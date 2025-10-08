Rendkívüli bejelentésre készül Gulyás Gergely: mit tervezhet a magyar kormány?

A csütörtök ugyan majdhogynem állandó, ám az időpont megválasztása kicsit szokatlan. Lehet, hogy valami rendkívülit fogunk hallani?

Egy hét szünetet követően ismét kormányinfót hirdetett meg Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

A szokásos módon kiküldött meghívóból nem derül ki, pontosan milyen témákat érintenek, csak a már jól bevált "Mit miért tesz a Kormány" van megjelölve témaként.

A csütörtök 9.30-as időpont kissé így is szokatlannak számít, a miniszter és a kormányszóvivő inkább 10 óra után szokták tartani az eseményt, így lehetséges, hogy valamilyen rendkívüli bejelentésre készülnek. Legutóbb, két hete a rendvédelmi dolgozók hatvai fegyverpénze, a nyugdíjasutalványok és az Otthon Start Program voltak a fókuszban.

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA