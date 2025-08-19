2025. augusztus 19. kedd Huba
Budapest, 2021. szeptember 11.Felújított és mögötte régi lakóházak az 1938-1941 között, fõvárosi kislakásos lakótelepként épült Pongráctelepen, a X. kerület, Kõbánya Laposdûlõ városrészében. A húsz lakóépületben lévõ 818
Vállalkozás

Fű alatt újabb kiemelt beruházásról döntött a kormány: ezt a budapesti területet érinti

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 09:36

A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítaná két budapesti lakópark építését, amelyekben összesen 4200 lakás épülne a XV. és X. kerületben - számolt be róla a Telex.

Hétfő este társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet-tervezet szerint két új budapesti lakópark építése kaphat kiemelt státuszt. A Miniszterelnökség tájékoztatása alapján az egyik a XV. kerületben, a Pólus mellett, a másik a X. kerületben valósulna meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kiemelt beruházási státusz jelentős előnyökkel jár a fejlesztők számára, hiszen ezekre nem vonatkoznak a helyi építési szabályok, csak a jóval enyhébb, kiemelt beruházásokra érvényes előírásoknak kell megfelelniük.

A kormány augusztus elején hozott rendelete értelmében azok a 250 lakásnál nagyobb ingatlanfejlesztési projektek kaphatnak kiemelt státuszt, amelyekben a lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, jelentősen egyszerűsítve az engedélyezési folyamatot.

Az Otthon Start Programiroda közlése szerint a 3 százalékos hitel bejelentése óta számos fejlesztő kereste meg őket, akik több mint tízezer, a kedvezményes hitel feltételeinek megfelelő lakás építését tervezik. A kormányzat várakozása szerint még idén több mint 15 ezer új lakás kivitelezése kezdődhet el.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Korábbi elemzések szerint a rendelet hatására elsősorban Budapest olcsóbb területein indulhatnak meg lakóházépítések, amelyek várhatóan 2028 után készülhetnek el.

Címlapfotó: Róka László, MTI/MTVA 
#vállalkozás #Budapest #beruházás #építkezés #lakótelep #lakópark

