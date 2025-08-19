2025. augusztus 20 tűzijáték: mikor lesz a budapesti tűzijáték 2025-ben, hol lesz tűzijáték Balatonnál? Tűzijáték közvetítés 2025: hol nézhető a tűzijáték online vagy tévében?
Fű alatt újabb kiemelt beruházásról döntött a kormány: ezt a budapesti területet érinti
A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítaná két budapesti lakópark építését, amelyekben összesen 4200 lakás épülne a XV. és X. kerületben - számolt be róla a Telex.
Hétfő este társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet-tervezet szerint két új budapesti lakópark építése kaphat kiemelt státuszt. A Miniszterelnökség tájékoztatása alapján az egyik a XV. kerületben, a Pólus mellett, a másik a X. kerületben valósulna meg.
A kiemelt beruházási státusz jelentős előnyökkel jár a fejlesztők számára, hiszen ezekre nem vonatkoznak a helyi építési szabályok, csak a jóval enyhébb, kiemelt beruházásokra érvényes előírásoknak kell megfelelniük.
A kormány augusztus elején hozott rendelete értelmében azok a 250 lakásnál nagyobb ingatlanfejlesztési projektek kaphatnak kiemelt státuszt, amelyekben a lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, jelentősen egyszerűsítve az engedélyezési folyamatot.
Az Otthon Start Programiroda közlése szerint a 3 százalékos hitel bejelentése óta számos fejlesztő kereste meg őket, akik több mint tízezer, a kedvezményes hitel feltételeinek megfelelő lakás építését tervezik. A kormányzat várakozása szerint még idén több mint 15 ezer új lakás kivitelezése kezdődhet el.
Korábbi elemzések szerint a rendelet hatására elsősorban Budapest olcsóbb területein indulhatnak meg lakóházépítések, amelyek várhatóan 2028 után készülhetnek el.
