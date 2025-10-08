2025. október 8. szerda Koppány
Egy euró érme a kézben és magyar forint az asztalon
Gazdaság

Váratlan fordulat a piacon: a forint odacsapott az eurónak

Pénzcentrum
2025. október 8. 18:39

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 393,35 forintról 391,75 forintra csökkent 18 órakor, napközben 391,21 forint és 393,77 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 422,73 forintról 420,88 forintra csökkent, míg a dolláré 338,60 forintról 337,58 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1617 dollárról 1,1606 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

