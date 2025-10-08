2025. október 8. szerda Koppány
12 °C Budapest
Középkorú felnőtt férfi, aki okostelefonnal figyeli kriptopénz- és részvénykereskedelmét. Kis műhelyében tartózkodik.
Gazdaság

Megindult a BUX: rakétaként húzta fel a tőzsdét az OTP és a Richter, a Mol besült

Pénzcentrum
2025. október 8. 17:52

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 465,1 pontos, 0,46 százalékos emelkedéssel, 101 811,05 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, az OTP és a Richter húzta fel a BUX-ot, ez a két vezető részvény tükrözte az európai piacokon érezhető jó hangulatot.

Vállalati hírek elsődlegesen a Molról érkeztek: a társaság bejelentette, hogy konstruktív megbeszélést folytatott a kőolajszállító Janaf vezetőivel, a horvát társaságtól azt kérték, megfelelő tesztekkel mutassa ki, hogy az év minden napján fel tud-e hozni elegendő kőolajat az Adria-vezetéken. Az elemző ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a Mol részvényeivel egész nap negatív tartományban kereskedtek, a bejelentést pedig sem nagy árfolyam-mozgás, sem nagy forgalom nem követte.

  • A Mol árfolyama 16 forinttal, 0,58 százalékkal 2764 forintra csökkent, 1,8 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 350 forinttal, 1,18 százalékkal 30 000 forintra erősödött, forgalmuk 9,9 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1800 forintra esett, forgalma 615,5 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,49 százalékkal 10 290 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,6 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9513,56 ponton zárt szerdán, ez 52,7 pontos, 0,56 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

