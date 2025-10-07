Áll a bál az új Duna-híd körül: ettől van most kiakadva mindenki, nem lesz ennek jó vége

Közel 300 milliárd forintból épül meg a mohácsi Duna-híd, aminek a beruházás megvalósíthatósági tanulmánya szerint napi 600 autó lesz az egységjármű forgalma - számol be a G7. Az elemzés szerint a jelenlegi kompátkelő adatai és a demográfiai trendek sem indokolják a híd megépítését.

A kormány 2024 nyarán fogadott el határozatot arról, hogy nettó 306 milliárd forintért megépítik a Duna-hidat Mohácsnál 2025 és 2031 között, júniusban 295 milliárd forintos szerződést nyert a Duna Aszfalt, a híd pedig már épül.

Ahogy azonban arra a G7 rámutat, hogy a beruházás nem indokolt. A 2015-ben készült megvalósíthatósági tanulmány szerint ugyanis a mohácsi Duna-híd várható forgalma 2025-re napi mindössze 604-616 egységjármű lenne, ami egy bekötőút forgalmának felel meg. Ez az előrejelzés valószínűleg reális, hiszen a tervezők a közúti forgalom növekedését is figyelembe vették számításaikban.

Összehasonlításképpen, az autóforgalom elől lezárt Széchenyi Lánchídon napi 5 ezer egységjármű halad keresztül, ideértve a buszokat és taxikat (amelyek a motorok és kerékpárok mellett hajthatnak fel).

A tervezett forgalom alapján érthetetlen a híd kétszer kétsávos kialakítása, különösen annak fényében, hogy az eredeti megvalósíthatósági tanulmány csak kétszer egysávos hidat tartott indokoltnak. A jelenlegi kompátkelő adatai sem indokolnak nagyobb kapacitást - írják. A Mohácsi Újság beszámolója szerint "A révhajózási ágazat az állami támogatás dacára is veszteséges, többek között azért, mert folyamatosan csökken a révátkelés forgalma." Az éves személyjegy-értékesítés 2013 óta 172 ezerről alig több mint 100 ezerre csökkent. A komphoz vezető bekötőút forgalma mindössze 326 egységjármű volt 2024-ben.