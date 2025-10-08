2025. október 8. szerda Koppány
Putting money into a jar
Gazdaság

Így áll a dollár, az euró szerda reggel: vegyes volt a forintmozgás

MTI
2025. október 8. 08:16

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 393,35 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 393,47 forintnál. A dollár jegyzése 337,07 forintról 338,60 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 422,96 forintról 422,73 forintra süllyedt.

Az euró 1,1617 dollárra gyengült a kedd esti 1,1674 dollárról.
