Itt a bejelentés: felbontanák az orosz gázszerződést, indulhat a leválás?

Bulgária 2026-ban felmondhatja az orosz földgáz szállítására vonatkozó szerződését, ami Magyarország energiaellátását is érintheti, mivel hazánkba jelentős mennyiségű földgáz érkezik a Bulgárián áthaladó Török Áramlaton keresztül - írta meg a Telex.

Roszen Zseljazkov bolgár kormányfő az ENSZ Közgyűlésének New York-i ülésén jelentette be, hogy országa csatlakozik az Európai Unió azon törekvéséhez, amely az orosz energiafüggőség megszüntetését célozza. "Az Európai Unió tagjaként Bulgária is csatlakozik az EU azon döntéséhez, hogy rövid távon – 2026-ban – felmondja az orosz földgáz felhasználására vagy tranzitjára vonatkozó szerződéseit" – nyilatkozta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy Bulgária 2028-ra teljesen ki kívánja zárni az orosz gázt energiapiacáról.

Az Európai Bizottság 2024 júniusában terjesztette elő azt a jogszabály-tervezetet, amely fokozatosan vezetné ki az orosz kőolajat és földgázt az uniós piacról, 2027 végéig teljesen megszüntetve az orosz földgáz importját. A javaslat elfogadásához minősített többség szükséges, így egyes tagállamok nem tudják megvétózni. A jogszabály végleges formájáról még folynak az egyeztetések a Tanácson belül, majd az Európai Parlamenttel közösen alakítják ki a végső verziót.

Donald Trump amerikai elnök az ENSZ Közgyűlésén elhangzott beszédében ismét kilátásba helyezte, hogy "nagyon erős erőteljes vámokat" vet ki Oroszországra, ha nem állítja le a háborút, egyúttal felszólította az európai országokat hasonló intézkedések bevezetésére, különös tekintettel azokra, amelyek továbbra is orosz energiahordozókat vásárolnak.

A nyugati szállítások csökkenése jelentős veszteségeket okoz Oroszországnak. A Gazprom 2024-ben 12,9 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el. Korábban Európába hétszer annyi gázt exportált, mint Kínába, de a 2022-ben eszkalálódott ukrajnai konfliktus következtében a négy nagy orosz-nyugati vezetékből már csak a Török Áramlat balkáni ága működik. Az orosz gázexportőr a kieső európai piacot nem tudta teljes mértékben kínai értékesítéssel pótolni, ezért fokozta a cseppfolyósított földgáz (LNG) előállítását és értékesítését.

Európa számára több alternatíva is rendelkezésre áll az orosz földgáz kiváltására. Norvégia, Algéria és az Egyesült Államok már most is jelentős szállítók, de Katar, Malajzia, Omán és Nigéria is képes lenne növelni exportját. Emellett a Fekete-tenger partján fekvő országokban – Romániában, Bulgáriában, Törökországban, Grúziában és Ukrajnában – is folynak földgázkutatások, amelyek eredményei biztatóak.

Magyarország földgázellátása szempontjából kedvezőbb helyzetben van, mint az olajellátás terén, mivel Szlovénia kivételével minden szomszédos országgal rendelkezik összeköttetéssel. Jelenleg a hazai földgázfogyasztás (évi 8-9 milliárd köbméter) jelentős részét, akár 5-6 milliárd köbmétert is a Török Áramlat balkáni ágán keresztül érkező orosz gáz fedezi. Az ukrán, szlovák és osztrák útvonalakon – amelyek korábban szintén orosz gázt szállítottak – a Testvériség vezeték leállítása óta minimális a forgalom, míg a horvát és román irányból érkező szállítások egyelőre nem meghatározóak.

Azzal kapcsolatban, hogy Magyarország milyen stratégiával készül a bolgár tranzit esetleges 2026-os leállítására, megkeresték a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, valamint az Energiaügyi Minisztériumot is.