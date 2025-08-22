2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
Budapest, 2025. június 3.Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter sajtótájékoztatót tart a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2025. június 3-án. A kormány a múlt héten döntött egy új gyorsvasúti kapcsolat kiépítésérõl a Liszt Ferenc Nem
Gazdaság

Drámaian visszaestek a beruházások Magyarországon: ez már így is fájdalmas, mi jön még?

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 12:34

A beruházások volumene 2025 II. negyedévében a nyers adatok szerint 8 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

Az előző negyedévhez mérten a szezonálisan kiigazított adatok alapján a beruházások összértéke összehasonlító áron 1,1 százalékkal mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

A KSH közlése szerint 2025 II. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok szerint 8,2 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben az ingatlanügyletek, a feldolgozóipar, valamint az oktatás járult hozzá. A visszaesést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása mérsékelte.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
