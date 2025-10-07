Az Európai Központi Bank vezető döntéshozói szerint a jelenlegi kamatlábak megfelelőek.
Katasztrofális adat látott napvilágot: a magyarok többsége nem is sejti, mekkora a baj
A Nemzetközi Valutaalap 13 országra kiterjedő felmérése szerint az emberek többsége alábecsüli saját országának államadósságát, és a legtöbben adóemelésre számítanak a következő években - írja a Portfolio.
Az IMF frissen publikált tanulmánya rávilágít, hogy az emberek többsége nincs pontos képben kormányuk adósságának nagyságával. Különösen igaz ez a magas államadóssággal rendelkező országokban, ahol a lakosság rendszerint kisebbnek hiszi az adósságot a valóságosnál.
A kutatás egyik legmegdöbbentőbb eredménye, hogy szinte minden vizsgált országban alábecsüljük az államadósság tényleges mértékét. Az IMF-tanulmány szerint azokban az országokban, ahol a GDP-arányos államadósság meghaladja a 100%-ot (például USA, Egyesült Királyság, Kanada, Japán, Franciaország vagy Olaszország), a válaszadók rendszerint jóval kisebb adóssághányadot gondolnak, mint a valós érték.
A jövőbeni költségvetési lépésekről alkotott véleményeknél a megkérdezettek többsége (63%) az adóemelést tartotta valószínűbbnek, mint a kiadások lefaragását (35%). Országonként eltérő arányokat mértek: az Egyesült Államokban például csupán a lakosság körülbelül 22%-a tartotta valószínűnek a kiadások visszavágását, míg Argentínában több mint 50% számított megszorításokra.
A felmérés kimutatta, hogy a legtöbben úgy érzik, végső soron ők maguk fogják megfizetni a magas adósság árát. Szinte minden vizsgált országban legalább a válaszadók 70%-a szerint elsősorban a középosztály adóterhei nőnének meg egy kiigazítás során. A többség arra számít, hogy a kormány a szociális juttatásokon (58%) és az állami beruházásokon (61%) spórolna.
Magyarország is szerepelt a vizsgált országok között. Míg a tényleges GDP-arányos államadósság a vizsgálat idején 73-74 százalék volt, a magyar válaszadók átlagosan mindössze 60-62 százalékra tippelték. A magyarok többsége – a nemzetközi trendhez hasonlóan – elsősorban adóemelésre számít (55-58%), nem pedig a kiadások visszafogására (kb. 33%).
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Érdekesség, hogy Magyarországon a politikai beállítódás alig befolyásolja a fiskális várakozásokat, ami ritkaság a nemzetközi mintában. A magukat jobboldalinak valló válaszadók 57 százaléka tartja valószínűnek az adóemelést, míg a baloldaliak körében ez az arány 56 százalék. A kiadáscsökkentést a jobboldaliak 36, a baloldaliak 37 százaléka látja reálisnak.
A kormányzatba vetett bizalom azonban jelentősen befolyásolja a lakosság fiskális várakozásait. A magyar válaszadók körében azok, akik magas bizalmat tanúsítottak a kormány iránt, átlagosan 49 százalékos valószínűséget adtak az adóemelésnek, míg a bizalmatlan csoportnál ez az arány 62 százalék volt. A kormányban bízók 42 százaléka tartotta valószínűnek, hogy a kormány inkább kiadásokat vág, szemben a bizalmatlanok 31 százalékával.
Megfordult a helyzet: az árkülönbség csökken, miközben a geopolitikai és ellátásbiztonsági kockázatok folyamatosan nőnek.
A magyar kormányfő erős narratívát fogalmazott meg tavaly év elején azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kellene Magyarországnak. A tettek azonban még váratnak magukra.
Közel 300 milliárd forintból épül meg a mohácsi Duna-híd, aminek a beruházás megvalósíthatósági tanulmánya szerint napi 600 autó lesz a forgalma.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) – véli Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.
2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai alapján
Kedd reggelre vegyesen alakult a forint árfolyama a nemzetközi devizapiacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Több mint húsz éve, hogy Magyarország felfüggesztette a kötelező sorkatonai szolgálatot, lezárva ezzel a hidegháborús tömeghadseregek korszakát.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Nébih laboratóriuma a balatonfüred-csopaki és az egri borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét.
Orbán Viktor szerint a jövő évi minimálbér-emelés mértéke attól függ, sikerül-e csökkenteni a munkát terhelő adókat.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Csökkenő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 100 462,96 ponton zárt.
Mutatjuk a legolvasottabb, legjobb cikkeinket, ha lemaradtál volna valamelyikről a 40. héten a Pénzcentrumon.
Az utóbbi években jelentősen megnőtt a Magyarországra érkező import dió mennyisége, elsősorban Romániából és Ukrajnából.
A Magyar Nemzeti Bank „Kuvasz” megnevezéssel 3000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki ma, az Állatok Világnapján.
150 milliós felső határösszegű, fix 3 százalékos kamatozású hitelt igényelhetnek a kis-és középvállalkozások.
miközben a döntéshozók még mérlegelnek, a háttérben már megszülettek azok a látványos elképzelések, hogyan is nézhetne ki a magyar euró.
Magyarország történelmi lépést tett az orosz gázfüggés csökkentésére: hosszú távú szerződések nyugati cégekkel és új potenciális partner.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát