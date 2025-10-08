A Pénzcentrum 2025. október 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Így áll a dollár, az euró szerda reggel: vegyes volt a forintmozgás
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró hét órakor 393,35 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 393,47 forintnál. A dollár jegyzése 337,07 forintról 338,60 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 422,96 forintról 422,73 forintra süllyedt.
Az euró 1,1617 dollárra gyengült a kedd esti 1,1674 dollárról.
2025. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.
Az Európai Központi Bank vezető döntéshozói szerint a jelenlegi kamatlábak megfelelőek.
A MOL vezére figyelmeztetett, hogy egy esetleges dízelhiány súlyos következményekkel járna a közép-európai régióban.
A magyar gazdaságpolitikának a jövőben a hatékonyság és termelékenység javítására kell összpontosítania az eddigi extenzív megközelítés helyett.
Megfordult a helyzet: az árkülönbség csökken, miközben a geopolitikai és ellátásbiztonsági kockázatok folyamatosan nőnek.
Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a Magyar Nemzeti Bank továbbra is független intézmény, és a kormány nem avatkozik bele a jegybank döntéseibe.
A magyar kormányfő erős narratívát fogalmazott meg tavaly év elején azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kellene Magyarországnak. A tettek azonban még váratnak magukra.
Közel 300 milliárd forintból épül meg a mohácsi Duna-híd, aminek a beruházás megvalósíthatósági tanulmánya szerint napi 600 autó lesz a forgalma.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) – véli Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.
2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai alapján
Kedd reggelre vegyesen alakult a forint árfolyama a nemzetközi devizapiacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Több mint húsz éve, hogy Magyarország felfüggesztette a kötelező sorkatonai szolgálatot, lezárva ezzel a hidegháborús tömeghadseregek korszakát.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Nébih laboratóriuma a balatonfüred-csopaki és az egri borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét.
Orbán Viktor szerint a jövő évi minimálbér-emelés mértéke attól függ, sikerül-e csökkenteni a munkát terhelő adókat.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Csökkenő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 100 462,96 ponton zárt.
Mutatjuk a legolvasottabb, legjobb cikkeinket, ha lemaradtál volna valamelyikről a 40. héten a Pénzcentrumon.
