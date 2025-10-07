2025. október 7. kedd Amália
Businessman hand stacking money coins with virtual percentage icons for financial banking increase interest rate, mortgage and property investment dividend value from business growth concept.
Gazdaság

Katasztrofális adat látott napvilágot: a magyarok többsége nem is sejti, mekkora a baj

Pénzcentrum
2025. október 7. 17:18

A Nemzetközi Valutaalap 13 országra kiterjedő felmérése szerint az emberek többsége alábecsüli saját országának államadósságát, és a legtöbben adóemelésre számítanak a következő években - írja a Portfolio.

Az IMF frissen publikált tanulmánya rávilágít, hogy az emberek többsége nincs pontos képben kormányuk adósságának nagyságával. Különösen igaz ez a magas államadóssággal rendelkező országokban, ahol a lakosság rendszerint kisebbnek hiszi az adósságot a valóságosnál.

A kutatás egyik legmegdöbbentőbb eredménye, hogy szinte minden vizsgált országban alábecsüljük az államadósság tényleges mértékét. Az IMF-tanulmány szerint azokban az országokban, ahol a GDP-arányos államadósság meghaladja a 100%-ot (például USA, Egyesült Királyság, Kanada, Japán, Franciaország vagy Olaszország), a válaszadók rendszerint jóval kisebb adóssághányadot gondolnak, mint a valós érték.

A jövőbeni költségvetési lépésekről alkotott véleményeknél a megkérdezettek többsége (63%) az adóemelést tartotta valószínűbbnek, mint a kiadások lefaragását (35%). Országonként eltérő arányokat mértek: az Egyesült Államokban például csupán a lakosság körülbelül 22%-a tartotta valószínűnek a kiadások visszavágását, míg Argentínában több mint 50% számított megszorításokra.

A felmérés kimutatta, hogy a legtöbben úgy érzik, végső soron ők maguk fogják megfizetni a magas adósság árát. Szinte minden vizsgált országban legalább a válaszadók 70%-a szerint elsősorban a középosztály adóterhei nőnének meg egy kiigazítás során. A többség arra számít, hogy a kormány a szociális juttatásokon (58%) és az állami beruházásokon (61%) spórolna.

Magyarország is szerepelt a vizsgált országok között. Míg a tényleges GDP-arányos államadósság a vizsgálat idején 73-74 százalék volt, a magyar válaszadók átlagosan mindössze 60-62 százalékra tippelték. A magyarok többsége – a nemzetközi trendhez hasonlóan – elsősorban adóemelésre számít (55-58%), nem pedig a kiadások visszafogására (kb. 33%).

Érdekesség, hogy Magyarországon a politikai beállítódás alig befolyásolja a fiskális várakozásokat, ami ritkaság a nemzetközi mintában. A magukat jobboldalinak valló válaszadók 57 százaléka tartja valószínűnek az adóemelést, míg a baloldaliak körében ez az arány 56 százalék. A kiadáscsökkentést a jobboldaliak 36, a baloldaliak 37 százaléka látja reálisnak.

A kormányzatba vetett bizalom azonban jelentősen befolyásolja a lakosság fiskális várakozásait. A magyar válaszadók körében azok, akik magas bizalmat tanúsítottak a kormány iránt, átlagosan 49 százalékos valószínűséget adtak az adóemelésnek, míg a bizalmatlan csoportnál ez az arány 62 százalék volt. A kormányban bízók 42 százaléka tartotta valószínűnek, hogy a kormány inkább kiadásokat vág, szemben a bizalmatlanok 31 százalékával.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #magyarország #államadósság #pénzügyek #gazdaság #gdp #imf

