Fű alatt újabb kiemelt beruházásról döntött a kormány: ezt a budapesti területet érinti

A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítaná két budapesti lakópark építését, amelyekben összesen 4200 lakás épülne a XV. és X. kerületben - számolt be róla a Telex.

Hétfő este társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet-tervezet szerint két új budapesti lakópark építése kaphat kiemelt státuszt. A Miniszterelnökség tájékoztatása alapján az egyik a XV. kerületben, a Pólus mellett, a másik a X. kerületben valósulna meg.

A kiemelt beruházási státusz jelentős előnyökkel jár a fejlesztők számára, hiszen ezekre nem vonatkoznak a helyi építési szabályok, csak a jóval enyhébb, kiemelt beruházásokra érvényes előírásoknak kell megfelelniük.

A kormány augusztus elején hozott rendelete értelmében azok a 250 lakásnál nagyobb ingatlanfejlesztési projektek kaphatnak kiemelt státuszt, amelyekben a lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, jelentősen egyszerűsítve az engedélyezési folyamatot.

Az Otthon Start Programiroda közlése szerint a 3 százalékos hitel bejelentése óta számos fejlesztő kereste meg őket, akik több mint tízezer, a kedvezményes hitel feltételeinek megfelelő lakás építését tervezik. A kormányzat várakozása szerint még idén több mint 15 ezer új lakás kivitelezése kezdődhet el.

Korábbi elemzések szerint a rendelet hatására elsősorban Budapest olcsóbb területein indulhatnak meg lakóházépítések, amelyek várhatóan 2028 után készülhetnek el.

