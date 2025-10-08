2025. október 8. szerda Koppány
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. május 8.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. május 8-án.MTI/Máthé Zoltán
Gazdaság

Rendkívüli bejelentésre készül Gulyás Gergely: mit tervezhet a magyar kormány?

Pénzcentrum
2025. október 8. 15:00

A csütörtök ugyan majdhogynem állandó, ám az időpont megválasztása kicsit szokatlan. Lehet, hogy valami rendkívülit fogunk hallani?

Egy hét szünetet követően ismét kormányinfót hirdetett meg Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szokásos módon kiküldött meghívóból nem derül ki, pontosan milyen témákat érintenek, csak a már jól bevált "Mit miért tesz a Kormány" van megjelölve témaként.

A csütörtök 9.30-as időpont kissé így is szokatlannak számít, a miniszter és a kormányszóvivő inkább 10 óra után szokták tartani az eseményt, így lehetséges, hogy valamilyen rendkívüli bejelentésre készülnek. Legutóbb, két hete a rendvédelmi dolgozók hatvai fegyverpénze, a nyugdíjasutalványok és az Otthon Start Program voltak a fókuszban.

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
#kormány #gazdaság #bejelentés #kormányinfo #politika #gulyás gergely #miniszterelnökség #kormánydöntés #magyar kormány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:23
15:15
15:00
14:45
14:34
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 7. 17:14
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint  
Media1
2025. október 1. 21:17
Az élet akkor kezdődik, amikor kiszámíthatatlanná válik - Interjú Mogács Dániellel, a Bolondok hajója kapitányával (Media1, 2025.09.01.)  
MEDIA1  |  2025. október 8. 12:40
Politikai hátszél nélkül is meggazdagodtak - Szakonyi Péter új műsora a valódi sikertörténetekről
Szakonyi Péter új műsorral jelentkezik OldSzkúl címmel a Magyar Közöny Podcast YouTube-csatornáján....
Bankmonitor  |  2025. október 8. 08:42
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt...
Holdblog  |  2025. október 8. 08:11
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A...
ChikansPlanet  |  2025. október 3. 11:31
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 8.
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
2025. október 7.
Felfedtük a Yettel láthatatlan AI-trükkjét: így hálóz be minket a mesterséges intelligencia
2025. október 8.
Durva mézdrágulás a láthatáron: luxus lehet a karácsonyi süti 2025-ben
2025. október 8.
Vége lehet a kánaánnak a hazai benzinkutakon: esélyes egy újabb adóemelés Magyarországon?
2025. október 7.
Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 8. szerda
Koppány
41. hét
Október 8.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Már rengeteg magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez már bűncselekmény
2
3 napja
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
3
2 hete
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
4
5 napja
Óriási NAV-razzia a Facebook-on: rengeteg magyar retteghet, ez a bűnük
5
2 hete
Itt a bejelentés: felbontanák az orosz gázszerződést, indulhat a leválás?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fix kamatozás
Az értékpapír kamatfizetésének mértékét a kibocsátáskor rögzítik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 8. 14:30
Irodalmi Nobel-díj 2025: idén újra magyar lehet a kitüntetett – több száz milliót zsebelhet be vele
Pénzcentrum  |  2025. október 8. 13:29
Itt a friss előrejelzés, berobbanhat a tél: tényleg fehér lesz karácsony Magyarországon 2025-ben?
Agrárszektor  |  2025. október 8. 14:32
Ez a növény lehet a jövő nyertese Magyarországon: jól járhat, aki termeli