a vártnál nagyobb mértékben, 0,3%-kal zsugorodott 2024 második negyedévében.
Drámaian visszaestek a beruházások Magyarországon: ez már így is fájdalmas, mi jön még?
A beruházások volumene 2025 II. negyedévében a nyers adatok szerint 8 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól.
Az előző negyedévhez mérten a szezonálisan kiigazított adatok alapján a beruházások összértéke összehasonlító áron 1,1 százalékkal mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
A KSH közlése szerint 2025 II. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok szerint 8,2 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához viszonyítva.
A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben az ingatlanügyletek, a feldolgozóipar, valamint az oktatás járult hozzá. A visszaesést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása mérsékelte.
Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Pénteken folytatódhat a negatív korrekció a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Brutálisan rontották Magyarország gazdasági kilátásait: ebből nehéz lesz kimászni, közel a recesszió?
Az Erste Bank jelentősen rontotta Magyarország 2025-ös növekedési kilátásait, az infláció és a költségvetési hiány tartósan magas szintje is aggasztó képet fest a gazdaságról.
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyílvánítja a kormány a Terrorelhárítási Központ (TEK) építési beruházását.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 396,30 forinton állt az előző délután hat órai 396,91 forint után.
Szijjártó Péter közgazdasági és külügyminiszter számolt be a történtekről a Facebook-oldalán.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Hivatalosan is elkezdődhet az építkezés, eddig a rengeteg más ügy mellett még amerikai szankciók is hátráltatták a kezdést.
Az áfa alanyi adómentesség értékhatárának három lépcsőben történő emelését javasolja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a kormánynak.
A Magyar Nemzeti Bank folytatja a Nemzeti Hauszmann Program eredményeit bemutató különleges, hatszögletű színesfém emlékérme-sorozatát.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat.
Az Európai Bizottság 2028-tól jelentősen átalakítaná a mezőgazdasági támogatások rendszerét, ami súlyos következményekkel járhat a magyar agráriumra.
Egy kicsit erősödött a forint a nemzeti ünnep utáni első reggelre, a dollár jegyzése nem változott.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1023,23 pontos, 0,97 százalékos emelkedéssel 106 542,74 pontos történelmi csúcson zárt kedden.
A kormány első alkalommal végezte el Magyarország központi költségvetésének zöld átvilágítását.
2026-tól évente közel 42 milliárd forintot különít el az állam a kormányhivatali béremelések tartós fedezetére.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gyengült hétfőn a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
Napközben még magasabbra is kapaszkodott, 105 728 pontnál állította be a napi rekordot.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.