Drámaian visszaestek a beruházások Magyarországon: ez már így is fájdalmas, mi jön még?

A beruházások volumene 2025 II. negyedévében a nyers adatok szerint 8 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

Az előző negyedévhez mérten a szezonálisan kiigazított adatok alapján a beruházások összértéke összehasonlító áron 1,1 százalékkal mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

A KSH közlése szerint 2025 II. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok szerint 8,2 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben az ingatlanügyletek, a feldolgozóipar, valamint az oktatás járult hozzá. A visszaesést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása mérsékelte.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA